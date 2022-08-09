Профессии на практике: как провели лето участники летних оплачиваемых стажировок для подростков

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Более тысячи московских девчонок и мальчишек этим летом знакомятся с различными профессиями на оплачиваемых стажировках, организованных специализированным центром занятости «Моя карьера». Под руководством опытных сотрудников столичных учреждений и организаций ребята в возрасте от 14 до 17 лет изучают работу инженерных и транспортных служб города, помогают пожилым горожанам, организуют спортивные мероприятия, праздники и выставки, проводят экскурсии, занимаются делопроизводством, помогают врачам и ветеринарам. О первых впечатлениях и о том, как проект повлиял на их будущие планы, рассказали юные участники.

16-летний Филипп Гунин любит творчество и мечтает стать звукорежиссером. Поэтому он выбрал специальность «Куратор» в информационно-аналитическом центре Комплекса градостроительной политики и строительства. Здесь организуют выставки, экспозиции, фестивали и другие мероприятия. В обязанности Филиппа входило ведение баз данных, встреча посетителей, а также подготовка дипломов.

— Стажировка помогла мне стать более внимательным и ответственным. Научился общаться со взрослыми людьми и без стеснения разговаривать по телефону. Особенно понравилось, что мы не только выполняли офисные задачи, но и сами создавали элементы декораций для будущей выставки, — отметил Филипп.

Направление на стажировку в качестве «Культорганизатора» сначала расстроило 16-летнего Александра Логунова. Но в центре спорта и досуга «Фаворит» молодых сотрудников ждала насыщенная программа мероприятий. Практически каждый день они проводили встречи соседей, спортивные турниры, праздники для детей и мастер-классы.

— Только переступив порог центра, полностью изменил свое мнение и понял, что это мое. Мы все время чему-то учились: были аниматорами, педагогами, судьями, что-то мастерили и учили новые языки. Осознал, что значит быть частью настоящей дружной команды людей, объединенных одной целью, одним делом, — рассказал юный житель столицы.

16-летний Степан Марковцев проходил стажировку недалеко от дома — в центре госуслуг «Мои Документы» района Войковский. Первые два дня юноша внимательно следил за старшими коллегами, затем начал сам помогать пожилым москвичам получать электронные услуги через терминал и портал mos.ru, раскладывал брошюры на столах, добавлял бумагу в принтеры.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Думаю, мое лето прошло лучше, чем у одноклассников, ведь мне удалось узнать столько нового и важного о работе центров госуслуг «Мои Документы» и услугах, которые здесь можно получить. Мне было приятно помогать пожилым посетителям и получать от них искренние слова благодарности, — вспомнил Степан.

В юридическом отделе «Жилищника» стажировался учащийся естественно-научного класса 16-летний Адриан Прусаков:

— Открыл для себя много нового. Например, познакомился с разными типами договоров и узнал, как работает судебная система в нашей стране. На полученную стипендию хочу купить себе ноутбук, он мне пригодится в 11-м классе.

Родители участников также отмечают, что дети стали более самостоятельными и ответственными, расширили кругозор и узнали, чем занимаются взрослые на работе. Наталия Григорьева рассказала, что ее дочь Яна стажировалась по профессии экскурсовод в Природном комплексе Зеленограда.

— Яна каждый вечер рассказывала интересные факты о растениях и животных, которые можно встретить на территории комплекса. Это полезный опыт, ведь наставниками моей дочери были люди, влюбленные в свое дело. Огромное родительское спасибо! — поделилась мама участницы проекта.

Помимо новых знаний и навыков все ребята, успешно прошедшие стажировку, получают единовременную стипендию в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения столицы — 23 508 рублей, а также персональную характеристику, которая в будущем может пригодиться при поступлении на учебу или оформлении на работу.

СПРАВКА

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.