Бабушкин секрет раскрыт

Фото: предоставлено пресс-службой Natura Siberica

Испытано на себе: российский шампунь за 100 с небольшим рублей оказался не хуже дорогого импортного.

Субботним летним утром Катя нежилась в постели и прикидывала, чем будет заниматься следующие две недели, которые решением семейного совета в составе строгого папы, улыбчивой мамы и вечно занятой старшей сестры она проведет с бабушкой на даче. Нет, Катя бабушку любила очень-очень: она модная, современная, продвинутая даже, но оставаться на даче так долго — ну совсем не хотелось. В Москве — подружки, парки, фонтаны красивые, кафешки с вкусными десертами. А на даче что? Пруд, гуси и грядки. А еще домино по вечерам, но Катя в него все время проигрывает.

Фото: предоставлено пресс-службой Natura Siberica

— Не обсуждается! — коротко пресек папа все Катины попытки возразить, потому уже через час после утренних терзаний по поводу планов на ближайшую поездку она вместе с бабушкой бродила среди полок супермаркета, закупаясь «всем необходимым».

Тряпочки, губочки, йод с зеленкой, салфетки, клеенки, кое-что из продуктов, чего в деревенском магазине не купишь.

— А! Шампунь надо взять обязательно и гель для душа, — вспомнила бабушка и направилась прямиком к полке с ценниками 120, 130, 140 рублей. Катя на такие даже внимания никогда не обращала. В свои 16 она абсолютно искренне была уверена, что хорошее дешевым не бывает.

— Ба, ну ты чего? — усмехнулась Катя, когда бабушка положила в корзинку пол-литровую бутыль шампуня за 164 рубля. Симпатичная бутылочка, спору нет, но к чему эксперименты?

— Катюша, ты не понимаешь! Это же мои любимые «Рецепты бабушки Агафьи», — парировала Ба. — Только серия какая-то новая, «Сибирская травница» называется. Не видела такую раньше. Цена приятная, объем большой. Надо брать. Умные люди не стесняются экономить.

И в корзинку «полетело» два душ-геля («Черничные сливки» и «Яблоневый цвет»), три бутылки шампуня («Ржаной», «Яичный» и «Кедрово-ромашковый») и такие же бальзамы. За все про все даже тысячи не набралось.

— Зачем столько? — развела руками Катя. — Кто этим всем пользоваться будет?

— Да ты и будешь, — хитро подмигнула внучке бабушка. Но в ответ на возмущенное «еще чего!» добавила: — Это ты через две недели в Москву сбежишь, а я на даче на все лето.

Уже на кассе бабушка внимательно изучила попавшийся на глаза рекламный буклетик с косметикой «бабушки Агафьи», выяснила, что ее дачный стратегический запас — действительно новая бюджетная коллекция из натуральных природных компонентов, и подрасстроилась: «Надо было еще брать. Цены-то смешные».

— А качество отменное, — тоном заправского рекламного агента подытожила она дачный шопинг. Катя в ответ брызнула со смеху: «Ну-ну!».

В тот же день Катин папа отвез ее с бабушкой на дачу под Рязань, за 200 с лишним километров. А там в первый же вечер Катя и ее модная, современная и продвинутая бабушка, как принято говорить в солидном обществе, «заключили пари».

— Как можно делать выводы, если ты даже не пробовала? — удивилась бабушка, которой никак не давало покоя предвзятое внучкино отношение к «Агафье». — Обидно даже. В основе этих шампуней и гелей, которые ты так критикуешь, натуральные народные рецепты. Яблочки, мята, вишневые косточки, пчелиное маточное молочко, травки разные, масла. А ты думаешь, чем раньше женщины за волосами ухаживали? Тут один запах чего стоит. Мм... Природа...

Фото: предоставлено пресс-службой Natura Siberica

Справедливо. И пахнет на удивление приятно. Даже очень. И решила Катя провести опыт: попробовать обожаемые бабушкой «Рецепты». Чтобы, так сказать, не быть голословной в своей подростковой критике. Раз помыла голову шампунчиком «Яичный» — в принципе, ничего. Второй раз — даже очень ничего! Третий — надо же, какие волосы мягкие, здоровые, расчесываются легко! И потом влюбилась и в «Рецепты бабушки Агафьи» в целом, и в ее новую бюджетную серию в частности. Гелем для душа с черемухой по три раза на день стала намываться. Кожа после него бархатная. И пахнет ягодками.

Словом, проиграла Катя пари. И еще на неделю осталась с бабушкой на даче. Ничего не поделаешь, такое было условие. Выигрывает — раньше в Москву с дачи уезжает, а проигрывает — остается на три.

— А что же ты не притворилась? — спросила с улыбкой бабушка внучку, когда на исходе второй недели «дачного заточения» они играли вечером в домино. — Сказала бы, что плохая косметика, и дома бы уже была давно.

— Не хочу я, Ба, тебя обманывать, — ответила Катя, укладывая последнюю свою фишку. — И косметика твоя просто прекрасная! Домой себе такую же теперь буду покупать. Цена смешная, работает замечательно, а за-а-апах!

Кстати, в этот вечер внучка впервые обыграла бабушку в домино.

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