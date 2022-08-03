Время учиться: 52-летняя москвичка рассказала о переподготовке в центре «Профессионал» и повороте карьеры

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи старшего поколения могут пройти курсы переподготовки в центре профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал». Здесь представлено более 60 программ по самым востребованным направлениям. Участники получают цифровые навыки, изучают современное программное обеспечение, развивают компетенции в своей сфере и даже осваивают новые профессии с нуля.

По направлению службы занятости мужчины и женщины от 50 лет и старше могут обучиться бесплатно и дать своей карьере «второе дыхание». Для этого необходимо только оставить заявку на сайте.

Москвичка Светлана Калугина уверена, что на здоровье положительно влияет не только физическая, но и интеллектуальная активность. В возрасте 52 лет она решила повысить квалификацию в области управления персоналом. Сразу после обучения женщину пригласили на новую работу.

У Светланы был довольно большой опыт работы в отделе кадров, но не хватало знания актуальных компьютерных программ. Оставшись без работы, она обратилась в центр занятости населения. Карьерный консультант предложил женщине бесплатно пройти курсы повышения квалификации в «Профессионале» и изучить программу «1С:Зарплата и управление персоналом». Светлана знала, что в направлении кадрового администрирования навык владения этим программным обеспечением очень востребован, и с радостью прошла обучение.

— Очень рада, что у людей с большим жизненным опытом есть возможность получить современные знания. Довольна качеством преподавания, методических материалов, профессионализмом сотрудников центра. Училась с большим удовольствием, потому что с такими преподавателями любые уроки в радость. В центре есть множество программ, выбрать подходящее направление сможет каждый. Но при этом важно самому хотеть учиться и работать, за тебя это никто не сделает, — поделилась москвичка.

В центре «Профессионал» помогают не только получить новые знания, но и трудоустроиться. Во время обучения Светлана обратилась за помощью к карьерному консультанту. Специалист помог ей составить резюме, посоветовал сделать акцент на профессиональном опыте и недавно приобретенных навыках, подсказал, где лучше разместить резюме и на какие вакансии обращать внимание.

По окончании курса москвичка опубликовала свое обновленное резюме на нескольких интернет-ресурсах. На него сразу же откликнулся работодатель и пригласил Светлану на собеседование. Интервью прошло успешно, женщина не стала сомневаться и сразу приняла приглашение на работу. Сейчас она трудится специалистом по кадрам в крупной столичной компании. Ее спектр задач намного шире того, что она делала на предыдущем месте. Жительница Москвы уверена, что ее карьера только начинается.

СПРАВКА

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. В центре можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. Также здесь помогают выпускникам найти новую работу. Безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей обучаются бесплатно.

Желающим попасть на курсы нужно обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Связаться с сотрудниками центра «Профессионал» можно по телефону: +7 (495) 260-52-89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.