Пушистые терапевты: столичный психолог рассказала о пользе общения с кошками

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

8 августа отмечается Всемирный день кошек. В мире насчитывается около 600 миллионов этих животных. Недавний опрос Rambler&Co показал, что именно кошкам отдают предпочтение больше половины россиян — 51 процент. Специалист Московской службы психологической помощи Лариса Тимошина рассказала, чем людей покорили пушистые питомцы и какую пользу они приносят здоровью.

С древних времен кошкам приписывали сверхъестественные возможности: в Древнем Китае полагали, что эти животные способны изгонять нечистую силу, в египетской мифологии бога солнца Ра часто представляли в образе рыжего кота, который каждую ночь проплывал по подземному Нилу, сражаясь со змеем. Мусульманская легенда гласит, что кошка уберегла от нападения змея пророка Мухаммеда. В славянской мифологии кошка была символом мира и благополучия в доме, защищала его от нечисти.

— На Руси домашняя кошка стоила дорого, поскольку гарантировала защиту урожая от грызунов. Российские монархи также ценили этих четвероногих. Петр Великий издал указ, согласно которому в каждом хозяйстве следовало иметь котов. Но кроме явной практической пользы кошки обладают особой энергетикой: еще в древности люди заметили, что в присутствии кошек улучшается самочувствие и поднимается настроение, — отметила Лариса Тимошина.

Методика лечения различных заболеваний с помощью кошек называется фелинотерапия. Она решает сразу несколько задач:

психотерапевтическую — кошки компенсируют потребность в общении, помогают забыть об одиночестве;

психофизиологическую — животные повышают сопротивляемость стрессовым ситуациям, успокаивают.

Кроме того, кошки могут положительно влиять на самоощущение человека, его чувство значимости, нужности и состоятельности — например, помогают справиться с депрессией.

— Такие ласковые питомцы оказывают воздействие на человека разными методами. Во-первых, через мурлыканье — звуки частотой 20–50 Гц. Они ускоряют процессы регенерации, укрепляют иммунитет. Даже не прямое общение с животным, а прослушивание мурлыканья ускоряет выздоровление при различных заболеваниях. Кроме того, тело кошки излучает больше тепла: нормальная температура у нее на три градуса выше, чем у человека. Это полезно при заболеваниях суставов, а также после травм: состояние человека улучшается, если пушистый любимец полежит на больном месте, — добавила психолог.

Также кошки переминаются с лапы на лапу, выпуская коготки — это своеобразный массаж с функциями иглоукалывания, который тоже имеет лечебный эффект. Частое поглаживание животного помогает избавиться от статического электричества, что полезно для людей с гипертонией. К тому же общение с хвостатым другом помогает нормализовать эмоциональное состояние, расслабиться, повышает настроение.

Необходимо учитывать, что терапия с помощью животного возможна только в том случае, если кошка расположена к человеку, чувствует его любовь и внимание. Когда в доме много негативной энергии, кошка может заболеть сама.

Фелинотерапия не излечит от серьезных заболеваний, но как вспомогательный метод для облегчения симптомов и ускорения выздоровления ее можно применять, например, при повышенной тревожности, хронической усталости, остеохондрозе, сердечно-сосудистых заболеваниях, различных болевых синдромах. Важно отметить, что медикаментозное лечение при этом не исключается, потому что фелинотерапия является лишь полезным дополнением к курсу лечения.

Московская служба психологической помощи предоставляет возможность любому москвичу в течение календарного года пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Кроме того, ежедневно проходят тематические вебинары. 11 августа в 15:00 состоится онлайн-мероприятие «В контакте с эмоциями». Участники определят, насколько они внимательны к своим эмоциональным переживаниям, и выявят эмоции, которые запрещают себе испытывать.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.