«Пришло время русской классики»: актриса Александра Чичкова — о традициях, военных фильмах и сложных задачах

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Премьерный показ сериала «С небес на землю» состоялся на телеканале «Россия 1». Одну из ключевых ролей в нем сыграла Александра Чичкова. Актриса рассказала «Вечерке» об актуальности русской культуры, современности и минусах школьного образования.

— Александра, что запомнилось на съемках сериала? Кого вы сыграли?

— Съемки проходили в Москве и Подмосковье. В очень теплой компании: прекрасный режиссер, замечательные партнеры. Я играю женщину по имени Адель, которой удается в семейной жизни найти компромисс и принять мужа таким, какой он есть — ради сохранения отношений. А когда ее подруге тяжело оттого, что разрушается семья, Адель протягивает ей руку помощи.

— В минувшем сезоне в театре «Сфера» состоялась яркая премьера по пьесе Островского. В спектакле «Без вины виноватые» вы играете провинциальную артистку Нину Коринкину. Сложная ли задача — актрисе сыграть актрису?

— Сложность была в другом. Любой актрисе нужно оправдать своего персонажа. Коринкина — скорее отрицательная героиня. И от этого мне было тяжело. На репетициях мы с режиссером Александром Викторовичем Коршуновым подолгу обсуждали мою героиню. Я ему говорила: «Не смогу ее сыграть до тех пор, пока буду чувствовать, что она плохая». Нужно было понять ее, выяснить, почему она так себя ведет. И в итоге я смогла ее оправдать — поняла, что плохие поступки моя героиня совершает не со злости, а потому, что так чувствует. А профессия ее не так важна.

— Театр «Сфера» чаще всего ставит классику. На ваш взгляд, сейчас стоит уделять больше внимания русским драматургам?

— Да, я считаю, что пришло время русской классики. В театре должно быть больше классических пьес, это важно и для образования наших детей. При этом хочется, чтобы режиссеры не коверкали эти произведения. В нашем театре так не поступают.

— Одно время было популярно «осовременивать» пьесы, переносить их действие в наши дни. На ваш взгляд, это не оправданно?

— Только если классику при этом не будут опошлять, как происходит в большинстве таких попыток. Мне нравится играть прошлое, то время, которое прописано в пьесе, погружаться в него. И в кино тоже люблю сниматься не про современность. Это интересная профессиональная задача. При этом каждая пьеса, особенно у Островского, Вампилова — очень современна. Их надо ставить, не изменяя классическому подходу, но так, чтобы было понятно нашему зрителю. Это очень сложно.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Заметил, что прекрасного писателя Максима Горького незаслуженно забывают, хотя его пьесы очень злободневны. Посмотрел в театре «Дачники» и не поверил, что пьеса — 1904 года. Как относитесь к тому, что в последние годы в нашем прокате чаще были иностранные фильмы, а в театре — иностранные пьесы?

— Я вообще пришла к выводу, что история циклична. Например, у меня дочка одевается в школу так же, как я, когда училась. Мода возвращается. И поэтому все великие пьесы — вне времени. И сейчас нам важно, чтобы дети знали классику. Меня поразило то, что моей старшей дочке на лето не дали список литературы для чтения, как в наши детские годы. Слава богу, у меня ребенок разумный, сам читает.

А что, кроме школы, должно образовывать? Театр, который способен привить любовь к настоящей классике. У нас в «Сфере» есть образовательная программа «Театр в школе», и наша заведующая литературной частью приезжает иногда из образовательных учреждений с круглыми глазами — удивлена, что дети не знают многих известных писателей. Мы обязаны рассказывать о них.

— Как вы относитесь к «отмене» русской культуры за рубежом?

— Думаю, это ужасно. Культура — это то, что было всегда незыблемо. И она всегда была международной. То, что в некоторых странах отказываются читать Пушкина, слушать Чайковского, не поддается объяснению.

— Были ли вы за рубежом в театрах? Сравнивали с нашими — московскими, российскими?

— Нет. Когда я не понимаю язык, мне очень сложно смотреть постановку. Если даже спектакль идет с субтитрами — это не то.

— Вы играли медсестру в сериале «Штрафбат», связистку в фильме «Звезда». Тяжело играть в фильмах про войну?

