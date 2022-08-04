Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие»

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице стартовал Творческий фестиваль «Московского долголетия». 2 и 3 августа прошли первые мероприятия — мастер-класс одного из кураторов «Мастерской дизайнеров» Леонида Алексеева, а также прослушивание музыкантов и вокалистов в ВИА «Московское долголетие».

Среди москвичей старшего поколения, которые мечтают попробовать себя в роли модельеров, открыт набор в творческие лаборатории «Мастерская дизайнеров». Специально для тех, кто искал вдохновения и не знал с чего начать рисовать эскизы, 2 августа состоялся мастер-класс от одного из наставников Леонида Алексеева. Дизайнер рассказал о существующих модных стилях в одежде, где искать вдохновение, чтобы придумать образ, а также поделился с участниками техниками создания эскиза.

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Леонид Алексеев уже во второй раз становится наставником «Мастерской дизайнеров». В прошлом году участницы «Московского долголетия» создали под его руководством коллекцию «История будущего», в основу которой легли модные тенденции XX века, перенесённые в современные тренды и фактуры.

— Часто говорят, что мода — это про одежду, но все же это про атмосферу и состояние человека. На мастер-классе мы как раз поговорили о том, как отразить себя и личный опыт в дизайне одежды. Я уверен, что для обучения дизайну нет возрастных границ. Старшее поколение людей так же, как и молодые, могут освоить эту профессию. И по участникам «Московского долголетия» мы видим, что чем больше у человека жизненного опыта, тем ему интересней раскрывать себя в новом деле, — говорит Леонид Алексеев.

Заявки в «Мастерскую дизайнеров» принимаются до 7 августа в онлайн-формате. Познакомиться с условиями можно в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Одноклассниках, Telegram.

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В «Мастерской дизайнеров» будет создано пять творческих лабораторий под руководством пяти известных дизайнеров. В этом году ими станут Джемал Махмудов, Денис Еремкин, Елена Попова, а также два наставника, которые уже работали с участниками в прошлом году, — Игорь Гуляев и Леонид Алексеев. Каждый из них отберет к себе в команду по десять человек. Вместе они будут работать над созданием авторских коллекций одежды для старшего поколения.

Среди участников, которые посетили мастер-класс, были люди разных возрастов и профессий, но всех их объединили творческий азарт, желание учиться дизайну и создавать модные образы для женщин.

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Елена Чевычалова в прошлом занимала руководящую должность в одном из подразделений РЖД. После завершения трудовой деятельности увлеклась искусством — стала посещать занятия «Московского долголетия» по рисованию, лекции по современной живописи, а также моде и стилю. По словам Елены, именно новое увлечение и подтолкнуло к тому, чтобы попробовать себя еще и в дизайне одежды.

— Сейчас часть жизни, в которой были карьера и воспитание детей, остались позади, и я решила найти себя в абсолютно в другой области — рисовании, изучении современного искусства и моды. Кроме того, из-за изменений в образе жизни я поменяла стиль, и это настолько меня увлекло, что я подумала реализоваться в области дизайна и придумывать одежду самой. Благодаря проекту «Московское долголетие» у нас есть возможность получить знания у профессионалов. Надеюсь, мои эскизы понравятся наставникам, и я смогу стать одним из участников «Мастерской дизайнеров, — говорит Елена Чевычалова.

Также 3 августа состоялось прослушивание в группу ВИА «Московское долголетие». Всего было подано 223 заявки. По итогам прослушивания будет отобраны кандидаты в состав музыкального коллектива.

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Кастинг проводили Михаил Касымов — вокальный тренер популярных российских исполнителей, артист, музыкант, кастинг-директор телевизионных проектов, он же станет продюсером группы ВИА «Московское долголетие»; Наталья Сергиенко — актриса театра и кино, педагог актерского мастерства и вокала; KINA — музыкальная артистка, автор песен, вокальный тренер, участница международных вокальных конкурсов; Елизавета Гапеева — педагог эстрадно-джазового вокала, победительница различных вокальных конкурсов.

Основными критериями оценки выступления участников стали вокальные данные, раскрытие художественного образа, а также психологический фактор и желание работать в команде. Первая репетиция будущего вокально-инструментального ансамбля состоится уже 9 августа.

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Честно признаться, мы с командой были приятно удивлены, что участники «Московского долголетия» - это хорошо поющие люди. Заметно, что все были подготовлены, с позитивным настроем и хорошо подобранным репертуаром. Перед нами стоит сложный выбор, по итогам первого прослушивания мы отберем 20 человек. Сколько из них останутся в финальном составе группы, будет понятно по итогам первых репетиций, — рассказал Михаил Касымов.

В дальнейшем в течение двух месяцев с ВИА «Московское долголетие» будут работать профессиональные музыканты. Занятия будут включать вокальные тренировки и уроки по сценическому движению, подбор репертуара, написание аранжировок для ансамбля, стилистическая проработка образов вокалистов и другое. Первое выступление группы состоится на гала-концерте Творческого фестиваля «Московского долголетия».

В столице прошли творческие кастинги для участников проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Творческий фестиваль «Московского долголетия» будет проходить в столице до конца сентября, в его программе — вокальный и танцевальный конкурс, работа двух творческих лабораторий «Мастерская дизайнеров» и «Мастерская художников», итогом которых станут большая художественная выставка и модный показ. Финалом фестиваля станет большой гала-концерт, который пройдет в преддверии Дня старшего поколения.

Пенсионеры Творчество Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Сербия — лаборатория, Русия — завод»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Станет ли остров новым Донбассом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чубайс и гиена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Все мнения
О проекте