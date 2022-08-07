До дворца рукой подать: самые интересные усадьбы Подмосковья

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Каждый третий москвич проводит отпуск в Подмосковье, свидетельствуют результаты свежего опроса туристического портала. А за городом множество старинных усадеб, посетить которые может любой желающий. Искусствовед Евгения Гершкович рассказала «Вечерке», чем интересно такое путешествие.

В русской усадьбе соединились высокое искусство и простодушный патриархальный быт. При одном только слове «усадьба» нам рисуется белокаменный дом, темный сад, храмы любви и дружбы, мебель из карельской березы или красного дерева. Усадьбам было отпущено немного — от времен Петра Первого до революции 1917 года.

Возникновение самых ярких памятников пришлось на «золотой век русского дворянства» — с середины XVIII до середины XIX века. Загородные дома устраивались не только для семьи, но и для приема гостей, праздников с фейерверками. Едва ли нашлось место более подходящее для демонстрации богатства, статуса. Такую тщеславную аристократию обслуживал узкий круг модных архитекторов. Копировался стиль итальянского архитектора Андреа Палладио — с массивным портиком колонн, рустованным подвалом и мезонином.

Существовали еще и театры, и помещики считали долгом превратить свои дома в сценические площадки. Кроме театральных удовольствий, русские усадебные парки отсылали к философским размышлениям, а в гигантских оранжереях росли экзотические растения, где работали садовники-иностранцы. С отменой крепостного права усадьбы перестали ассоциироваться с дворянской прелестью. Но богатые купцы выкупали имения вместе с садами и пытались копировать быт аристократов.

Абрамцево: место рождения матрешки

Именно здесь придумали матрешку. На посещение закладывайте целый день, чтобы осмотреть территорию и зайти в церковь Спаса Нерукотворного.

Как добраться: э/п с Ярославского вокзала до ст. Хотьково, далее авт. № 55.

Адрес: Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., г. п. Хотьково, с. Абрамцево, ул. Музейная, 1.

Стоимость: 250–500 рублей

Полотняный Завод: по следам Кутузова

Один из самых молодых музеев-усадеб — бывший полотняный завод, он открылся в 1999 году. В сохранившемся доме во время войны 1812 года бывал полководец Михаил Кутузов. Завода давно уж нет, зато есть парк, в котором гулял Александр Пушкин, когда сватался к Наталье Гончаровой, своей будущей жене, в 1830-м.

Как добраться: от м. «Теплый Стан» на авт. «Москва — Кондрово».

Адрес: Калужская обл., Дзержинский р-н, пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 2а.

Стоимость: 50–300 рублей.

Ярополец: бывал Пушкин

Известность усадьбы Гончаровых связана с именем Пушкина, который дважды посещал ее. Сейчас в ней находится пансионат МАИ, а Пушкину посвящена одна из комнат на втором этаже бывшего господского дома. При наличии свободных мест можно остановиться на ночь.

Как добраться: э/п от Рижского вокзала до ст. Волоколамск; далее авт. № 28в, 467к до ост. «Ярополец-центр»; далее 500 м пешком.

Адрес: Московская обл., Волоколамский р-н, с. Ярополец, ул. Додогорского, 4.

Стоимость: бесплатно.

Кашино: лампочка Ильича

Именно тут впервые в деревне из помещичьего дома в 1920 году дали электричество и зажглась «лампочка Ильича». Здание электростанции сохранилось, через окно виден дизель-генератор, который давал свет. Можно посетить Дом-музей Ленина, внутри которого стоит динамомашина.

Как добраться: от м. «Тушинская» на авт. № 307/28/38, 467, 467/38, 467/39, 467/53 до ост. «Ярополецкая ГЭС».

Адрес: Московская обл., г. о. Волоколамск, с. Ярополец, Ярополецкая ГЭС

Стоимость: бесплатно.

Середниково: здесь писал Лермонтов

Середниково — одно из наиболее известных лермонтовских мест России. Перед посещением лучше позвонить: территорию и помещения часто сдают под мероприятия. Но приусадебный парк всегда открыт.

Как добраться: э/п от Ленинградского вокзала до ст. Фирсановка, далее авт. № 40 до санатория «Мцыри».

