Культ тела: психиатр Кадрова раскрыла главную причину расстройствах пищевого поведения

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В абсолютно разные исторические эпохи у мужчин и женщин менялись понятия красоты. В период с древности до наших дней люди искали новые эталоны взамен прошедшим. Об истории культа тела «Вечерней Москве» рассказала врач-психиатр, психотерапевт тверской клиники РЖД-Медицина Александра Кадрова.

Современный мир буквально разделился на два лагеря: адепты худобы и производители товаров постоянно транслируют, что нет ничего хуже полноты, ведь она несет в себе болезни и страдания. Plus-size инфлюэнсеры, в свою очередь, доказывают, что можно жить комфортно и счастливо, несмотря на лишний вес. Однако истинной правды нет ни за кем из них.

За кем же истина?

Но выяснить правду будет важно в любом случае. Безусловно, лишний вес является фактором риска развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дистрофических изменений в позвоночнике и суставах. Также приводятся аргументы, что худые здоровее тех, кто имеет избыточный вес. Так ли это?

В первую очередь стоит объяснить существенную разницу между здоровой стройностью и худобой. Так, в первом случае мы говорим о складном, пропорциональном телосложении, во втором же — о дефиците мышечной массы, сухости и бледности волос, кожи и снижении жизненного тонуса. Болезненная, патологическая худоба ведет к множеству заболеваний с такой же интенсивностью, как и лишний вес. В частности, у человека ослабевает иммунитет, развиваются остеопороз (повышенная хрупкость костной ткани), анемия и появляются гормональные нарушения. Кроме того, ряд исследований свидетельствуют о связи недостаточной массы тела с развитием депрессии ввиду дефицита белков и витаминов группы B. При этом границу между «здоровой» и «болезненной» худобой все же возможно определить.

Формальным критерием служит такой показатель, как индекс массы тела, который рассчитывается по формуле: масса тела (в килограммах), поделенная на рост (в метрах)². В норме такой показатель составляет от 18 до 25. Бьюти-индустрия и соцсети же предлагают женщинам равняться на «идеалы» с индексом массы тела (ИМД) около 14–15. Но подобное в дальнейшем приводит к появлению расстройства пищевого поведения (РПП).

Чем опасно РПП?

Сами по себе РПП являются распространенной проблемой, от которой страдают преимущественно женщины. В России сложно обратиться к точным цифрам, поскольку достоверной статистики по стране нет, однако существует мировая: от расстройств подобного типа страдает примерно девять процентов населения. С конца XX века существует настоящая эпидемия РПП. При этом у шести процентов людей, страдающих подобными проблемами, недостаточный вес связан не только с цифрой на весах, но и с восприятием себя, стрессом и проблемой контроля.

В свое время Хайфский университет в Израиле провел исследование с участием 248 девушек в возрасте от 12 до 19 лет. Исследователи заключили: чем больше времени девушки-подростки проводят в Faсebook*, тем более вероятно, что у них разовьются РПП и негативный образ тела. Напомним, что само понятие «образ тела» ввел австрийский невролог и психоаналитик Пауль Шильдер в своей книге «Образ и внешний вид человеческого тела» в 1935 году. Оно включает восприятие человеком собственного тела, чувственную окраску этого восприятия и то, как, по его мнению, оценивают его окружающие. Это считается своеобразной системой представлений человека о физической стороне собственного «Я», о своем теле. Главной составляющей образа тела является знание индивида о самом себе и своей физической составляющей. Образ тела является одним из важных компонентов самосознания личности. Отрицательное отношение к своему телосложению может привести к психическим расстройствам, повышенному уровню тревожности и неадекватному поведению.

Физическая привлекательность влияет на самооценку, поведение и социальное положение. Постоянное недовольство собой, подкрепленное критикой и насаждаемыми стандартами «запускает» в человеке развитие дисморфофобии. Это болезненный синдром, состоящий в обостренном переживании человека своего физического несовершенства, с озабоченностью к своим «дефектам», постоянным сравнением себя с другими, постоянным рассматриванием своего отражения в зеркале (или же, наоборот, избегании зеркал и фотографирования), дезадаптацией в социальной, профессиональной или других сферах жизни.

