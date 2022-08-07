«С дикой кровью»: фелинолог Назарова раскрыла, как кошки чувствуют болезни и лечат людей

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Существует поверье, что кошки могут лечить людей, предугадывать катаклизмы и катастрофы. Врач-фелинолог и основатель породы каракет в России Ирина Назарова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала об этом поверье и влиянии кошек на человеческий организм.

— Да, кошки могут излечивать людей. Особенно кошки с дикой кровью, они унаследовали от природы способность к исцелению. Они могут это делать через разную частоту своих вибраций (мурчаний) — в этот момент происходит соприкосновение шерстки животного, создающее электрическое поле. Таким образом, происходит воздействие на органы чувств человека и его больные места. У человека также могут вибрировать с различной частотой болезненные места, однако их возможно услышать только на УЗИ. Кошачьи же ощущают больные места через электрическое поле, которое создает ее шерстка, — разъяснила она.

При этом собеседница «ВМ» заявила, что кошка имеет влияние на абсолютно разный спектр заболеваний человека.

— Нет конкретного списка болезней, от которых вылечивают кошки. Однако многое можно понять по местоположению животного. К примеру, у человека болит голова, и животное ложится рядом с головой или около шеи. Таким образом, оно лечит повышенное давление и головные боли. Если животное приблизилось к левому плечу, то так кошка успокаивает сердце. В случае заболевания мочевыделительной системы кошачьи могут ложиться на спину или набок рядом с больным органом. Таким же образом лечатся и другие органы благодаря внутреннему ощущению кошки, — сказала Назарова.

Эксперт уточнила, что кошачьи очень хорошо зарекомендовали себя в фелинотерапии. В частности, подобная терапия развита в Египте, Великобритании и Италии. Говоря о других способностях кошек, врач назвала способность предугадывать катаклизмы.

— Кошки могут рассказать и предсказывать катаклизмы. Они могут почувствовать за 20–30 минут вибрацию земли, предупреждая хозяина об опасности. Так, кошки с дикой кровью ведут себя, как собаки. Они могут дать поводок владельцу для того, чтобы вывести человека в безопасную зону. Также кошки могут почувствовать аварию. В частности, питомец может не пустить своего хозяина на какое-то мероприятие из-за плохого предчувствия, — рассказала специалист.

Также Назарова добавила, что людям, которые много работают, нежелательно заводить домашних питомцев.

— Кошка кошке рознь. Есть кошки домашней породы, которые с длинной шерстью, для них нужны особые условия по уходу. Если человек часто находится в командировках и на работе, то ему будет сложно следить за таким питомцем. Но при этом существует иной вид кошек — каракеты. Они послушны, сопровождают владельцев на поводке, у них нет длинной шерсти. Кроме того, их удобно брать с собой в поездку, — рассказала она.

В заключение специалист заявила, что любому питомцу важно получать любовь и заботу от своего хозяина.