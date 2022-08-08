Наполовину готова эстакада на южном участке МСД через Каширское шоссе

Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Эстакада основного хода на южном участке Московского скоростного диаметра через Каширское шоссе построена наполовину. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время на объекте идут работы по монтажу металлоконструкций пролетных строений и устройству буронабивных свай, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Дорожная эстакада возводится на южном участке МСД (Юго-Восточная хорда) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе. Ее длина составит 936 метров, а движение транспорта будет осуществляться по трем полосам в каждом направлении.

Всего на данном участке хорды построят 12,5 километра новых дорог. Кроме этого, здесь появятся семь эстакад, один мост и подземный пешеходный переход в районе Каширского шоссе, д. 57.

Южный участок скоростного диаметра свяжет четыре столичных округа: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, где проживает порядка 2,5 миллиона человек.

Бессветофорная магистраль соединит шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкую и Дорожную, Симферопольское и Варшавское шоссе и трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей, — дополнил Рафик Загрутдинов.

Напомним, что Московский скоростной диаметр включает в себя Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, которые представляют собой современные бессветофорные трассы, проходящие в центральной части города — между МКАД и ТТК. Общая протяженность Московского скоростного диаметра по прямой составит 68 километров.