— Некоторые считают: ну что, мол, актерам — сидят себе в вагончиках, их гримируют, они выходят на площадку, говорят слова... Но бывают съемки действительно в тяжелых условиях. Например, в горах, без воды. И чем глубже роль, тем сильнее в нее погружаешься.

Мне тема Великой Отечественной войны вообще очень близка, так как мой папа участвовал в ней. Он бился за Сталинград, дошел до Берлина. Я — поздний ребенок. И любое соприкосновение с этой темой для меня ценно, это память. И сниматься в таком кино — большая честь. «Штрафбат» и «Звезду» вспоминаю с большой теплотой.

— Еще вы были продюсером фильма «Батальон». Можете ли вы себе представить, что когда-нибудь сниметесь в фильме о текущих событиях в мире, возможно, происходящих на Донбассе?

— Я не склонна рассуждать, если бы да кабы. Мы живем здесь и сейчас. А что будет дальше, кто знает. Что касается «Батальона», это был сложный проект, а я люблю трудноразрешимые задачи. Снимали фильм летом в Адыгее на 40-градусной жаре; там были танки, техника. В данном случае нельзя сказать, что я специально бралась за военную тему. Просто так сложились обстоятельства, что я стала исполнительным продюсером. Но у нас все получилось! Даже дали профессиональную премию АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения).

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Говорят, на детях великих актеров природа отдыхает. Как вы считаете: стоит ли детям великих артистов идти по их стопам?

— Я считаю, что никого не надо заставлять заниматься тем, чем он не хочет. С тем, что «природа отдыхает», я не согласна. Вот взять актерскую династию Еланских — Судаковых — Коршуновых — нельзя сказать, что кто-то из них обделен талантом. Считаю, что традиции важны во всем, так как это сохранение культуры. Династия — тоже традиция. Но если у ребенка не лежит душа к профессии, его нельзя заставлять идти в нее. Тут дело в другом: когда ребенок растет, он видит, чем занимаются его близкие, и его начинает тянуть в их мир. Думаю, глупо говорить о том, что не стоит идти в профессию оттого, что у тебя мама талантливая или папа.

ДОСЬЕ

Александра Чичкова родилась в Москве 26 марта 1978 года. В 1999 году окончила курс Юрия Соломина в Высшем театральном училище имени Щепкина. С 2001 года и по настоящее время работает в театре «Сфера». С 1999 года активно снимается в кино, в том числе в проектах «Трое против всех», «Штрафбат», «Самый лучший вечер», «Шериф» и других.

Назвала дочь в честь бабушки

Основательница театра «Сфера» Екатерина Еланская — бабушка Степана Коршунова, супруга Александры Чичковой. Она хотела, чтобы ее правнучка взяла фамилию Еланская, когда той исполнится 16 лет. Степан и Александра назвали свою дочь Катей, в честь Екатерианы Ильиничны, но не настаивают на том, чтобы та сменила фамилию. Решение будет принимать сама девушка.

Секрет личного счастья

Александра и ее супруг Степан Коршунов вместе уже больше четверти века. А познакомились они в 17 лет.

«Главное в отношениях — доверие. Если оно есть, то ничего не страшно, — рассказывает актриса. — В профессии мы сейчас немножко разделились: я остаюсь актрисой, а Степан полностью переключился на кинорежиссуру. Он часто уезжает. Но я повторюсь: в такой ситуации главное — доверять».

Творческая семья

Близкие родственники Александры — люди творческих профессий. Так, дед Чичковой был реставратором, отец Василий Чичков — драматургом. Он основал журнал «Современная драматургия». Мать Екатерина работает в Институте мировой литературы имени Максима Горького, занимается изданием книг. Дядя актрисы — композитор Юрий Чичков. В детстве сама Александра Чичкова много времени провела за кулисами Ермоловского театра, там ставились пьесы ее отца-драматурга.

Скромная свадьба

Поженились Александра и Степан без особых торжеств. Свадьба прошла в один день с друзьями пары — с разницей в пять минут. Молодожены расписались и поздравили друг друга.

Любимое дело — ремонт

Актриса отлично умеет пилить, шкурить, строгать, красить. Она сама делает детскую мебель, новогодние игрушки.