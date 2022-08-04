Паспорт опасный, как бритва, красивый, словно икона

Фото: Из личного архива Анны Ревякиной

Поэтесса Анна Ревякина в своих стихах отражает все события, происходящие в ее родном Донецке и на Донбассе. Она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что изменилось в ее жизни после получения российского паспорта.

— Анна, после начала спецоперации вы написали стихотворение, в котором описываете российский паспорт «опасным, как бритва, красивым, словно икона». Почему выбрали именно такие сравнения?

— Мне хотелось напомнить каждому россиянину, что у него есть по праву рождения то, что многие люди только мечтают получить. Я стала гражданкой России в июле 2020 года. Это было под Ростовом-на-Дону, куда я приехала с грудной дочкой на руках. Хорошо помню чувство, когда мне выдали документ: передо мною словно открылась дверь. С паспортом ДНР мне было туго в России, ведь юридически я была иностранкой. Российский паспорт принес мне новые возможности, права и, конечно, обязанности.

Но каждый раз, когда я его доставала, меня терзал вопрос: а ждет ли нас интеграция не в «ручном режиме», а настоящее объединение земель, народа? И мое стихотворение «21 грамм» — о том большом и, бесспорно, новом чувстве, которое я испытала как гражданка России. Когда моя большая Родина решилась на защиту родного края. Именно поэтому паспорт — священный артефакт, словно икона, и опасный для врагов России, как бритва.

— А название «21 грамм» откуда появилось? Это какая-то метафора?

— Это была случайность, порыв! Все, как выяснилось, лежало на поверхности. Паспорт весит 21 грамм, столько же, сколько, предположительно, и человеческая душа. Конечно, с этим можно поспорить. Это сложный вопрос, но в момент смерти, когда человек прощается с жизнью, он расстается и с этим документом тоже. Книжица, без которой человек не может быть вписанным в государство, ему становится не нужна. Я не знаю, сколько весят паспорта граждан других стран. Но, как мне видится, невероятно логично, что российский паспорт весит именно 21 грамм. Я очень обрадовалась своему открытию.

— Анна, как вы считаете, спецоперация — это вынужденная мера?

— Конечно! И я ее очень поддерживаю. Наши военные нашли документы, согласно которым становится понятно, что Украина собиралась начать наступление 8 марта этого года. Спецоперация на Украине — это превентивный удар, прежде всего. Это не только шанс разрубить гордиев узел восьмилетней войны в Донбассе.

А еще — возможность изменить сложившийся однополярный миропорядок. Мне кажется, для России это невероятно важный шаг. Народ-победитель, у которого представители западной политической элиты всеми доступными средствами пытались отобрать победу. И это им отчасти удалось, ведь итоги Второй мировой войны потихоньку были нивелированы.

— Расскажите, пожалуйста, в чем состоит эволюция вашего творчества, в котором отражаются переживания за свою Родину, Донецк? Видите ли вы изменения в нем?

— В 2019 году я приняла решение вообще не писать стихотворения о войне, настолько я выдохлась, настолько меня сломала ситуация в Донецке. Мне казалось, что все, что можно, я уже сказала. Была в отчаянии… И это видно. Я называю произведения того периода «текстами на костылях», когда я, обескровленная и отчаявшаяся, через силу писала лирику. Прошлый год подарил мне несколько злых и очень «лобовых» текстов, в которых герои негодуют и никому не верят. Это тексты-сироты, которых бросила мама.

Кстати, я готовлю сейчас свой новый сборник стихотворений. Это будет моим поэтическим отчетом за восемь донбасских лет. Если посмотреть на все полотно текстов, то становится понятно, как менялись настроения автора и лирических героев. От безнадеги, частично замороженного конфликта, который отбирал жизни не только военных, но и наших женщин, стариков, детей, до референдума надежды.

ДОСЬЕ

Анна Николаевна Ревякина родилась 22 сентября 1983 года в Донецке. Первый сборник стихов вышел в 2011 году. В 2019 году стала участницей конференции «Сотрудничество регионов России и Донбасса. Перспективы развития». Замужем, есть сын и дочь. Член Союза писателей ДНР и Союза писателей России.