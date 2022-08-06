«Усиливает все события»: что принесет с собой зеркальная дата 08.08.2022

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В августе нас ожидает очередная зеркальная дата — 08.08.2022. Этот день будет очень благоприятным для работы и хорошим стартом для новых начинаний. Однако есть вещи, от которых в этот день лучше отказаться. Что можно и чего нельзя делать в эту дату, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

По словам ясновидящей, в этот день стоит плотно заняться своей работой, поскольку «восьмерка» дарует людям особую хватку в рабочих проектах.

— Цифра «восемь» означает преображение, настойчивость и деловое чутье. Считается, что она дарует людям особую хватку в рабочих проектах, поэтому сейчас можно спокойно довериться своему внутреннему голосу. Эта дата заряжена на успех в работе, — пояснила Кажетта.

С другой стороны, восьмерка символизирует неотвратимость некоторых событий. В этот день можно ожидать, что сбудутся те события, которых вы так долго ждали, причем это касается как положительных моментов, так и отрицательных, уточнила шаманка.

— Если вы можете предупредить или смягчить удар, подготовьте почву заранее. Восьмерка привнесет в жизнь многих людей достаток, поскольку олицетворяет материальный успех. Если вы ждете новостей, связанных с деньгами, скорее всего, они поступят 8 августа. Как правило, зеркальная дата усиливает все события, которые случаются в определенный день. Именно за это качество ответственна вторая восьмерка, отвечающая за номер месяца, — отметила Кажетта.

Что важно сделать

Ясновидящая заверила, что этот день благоволит рабочим настроением. По ее словам, человеку стоит отложить все личные встречи, отдав все свое внимание рабочим проектам.

— Этот день рекомендуется провести в рабочем режиме. Отложите выяснение личных отношений на потом, как и встречи с друзьями. Все внимание стоит сосредоточить на важных проектах, которые могут сдвинуться с мертвой точки в этот день. С другой стороны, уже успешные рабочие задачи могут заиграть новыми красками, дав хороший толчок к новым идеям или обозначив ранее неизученные перспективы. Уделите внимание этой стороне своей жизни, и вы непременно заметите нечто важное. Дата располагает к любым денежным операциям, например, сейчас будет полезно инвестировать, покупать акции и открывать вклады, — рассказала шаманка.

Помимо этого, 8 августа человек может получить прибыль, которую он ожидал ранее.

Ясновидящая заверила, что эта дата принесет особенный успех деловым и предприимчивым людям, которые ценят свое время и отличаются ответственным подходом к любому делу. По ее словам, 8 августа ваше трудолюбие принесет неожиданно высокие результаты. Она посоветовала быть твердыми и последовательными в своих решениях. Это позволит получить больше, чем планировали.

Что опасно делать

Встречи с друзьями или бурные вечеринки стоит перенести на другой день.

— Дата не располагает к активным социальным мероприятиям. Отложите поход в гости или вечеринку с друзьями на другой день. Не исключено, что запланированные мероприятия пройдут не так хорошо, как хотелось бы. Ни в коем случае не подводите людей в этот день, поскольку «восемь» ценит пунктуальность. В противном случае ваша безответственность может привести к серьезным последствиям, — отметила она.

При этом Кажетта предупредила, что человеку в этот день стоит быть осторожнее в своих обещаниях.

Общие рекомендации

В этот день большой успех ожидает карьеристов и трудоголиков. Помимо этого, в этот день удача улыбнется тем, кто давно ждет определенные денежные поступления. По словам Кажетты, 8 августа — лучший день для создания своей финансовой подушки безопасности. В заключение ясновидящая добавила, что стоит проявить себя ответственным и пунктуальным человеком, а также не забыть вернуть все долги.