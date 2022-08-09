Московские психологи помогли наладить отношения более 44 тысячам семей

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Мама и папа, близкие родственники, бабушки и дедушки — первый и основной по силе воздействия круг, который закладывает основы будущей личности. Воспитание — непростой процесс, сопряженный со множеством сложностей как со стороны ребенка, так и самих взрослых. Когда семья сталкивается с трудностями, специалисты Московской службы психологической помощи и столичных семейных центров оказывают необходимую помощь в налаживании отношений детей и родителей. С начала года объем оказанных специалистами услуг по налаживанию отношений детей и родителей составил 234 тысячи услуг.

С начала 2022 года участие в консультациях, тренингах, вебинарах по детско-родительским отношениям приняли более 44 тысяч семей. Один из самых частых вопросов — как правильно воспитывать детей и выстраивать с ними доверительные отношения, как научиться принимать ребенка и перестать с ним ссориться.

— В какие бы общности и коллективы ни входил человек, семья — главная из них. Она формирует основы мировоззрения, нравственной базы, влияет на физическое и эмоциональное развитие. В этот длительный период, являющийся для детей сенситивным, то есть крайне чувствительным, важны как понимание особенностей детской психологии и физиологии, так и собственные отношения между матерью и отцом, климат в доме. От взрослых, прежде всего, требуется терпение, желание слушать и слышать друг друга и ребенка, — отметил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Классически выделяют несколько стилей воспитания, наиболее часто среди них встречаются три:

Либеральный — в нем разрешается многое, опекающие минимально вмешиваются в то, как дети растут и чем занимаются. С одной стороны, это формирует в будущем взрослом высокий уровень активности, любознательности, творческий взгляд на мир. Оборотная же сторона заключается в отсутствии рамок и запретов, необходимых для нормального функционирования среди себе подобных. Выйдя в общество, такие люди бывают эмоционально незрелыми, инфантильными, агрессивными, проявляющими сильную импульсивность.

Авторитарный — антипод предыдущего стиля. Родители контролируют по возможности все сферы жизни своих детей: что носить, что и как говорить, что «хорошо» и «плохо». Из плюсов это, конечно, наличие четких представлений о мире и поведении — сын или дочь понимают, что от них хотят. Но в итоге может вырасти апатичный взрослый, без мотивации и целей.

Демократический — сбалансированный принцип, который дает как необходимую свободу, так и важный контроль. Во главе угла — поддержка, а не критика и запреты или наплевательское отношение.

Чтобы снизить количество ошибок, найти оптимальный подход и ресурсы для общения, есть базовые принципы подхода к воспитанию, которые могут помочь.

Осознанность и понимание, зачем семье нужны дети. Именно такой фокус внимания позволяет рационально и серьезно отнестись к планированию дальнейшей жизни ребенка. Если он желанный, то и эмоции будет вызывать положительные. Конечно, не стоит быть наивным и полагать, что всё будет гладко — нет, проблем всегда хватает. Главное здесь — это следствие обдуманного выбора.

Умение строить контакт. Дети быстро меняются, не всегда удается понять их настроение, уловить то, что волнует. Однако безусловное принятие ребенка независимо от того, какие у него интеллектуальные способности, физические данные, интроверт он или экстраверт — это база, на которой должен строиться процесс воспитания. Особенно это важно во время критических, нестабильных периодов жизни, к примеру, подросткового возраста.

Работа с психологом. Такой опыт чрезвычайно полезен. Нельзя всего знать, и даже серьезно настроенные родители упускают многое из виду, не обращают внимания на какие-то неявные, завуалированные особенности. Плюс, сейчас можно найти огромное количество разнообразной информации по данной теме, но зачастую она противоречива, выражает субъективный взгляд на отношения в семье, а порой и просто представляет откровенно негативный пример под видом авторитетного мнения. Специалист же будет сторонним наблюдателем с незамыленным взглядом, который создаст атмосферу доверия и диалога, чтобы была возможность проработать возможные или актуальные сложности.

Выстраивать доверительный контакт в семье москвичам помогают и специалисты 23 столичных семейных центров. Они проводят психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия:

«Пульт управления эмоциями» — занятие направлено на налаживание взаимоотношений между членами семьи. На тренинге специалисты обучают детей и родителей навыкам самовыражения чувств и эмоций, способам снятия напряжения. Психологи объясняют, как важна эмоциональная поддержка в семье.

«Эффективное общение» — родители и дети учатся находить точки соприкосновения, договариваться, выстраивать конструктивный диалог и находить пути решения спорных вопросов. Специалисты рассказывают, как не нарушать личные границы друг друга, давать возможность высказаться и быть услышанным.

«Путь понимания и доверия» — в игровой форме родителям и детям рассказывают о психологических особенностях подростка, правильных реакциях на негативное поведение ребенка. Участники узнают о разногласиях между представителями разных поколений и учатся быть терпимее друг к другу.

«Психологический климат семьи» — на занятиях психологи помогают родителям улучшить атмосферу в семье. Взрослым объясняют, как внутрисемейные отношения влияют на развитие детей. Мамам и папам рассказывают, почему следует уделять больше внимания своей семье, организовывать совместные поездки. А также планировать график так, чтобы родители проводили время как наедине друг с другом, так и с каждым ребенком в отдельности.

Также в учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов. Получить помощь медиатора или стать участником одного из перечисленных занятий можно, обратившись в один из семейных центров либо оставив заявку на портале «Мой семейный центр».

СПРАВКА

В Московской службе психологической помощи в течение календарного года можно пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум на сайте.

Кроме того, на постоянной основе ежедневно проходят тематические вебинары. 10 августа в 16:30 пройдет онлайн-мероприятие «Эмоциональный интеллект — ключ к повышению качества жизни». Высокий эмоциональный интеллект связан с мудростью, он включает в себя житейский опыт, чуткость, наблюдательность, способность управлять своими чувствами и поведением, а также быть лидером, влиять на других людей и противостоять чужому влиянию. Можно ли развить в себе эти качества и как это сделать, подробно объяснит ведущий вебинара.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.