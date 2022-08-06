«Спрашивали, как это я решилась рожать»: Мария Миронова — о роли родителя в кино и жизни

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Мария Миронова снялась в одной из главных ролей в фильме режиссера Фурманова «Родитель», который выйдет в прокат 18 августа. «Вечерка» побеседовала с актрисой о ее новой работе.

«Родитель» — фильм-притча, основанный на реальных событиях, происходивших в конце 1990-х годов в Санкт-Петербурге. Картина повествует о том, как каждый родитель ведет себя в ситуации, когда его ребенок попадает в страшную беду — становится жертвой наркотической зависимости.

— Мария, насколько тема, затронутая в этом фильме, на ваш взгляд, актуальна сегодня в кинематографе?

— В 90-х годах был период, когда тема наркомании считалась в кинематографе популярной, а потом она канула в Лету, перестали про это снимать. Но оттого, что так произошло, проблема не ушла, а, наоборот, с каждым годом набирала обороты.

— Что можете сказать о роли, которую сыграли в картине?

— Роль отрицательная, но было безумно любопытно сыграть персонажа... я бы назвала это «антиты». К тому же мне по духу очень близок режиссер фильма Влад Фурманов, то, как он мыслит. Еще и поэтому я согласилась сыграть такую роль. В последнее время снимаюсь исключительно там, где интересно. То, что не цепляет — проходит мимо. При этом актерского голода у меня нет.

— А когда-нибудь его испытывали?

— Это было очень давно. После выхода на экраны фильма «Свадьба». Парадоксально. Ведь картина с большим успехом была показана на Каннском кинофестивале. Но сейчас дефицита в ролях уже не испытываю.

Больше всего нравятся роли со смыслом. И я хотела бы когда-нибудь сыграть классику. В театре у меня такой опыт был. Теперь можно и в кино. Но это желание, а не острая мечта, потому что жизнь быстра и насыщенна, интереснее жить в настоящем моменте. А самый любимый мой жанр — трагикомедия. Для меня это сочетание легкости, юмора, иронии и в то же время глубины.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— На международном кинофестивале Chelsea Film Festival (CFF) в Нью-Йорке «Родитель» получил аж восемь наград. Был признан лучшим фильмом. Ожидали такого успеха?

— Я очень удивилась, что именно там так восприняли нашу работу, поскольку тема наркомании в Штатах, конечно, не нова. Она вообще сегодня не в тренде. Ее больше заминают, нежели озвучивают.

— На ваш взгляд, на какую возрастную аудиторию рассчитана картина?

— На взрослых людей, которые понимают то, о чем я сейчас говорю. Хотя, поскольку фильм снят очень современно, может, его воспримет и молодежь. Мне бы этого сильно хотелось.

— Вы много раз играли психологов. Интерес к увлечению психологией возник после этих ролей?

— Мне кажется, что сейчас психологией не увлекается только совсем ленивый. Это то, что является нашей жизнью. А для артиста такая наука должна быть на первом месте. Актерская профессия позволяет прожить десятки чужих жизней. А ведь у каждого человека свой внутренний мир. Есть науки, которые никогда в жизни тебе не пригодятся. Но это не касается психологии.

— Как вам удается совмещать работу и воспитание трехлетнего ребенка?

— Для меня семья гораздо важнее, чем моя работа. Это несравнимые вещи. В 18-летнем возрасте, когда я родила первого сына Андрея, я бы так не рассуждала. Когда же у него начался переходный возраст, мне было уже 30 лет, и я даже стала отказываться от съемок и поездок.

Не могла себе это позволить. Все время уделяла Андрею. Это было в приоритете. Так происходит и сейчас с младшим сыном Федором. Степень моей любви к детям, конечно, одинаковая.

— Вы подверглись критике из-за того, что решились рожать ребенка в 45 лет. Как вы ее тогда воспринимали?

— Критика — неплодотворная вещь. Я на нее уже не обращаю внимание.

В свое время у меня спрашивали, как это я решилась рожать, забеременев в 17 лет. Теперь интересуются, как это я пошла на такой шаг, чтобы родить в 45. Людям свойственно задавать подобные вопросы. А ответ очень прост — так произошло в моей жизни, и я приняла это с радостью.

— Каковы творческие успехи у вашего старшего сына?

— У него все прекрасно. Андрей выпустил несколько премьер в театре «Ленком», до этого в Театре Вахтангова, снимается в кино.

Но я бы не хотела, чтобы актерство когда-нибудь привлекло и младшего сына Федора. Я и старшему этого не желала, считая, что актерская профессия не для мужчин, она слишком зависимая. Пусть не обижаются на меня актеры. На мой взгляд, мужчина должен быть самостоятельным, сам что-то решать в своей жизни, а не ждать предложений. Пусть сын лучше станет художником или режиссером.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Вы работаете в «Ленкоме» уже более двадцати лет...

— Я не вижу смысла и надобности что-то менять. А если возникает желание и появляется возможность проявить себя еще творчески, делаю свои продюсерские проекты. Например, в разных городах России провожу «Чтения со смыслом». Этот проект объединяет известных творческих людей и тех, кто только начинает свой путь в искусстве.

—У вас всегда получается выглядеть прекрасно. Много усилий для этого требуется?

— Просто стараюсь меньше есть, трачу энергию на что-то более интересное и полезное.

— Например?

— Одно время увлекалась спортом. А сейчас мне очень нравится заниматься своим участком, где я развожу цветы. Их у меня очень много. И я все время переживаю, что они вдруг могут погибнуть. Поэтому, когда есть свободное время, с утра и до вечера за ними ухаживаю: поливаю, подкармливаю. Уход за ними никому не доверяю, поэтому все делаю сама.