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«Поражение клеток»: невролог Евдокимов рассказал, признаком каких болезней является тремор рук

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Поражение клеток»: невролог Евдокимов рассказал, признаком каких болезней является тремор рук
Фото: freepik.com

Трясущиеся руки указывают на проблемы с нервной системой, однако чаще всего подобная симптоматика проявляется у людей старшего поколения. Такое мнение «Вечерней Москве» выразил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

— У людей старше 60 лет это может быть проявлением старческой деменции и болезни Паркинсона. В такой момент нервная регуляция нарушается, появляется мелкий тремор. При мелком треморе также могут дрожать части тела. В частности, лицо, нос, губы и щеки. Иными словами, происходит поражение нервных клеток и оболочек, — пояснил он.

При этом собеседник «ВМ» заявил, что этот процесс проявляется не сразу, развиваясь в человеческом организме достаточно долго.

— Так как это медленный процесс, то симптоматика может развиваться достаточно медленно. Также бывают врожденные состояния, например, родовые травмы или поражения нервной системы в детстве. В таком случае у человека могут быть врожденные подергивания. Но это, в свою очередь, к чему-то серьезному не приводит, — сказал он.

Также врач добавил, что такие симптомы могут возникать на фоне различных интоксикаций. К примеру, алкогольной. По его словам, в дальнейшем это приводит к отмиранию нервных клеток. Помимо этого, трясущие руки могут быть симптомом производственной интоксикации после работы с различными солями или тяжелыми металлами.

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