В такой момент стремление к красоте и здоровью превращается в настоящую одержимость с использованием порой чудовищных методов, не имеющих ничего общего со здоровым образом жизни. Человек начинается изнурять себя всяческими тренировками, злоупотреблять лекарственными препаратами (иногда и запрещенными психоактивными веществами) и даже доходить до хирургических вмешательств без показаний. Но даже в стремлении вести здоровый образ жизни нужно соблюдать меру, иначе можно только навредить себе.

Важность ЗОЖ в жизни

Первый шаг на пути к здоровью — это консультация врача: он назначит необходимые анализы, обследования у узких специалистов в случае необходимости. Во-первых, это даст возможность выявить или исключить факторы набора веса (патология щитовидной железы, почек, надпочечников и другое) Во-вторых, получить рекомендации по питанию и тренировкам, которые подойдут именно вам. Кроме того, врач назначит добавки и препараты, исходя из позиций доказательной медицины. Уточняется, что немаловажным аспектом здорового образа жизни и похудения является отказ от алкоголя.

Спорт при ЗОЖ очень важен, однако нагрузки должны быть адекватны. Для планирования графика тренировок, подбора адекватной нагрузки человеку стоит обратиться к специалисту. Профессиональный тренер составит план, следуя которому вы сможете чувствовать себя лучше, а не испортить здоровье, так и не получив нужного результата. Говоря о правильном питании, стоит упомянуть, что к этому напрямую не относится употребление куриной грудки и салатных листов. Правильно питание (ПП) — это сбалансированное питание по соотношению белков, жиров и углеводов. Так, калорийность рациона должна покрывать энергозатраты организма. Даже при создании дефицита калорий должны учитываться индивидуальные особенности. В частности, возраст, исходный и желаемый вес, род занятий и многие другие факторы.

При выборе верного пути стоит избегать шарлатанов, обещающих легкое похудение на «семидневном марафоне». Как правило, такие методы в лучшем случае не несут пользы, а результат сходит на нет достаточно быстро. В случае веской потребности в похудении, когда вы не принимаете себя, имеете низкую самооценку, не можете взять себя в руки, «заедаете» стресс и тревогу, склонны к компульсивному перееданию и не можете наладить здоровые отношения с едой, стоит обратиться к психологу/психотерапевту. Специалист поможет разобраться в причинах проблемы, и вместе вы найдете пути ее решения.

Зона риска РПП

В зоне риска развития РПП находятся все люди. Но чаще всего расстройства пищевого поведения появляются у женщин, в особенности у девушек 13–18 лет, а также спортсменок и балерин. При этом существует тревожные признаки подобного расстройства. В их числе — постоянное чувство «никчемности» и «некрасивости», бесконечное разглядывание себя в зеркале для сравнивания с идеалами, постоянная фиксация на мыслях о еде, навязчивый подсчет калорий и деление продуктов на «хорошие» и «плохие», а также «разрешенные» и «запрещенные».

Кроме того, такие люди постоянно ограничивают себя в питании, ежедневно взвешиваются, «мечутся» от одной диеты к другой, проводят «ритуалы», связанные с приемом пищи. В частности, ищут особенный способ пережевывания и деления блюда на части. Также такой человек может быть одержим тренировками: занятия спортом занимают главенствующую роль в жизни, пропуск тренировки влечет за собой определенное «наказание», даже если это случилось по причине болезни или усталости. В нередких случаях горе-спортсмены «отрабатывают» съеденное. Причем отношения с едой влияют на остальные сферы жизни. Человек ограничивает себя во встречах с друзьями, поскольку в такие моменты «придется есть».

Также прием пищи при РПП возводится в культ или же, наоборот, ассоциируется со стыдом. Человек с расстройством может следовать без разбора всем «новым методикам» похудения, которые пропагандируется людьми без специального образования. Помимо этого, частью их жизни становится злоупотребление лекарствами (слабительные, мочегонные, сомнительные БАДы) или же использование методов «очищения» посредством вызывания рвоты после еды.

Если вы подозреваете у себя пищевое расстройство, но симптомы отличаются от описанных, то в любом случае у вас может быть подобная проблема. Не стоит игнорировать признаки, которые кажутся вам странными или ненормальными, обращайтесь к врачу. Если вы заметили симптомы РПП не у себя, а у близкого человека, осторожно предложите свою помощь. Возможно, он хочет посетить психолога, но боится или сомневается. Расскажите ему о необходимости врачебного осмотра. Если понадобится, предложите сходить вместе. Но ни в коем случае не давите. Любое неосторожное слово может навредить ему и заставить замкнуться в себе.

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