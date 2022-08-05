Речной круиз осенью: не только красиво, но и выгодно

Фото: Пресс-служба «ВодоходЪ»

В отпуске осенью определенно есть свое очарование, особенно, если провести его на воде. Речной круиз осенью — это раскрашенный яркими красками берег и виднеющаяся вдали дымка от костра, это панорамные виды на волшебные утренние туманы, которые ты приветствуешь из своей уютной каюты с чашечкой бодрящего кофе.

Круизное путешествие в бархатный сезон — это не только красиво, но и выгодно, ведь осенью стоимость на круизы ниже, чем в высокий летний сезон. К тому же в одну путевку входит проживание в каюте со всеми удобствами, трехразовое питание, экскурсии на берегу и развлекательная программа на борту.

Погода за окном сильно не повлияет на ваше настроение, ведь на время речного путешествия теплоход станет для вас комфортабельным «плавучим отелем» с уютными номерами, барами, ресторанами и массой развлечений на любой возраст. В баре с панорамными видами на речные пейзажи можно послушать лучшие творения музыкальных классиков. На солнечной палубе можно заняться йогой или просто отдохнуть на шезлонге с интересной книгой. Смастерить своими руками сувенир на память о речном путешествии можно на мастер-классе. После увлекательной экскурсии можно расслабиться на сеансе массажа или в сауне.

Вы один раз распакуете вещи в каюте и каждый день будете просыпаться в новом городе, не меняя отель.

Продолжительность речного путешествия осенью так же, как и летом, может быть разной. Если вы не успели отгулять отпуск летом, то выбирайте круиз от семи дней и более. Если нет много времени в плотном графике работы или учебы, то можно взять мини-отпуск между делами и отправиться в короткий круиз на 3–4 дня.

Круизный сезон длится до начала ноября, за три осенних месяца у вас будет много вариантов для речного путешествия по разным маршрутам. Например, компания «ВодоходЪ» на осень предлагает более 270 круизов на теплоходах разного класса под любой бюджет.

Осенью из Москвы можно отправиться по городам Золотого кольца и проникнуться очарованием русской провинции в круизе до Плеса — любимого места на Волге великого живописца Исаака Левитана. За 7 дней речного путешествия вы побываете в «маленьком Петербурге», как называют Тверь, в сказочном Мышкине, в ремесленном Ярославле и в легендарном Угличе.

Если у вас не было возможности сходить в отпуск летом, то подойдет недельный осенний круиз из Москвы в Санкт-Петербург или в обратном направлении. Любимый и популярный у россиян маршрут позволит насладиться архитектурой и историей таких старинных городов, как Углич, Горицы, посетить живописные карельские острова Кижи и Валаам, отдохнуть на зеленой стоянке в туристической деревне Верхние Мандроги.

Еще осенью из Москвы можно отправиться в круиз по Каме и насладиться живописными лесами «Пармы», как называют свою малую Родину жители Пермского края. В переводе с языка коми «Парма» означает «возвышенная местность, покрытая еловым лесом». Отправиться осенью в речной круиз по Каме, утопающей в лесах, — одно удовольствие. На круговое путешествие вам потребуется 16 дней, но можно выкупить только первую половину круиза на участке Москва — Пермь.

В сентябре еще можно сходить в круиз на Соловецкие острова. Путешествие на две недели в Беломорье с премиальным комфортом «ВодоходЪ» предлагает на борту теплохода «Александр Пушкин». Вас ждет знакомство с заповедными красотами Соловков, вы посетите духовный центр Русского Севера — Спасо-Преображенский монастырь и, если повезет, увидите белух в естественной среде обитания. Для тех, кто проводил детей в школу и хочет немного отдохнуть от любимых чад или просто желает повеселиться взрослой компанией, есть на выбор серия осенних круизов с приоритетом для взрослых. Оставьте лето для пляжного отдыха, дачи или занятий спортом под открытым небом, а осенью самая пора отправиться на комфортабельном «плавучем отеле», где тепло и уютно в любую погоду, исследовать историю, красоту и гастрономию регионов России.