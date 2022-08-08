Алексей Карякин: Референдум станет гарантией безопасности Донбасса

Фото: vk.com/aleksey.karyakin

Жителей Луганской народной республики объединяет желание войти в состав России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

— Алексей Вячеславович, какие вопросы вы сейчас прорабатываете?

— На сегодняшний день мы занимаемся подготовкой к проведению референдума о вхождении в состав России. Для этого формируем органы наблюдения за проведением голосования. В новой комиссии будут по большей части те же люди, которые в 2014 году следили за референдумом по отделению от Украины. В ее состав входят лидеры мнений, представители общественных республиканских движений и профсоюзы со всех предприятий республики. А помогать нам будут общественники с активной жизненной позицией.

— Порыв в объединении с Россией объединяет и жителей Луганска, и людей с освобожденных территорий?

— Да. На территории ЛНР проживает большое количество людей из освобожденных территорий, которые потеряли все, чего достигали многие годы. Когда я туда приезжаю, то у людей почти всегда один и тот же вопрос: «Когда же мы станем частью России?» Это показывает направление мышления людей и их настрой. При украинской власти они пожили и понимают, что это не для них. Когда жители с освобожденных территорий попадают в ЛНР, то видят, чего мы достигли за восемь лет, находясь под огнем ВСУ. В голосах людей слышна интонация, по которой понятно, какой они хотят получить результат от референдума. Россия — это гарант нашей безопасности, который дает еще и большое количество возможностей для развития своего бизнеса. Украина же больше забирала, чем отдавала. При этом мы всегда были направлены скорее на российский рынок, чем на европейский.

— А как часто взаимодействуете с коллегами из Донецкой народной республики по вопросам референдума?

— Вместе с ДНР мы начали бок о бок противостоять Украине, все это время шли вместе. Так что решили, что референдум проведем в один и тот же день. Киев не хотел слышать нас, поэтому мы приложим все усилия, чтобы вернуться домой — в Россию.

— Вы много встречаетесь с людьми с освобожденных территорий. Скажите, чему они сильнее всего удивляются?

— Отсутствию пропаганды и возможности свободно высказывать свое мнение. Нас постоянно пытались представить людям как дикарей из разрушенной части страны, у которых нет работы и инфраструктуры. Но когда они видят, что города после обстрелов оперативно восстанавливаются, что у людей есть культурный досуг и они могут жить свободно, то это вызывает у них шок и удивление, возникает понимание, что их обманывали все эти долгие восемь лет.

— Какие категории граждан больше всего нуждаются в поддержке и защите?

— Традиционно это пенсионеры. Основной вопрос — получение пенсий и регулярность выплат. При этом почти все доходы уходили у людей на коммунальные услуги. Газ на Украине стоит в восемь раз дороже, чем в республике. Электричество и топливо — в два раза. И мы будем снижать стоимость коммунальных услуг и возобновлять регулярные выплаты, несмотря на проблемы из-за сложности подтверждения трудового статуса человека.

— Люди замечают, как меняется к ним отношение после ухода из городов членов ВСУ?

— Конечно. При украинской власти людей терроризировали и запугивали. Приезжая на освобожденные территории, мы видели на местах базирования националистических формирований самые настоящие «лагеря пыток». Люди знали об их существовании и боялись высказываться против режима. Ведь туда никто не хотел попадать. Возмущает то, что издевающиеся над людьми украинские бойцы, попав в плен, начинают молить о пощаде, пытаясь снять с себя ответственность. Но всех военных преступников обязательно ждет суровое наказание.

ДОСЬЕ

Алексей Вячеславович Карякин родился 7 апреля 1980 года в городе Стаханов Ворошиловградской области. Окончил Стахановский техникум. В апреле 2014 г. участвовал в «Русской весне», а с 18 мая до 25 марта 2016 года был главой парламента ЛНР. Председатель Общественной палаты с 24 июня 2019 года.