Адрес: Московская обл., пос. Мцыри, вл. 1.

Стоимость: 50–100 рублей.

Руины Чернышевых

Величественное здание главного дома напоминает о былом великолепии, позади дома — дикий парк с протоптанными тропинками. Здание руинировано, реставрация приостановлена. Доступ в дом по предварительной договоренности. В парке стоит увидеть стелу, установленную в честь визита сюда царицы Екатерины II.

Как добраться: э/п от Рижского вокзала до ст. Волоколамск; далее авт. № 28 в сторону Мусина до ост. «Амбулаторная»; далее несколько минут по сельской дороге пешком.

Адрес: Московская обл., г. о. Волоколамск, с. Ярополец, ул. Пушкинская.

Стоимость: бесплатно.

Марфино: как в кино

Усадьбу Марфино снимали в кино — в фильмах «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова, «Дворянское гнездо» Андрона Кончаловского и других. Можно пройтись по лестницам вдоль кирпичных сцен и ощутить себя киногероем. Надо лишь предъявить паспорт и получить разовый пропуск.

Как добраться: э/п от Савеловского вокзала до ст. Катуар, далее авт. № 37; от метро «Алтуфьево» на м/такси № 419 или № 420 до ост. «Марфино».

Адрес: Московская обл., Мытищинский р-н, с. Марфино.

Стоимость: бесплатно.

Старо-Никольское: реставрировали китайцы

Главный усадебный дом, выстроенный в стиле ампир в начале XIX века, расположен на высоком отлогом берегу Десны. Тут пару ночей провел генерал Мюрат, правая рука Наполеона, а в 1920-е прошел съезд Коммунистической партии Китая.

В память об этом дне Китайская Народная Республика взяла в 2013-м усадьбу в долголетнюю аренду, открыла здесь музей Компартии КНР и провела реставрационные работы.

Как добраться: от м. «Саларьево» на авт. № 304, 304к до ост. «Первомайское».

Адрес: Первомайское, ул. Парковая, д.19.

Стоимость: бесплатно.

Ивановское: итальянский стиль

Красивейшее здание усадьбы и несколько построек сохранились во времен Федора Толстого — двоюродного деда Льва Толстого. Хотите классической архитектуры в стиле итальянцев? Вам точно сюда! Здесь проходили балы и приемы в стиле Людовика XVI. Гости до сих пор восхищаются акустикой главной сцены. На территории есть краеведческий музей и музей образования.

Как добраться: э/п от Курского вокзала до ст. Подольск, далее авт. № 4 до ост. «Пос. Володарского».

Адрес: Московская обл., г. Подольск, ул. Парковая, 1

Стоимость: 300 рублей.

Дубровицы: уникальный храм

Усадьба Дубровицы известна уникальным храмом Знамения Пресвятой Богородицы. Не похожее на традиционные русские церкви здание, построенное в стиле голицынского барокко (по имени Бориса Голицына), богато украшено лепниной, находится в хорошем состоянии и очень подходит для фотографирования. По легенде, на освящение храма приезжал в 1704 году сам Петр Великий. Можно гулять по обширной территории, музея, к сожалению, пока нет.

Как добраться: от м. «Лесопарковая» на авт. № 417 до ост. «Дубровицы» (в будни); от м. «Лесопарковая» на авт. 406, 407 с пересадкой в Подольске на авт № 65 до ост. «Дубровицы» (в выходные).

Адрес: Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Стоимость: бесплатно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Савинов, старший научный сотрудник музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское»:

— В нашей усадьбе расположен дом 1740-х годов — это типичная барочная постройка, единственная сохранившаяся в Подмосковье с того времени.

Уникален и французский парк XVIII века, с восемью вырытыми прудами. Причем устройство прудов особенное — они подпитываются водой из подземных источников и вытекают в речку, так что вода в них очень чистая. Ничего подобного ни у аристократов Голицыных, ни у Чернышевых не было. Также интересен и обширный некрополь возле храма — самые старые захоронения датируются 1640-ми годами.

Это самый большой некрополь Пушкиных на территории России — здесь похоронены сын Александра Сергеевича, внуки и правнуки. Все объекты имеют охранный статус федерального значения.