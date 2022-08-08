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Волонтерские движения растут: московский форум объединил единомышленников

Иван Кудря
Общество
Волонтерские движения растут: московский форум объединил единомышленников
Руководитель движения «Волонтеры-медики» в Донецке Анастасия Шеменева (слева) и координатор местного направления «донорство» Вера Толмачева приехали на Всероссийский форум волонтеров-медиков для обмена опытом / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

8 августа состоялось открытие VI Всероссийского форума волонтеров-медиков. Его посетили не только добровольцы из столицы и регионов страны, но и представители Донбасса.

Более 300 человек в желтых хлопковых рубашках занимают места в зале. Справа на груди у всех небольшая бирочка с девизом форума этого года — открывай себя, помогая другим. Он символизирует, что в ряды добровольцев вступают люди, которые готовы оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего.

Волонтеры, медики и эксперты собрались на форуме, чтобы обсудить эффективность развития региональных отделений, формирования единой коммуникационной среды и партнерских отношений. И впервые к мероприятиям и деловой программе присоединился штаб добровольцев с Донбасса.

По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» в Донецке Анастасии Шеменевой, сейчас как никогда важно объединять людей для помощи в сложной ситуации.

— В данный момент волонтер — это человек, который каждый день спасает чью-то жизнь. Наши добровольцы, как и ребята из Москвы и других регионов России, работают в госпиталях, больницах, в местах боевых действий. Они делают это на исходе сил, по двое–трое суток ради того, чтобы быть полезным пострадавшим от обстрелов или людям, которые нуждаются в этом, — сказала Шеменева.

Она добавила, что за последние восемь лет диапазон действий организации расширился. Поэтому форум, проходящий в Москве, поможет получить ответы на вопросы, чтобы помощь была более направленной и быстрой.

— В новых реалиях мы занимаемся переливанием крови, помогаем раненым солдатам и оказываем гумпомощь беженцам и пострадавшим в ходе спецоперации. Мы рады, что Всероссийский корпус волонтеров-медиков помогает нам в этом, и тому, что Москва принимает нас и оказывает содействие в программе, — заключила Анастасия Шеменева.

По словам председателя «Российского Красного Креста» Павла Савчука, добровольцы с 2014 года оказывают весомую помощь пострадавшим. По его данным, за пять месяцев 2022 года они доставили 1600 тонн гумпомощи беженцам на территории России и не собираются на этом останавливаться.

А руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что это огромная команда друзей и единомышленников, которые составляют хороший кадровый потенциал государства.

Волонтеры-медики из Москвы за эти месяцы поставили более 500 килограммов необходимых вещей жителям Донбасса. Также в качестве работников младшего и среднего звена медперсонала туда отправилось более 50 студентов из московских вузов и колледжей.

Добровольцы из Москвы организуют больше всего проектов по помощи нуждающимся. При поддержке столичного Департамента здравоохранения региональное отделение объединяет свыше 5000 человек.

В рамках этих проектов добровольцы занимаются оказанием помощи в медицинских организациях города, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», в 2022 году в их составе 85 региональных и 309 местных отделений, два штаба в ЛНР и ДНР, где трудятся 118 тысяч волонтеров. Кроме того, в их составе 3789 медицинских организаций, 260 образовательных организаций высшего и среднего медицинского профобразования и 2680 организаций-партнеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Брайловская, координатор движения «Волонтеры-медики» в Москве:

— С каждым годом в столице растет количество добровольцев. Этому способствуют и такие форумы, и просветительская работа, которая проводится нашими волонтерами в школах, колледжах, институтах. Мы сотрудничаем со многими другими волонтерскими движениями, которые тоже хотят быть частью нашей дружной команды. Сейчас у нас насчитывается более пяти тысяч столичных добровольцев, и только за этот год их число увеличилось на три тысячи. Надеюсь, что это тенденция будет развиваться, и в будущем мы увидим больше таких ответственных людей.

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