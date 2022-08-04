В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице стартовал Творческий фестиваль «Московского долголетия». 2 и 3 августа прошли первые мероприятия — мастер-класс одного из кураторов «Мастерской дизайнеров» Леонида Алексеева, а также прослушивание музыкантов и вокалистов в ВИА «Московское долголетие».

Среди москвичей старшего поколения, которые мечтают попробовать себя в роли модельеров, открыт набор в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров». Специально для тех, кто искал вдохновения и не знал с чего начать рисовать эскизы, 2 августа состоялся мастер-класс от одного из наставников Леонида Алексеева. Дизайнер рассказал о существующих модных стилях в одежде, где искать вдохновение, чтобы придумать образ, а также поделился с участниками техниками создания эскиза.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Леонид Алексеев уже во второй раз становится наставником «Мастерской дизайнеров». В прошлом году участницы «Московского долголетия» создали под его руководством коллекцию «История будущего», в основу которой легли модные тенденции XX века, перенесённые в современные тренды и фактуры.

— Часто говорят, что мода — это про одежду, но все же это про атмосферу и состояние человека. На мастер-классе мы как раз поговорили о том, как отразить себя и личный опыт в дизайне одежды. Я уверен, что для обучения дизайну нет возрастных границ. Старшее поколение людей так же, как и молодые, могут освоить эту профессию. И по участникам «Московского долголетия» мы видим, что чем больше у человека жизненного опыта, тем ему интересней раскрывать себя в новом деле, — говорит Леонид Алексеев.

Заявки в «Мастерскую дизайнеров» принимаются до 7 августа в онлайн-формате. Познакомиться с условиями можно в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Одноклассниках, Telegram.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В «Мастерской дизайнеров» будет создано пять творческих лабораторий под руководством пяти известных дизайнеров. В этом году ими станут Джемал Махмудов, Денис Еремкин, Елена Попова, а также два наставника, которые уже работали с участниками в прошлом году, — Игорь Гуляев и Леонид Алексеев. Каждый из них отберет к себе в команду по десять человек. Вместе они будут работать над созданием авторских коллекций одежды для старшего поколения.

Среди участников, которые посетили мастер-класс, были люди разных возрастов и профессий, но всех их объединили творческий азарт, желание учиться дизайну и создавать модные образы для женщин.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Елена Чевычалова в прошлом занимала руководящую должность в одном из подразделений РЖД. После завершения трудовой деятельности увлеклась искусством — стала посещать занятия «Московского долголетия» по рисованию, лекции по современной живописи, а также моде и стилю. По словам Елены, именно новое увлечение и подтолкнуло к тому, чтобы попробовать себя еще и в дизайне одежды.

— Сейчас часть жизни, в которой были карьера и воспитание детей, остались позади, и я решила найти себя в абсолютно в другой области — рисовании, изучении современного искусства и моды. Кроме того, из-за изменений в образе жизни я поменяла стиль, и это настолько меня увлекло, что я подумала реализоваться в области дизайна и придумывать одежду самой. Благодаря проекту «Московское долголетие» у нас есть возможность получить знания у профессионалов. Надеюсь, мои эскизы понравятся наставникам, и я смогу стать одним из участников «Мастерской дизайнеров, — говорит Елена Чевычалова.

Также 3 августа состоялось прослушивание в группу ВИА «Московское долголетие». Всего было подано 223 заявки. По итогам прослушивания будет отобраны кандидаты в состав музыкального коллектива.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Кастинг проводили Михаил Касымов — вокальный тренер популярных российских исполнителей, артист, музыкант, кастинг-директор телевизионных проектов, он же станет продюсером группы ВИА «Московское долголетие»; Наталья Сергиенко — актриса театра и кино, педагог актерского мастерства и вокала; KINA — музыкальная артистка, автор песен, вокальный тренер, участница международных вокальных конкурсов; Елизавета Гапеева — педагог эстрадно-джазового вокала, победительница различных вокальных конкурсов.

Основными критериями оценки выступления участников стали вокальные данные, раскрытие художественного образа, а также психологический фактор и желание работать в команде. Первая репетиция будущего вокально-инструментального ансамбля состоится уже 9 августа.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Честно признаться, мы с командой были приятно удивлены, что участники «Московского долголетия» - это хорошо поющие люди. Заметно, что все были подготовлены, с позитивным настроем и хорошо подобранным репертуаром. Перед нами стоит сложный выбор, по итогам первого прослушивания мы отберем 20 человек. Сколько из них останутся в финальном составе группы, будет понятно по итогам первых репетиций, — рассказал Михаил Касымов.

В дальнейшем в течение двух месяцев с ВИА «Московское долголетие» будут работать профессиональные музыканты. Занятия будут включать вокальные тренировки и уроки по сценическому движению, подбор репертуара, написание аранжировок для ансамбля, стилистическая проработка образов вокалистов и другое. Первое выступление группы состоится на гала-концерте Творческого фестиваля «Московского долголетия».

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Творческий фестиваль «Московского долголетия» будет проходить в столице до конца сентября, в его программе — вокальный и танцевальный конкурс, работа двух творческих лабораторий «Мастерская дизайнеров» и «Мастерская художников», итогом которых станут большая художественная выставка и модный показ. Финалом фестиваля станет большой гала-концерт, который пройдет в преддверии Дня старшего поколения.