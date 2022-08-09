Химики создали универсальный материал

Заведующая лабораторией кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ им. Д. И. Менделеева Екатерина Суслова демонстрирует отечественный аэрогель. Слева вариант с люминофорами, справа — функциональный / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Щелкове начинается производство теплоизоляционных матов, созданных химиками из РХТУ им. Д. И. Менделеева. Воплотить разработку помог кластер «Зеленая Москва».

Лаборатории Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева с марта гудят как пчелиный рой: студенты делятся идеями, аспиранты — разработками, и все вместе пытаются реализовать свои проекты.

— В рамках импортозамещения все наши наработки стали срочно нужны, — улыбается профессор Наталья Меньшутина, — и это очень мотивирует!

Взять тот же аэрогель, считающийся самым легким твердым веществом в мире. Высокая пористость позволяет использовать его в качестве изоляционного материала. Так, например, он прекрасно защищает коммуникационные кабели, проложенные по дну океана. В нашей стране аэрогель активно используется. Правда раньше он закупался за рубежом. А сейчас выяснилось, что отечественный не только не хуже, но и в несколько раз дешевле.

— У моей бабушки частный дом, и она намучилась с его теплоизоляцией, — признается химик Екатерина Суслова. — Это и несколько слоев минеральной ваты, и другие утеплители… И все равно щели холодный воздух пропускают. Вот аэрогель — другое дело!

Для утепления стен аэрогеля нужно в разы меньше, чем любого другого материала. При этом он настолько легкий, что его слои практически незаметны. Это, к примеру, имеет огромное значение в космосе, где габариты летающего аппарата очень важны. На производстве в Щелкове российским аэрогелем пропитывают маты. Так получается тонкий изоляционный материал, который сделает пригодной для зимовки любую бытовку.

В аэрогель нередко добавляют люминофоры — пигменты, превращающие покрытие в дополнительный источник света, сравнимый со светодиодной подсветкой. Раньше их закупали за рубежом: грамм вещества продавали за тысячу долларов!

Екатерине же удалось синтезировать их в самом аэрогеле, что сильно удешевило технологию производства. Впрочем, теплоизоляционный и световой эффект — далеко не все, что может аэрогель. Его любят экологи за возможность использования в качестве сорбента, поглощающего загрязняющие вещества как в воде, так и в воздухе. Эти свойства особенно важны в контексте зеленых технологий, разрабатывающихся межотраслевым кластером «Зеленая Москва».

По словам химиков, такими проектами они занимались и раньше. Но на базе кластера делать это намного эффективнее: во-первых, город помогает участникам финансово, во-вторых, здесь проще найти предпринимателей, заинтересованных в выводе на рынок продуктов вроде аэрогеля. Похожий путь предстоит пройти и сотням других разработок, которые, по замыслу их создателей, лягут в основу технологического суверенитета нашей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Воротынцев, исполняющий обязанности ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева:

— РХТУ имеет более чем двадцатилетнюю историю кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития». Поэтому исторически в РХТУ сконцентрированы знания и умения в области экологии.

В России сейчас, на мой взгляд, не хватает химических технологий. По ряду стратегических направлений мы обязаны создавать собственные. Здесь есть компетенции и умения, которые мы несем из университета в производство.