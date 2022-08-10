«Теперь я правильно забочусь о маме»: москвичка поделилась впечатлениями о Школе родственного ухода

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За шесть месяцев со старта Школы родственного ухода более 600 слушателей присоединились к проекту. Выпускники отмечают удобный формат обучения и пользу занятий для себя и опекаемых родных. Своими впечатлениями об обучении поделилась участница проекта Ирина Горбенко.

Проект «Школа родственного ухода» создан для поддержки москвичей, которые заботятся о малоподвижных родственниках. Специалисты Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы столичного Департамента труда и соцзащиты населения разработали образовательные онлайн-курсы, обучающие специализированной помощи родственникам. Занятия построены в формате видеоуроков, статей, небольших проверочных заданий и тестов. В рамках обучения рассказывают не только о правильном уходе за близким человеком, но и о том, как при этом выстраивать коммуникации внутри семьи, комфортно и безопасно обустроить пространство в квартире и как избежать эмоционального выгорания.

— Я уже два года ухаживаю за мамой. До посещения занятий Школы родственного ухода старалась найти информацию о правильном уходе за малоподвижным человеком в интернете. Также мне помогал врач патронажной службы. Но знания не были упорядочены, приходилось учиться правильно мыть, кормить и перемещать маму, методом проб и ошибок. Но забота о родном человеке — не место для экспериментов, нужна система, — рассказала выпускница Школы родственного ухода Ирина Гребенникова.

Женщина поделилась своими впечатлениями о прохождении курса «Домашний уход за малоподвижным человеком». Она узнала много нового о том, как обустроить квартиру и выстроить коммуникацию для комфортного проживания с маломобильным человеком.

— Поначалу совершенно неясно, как осуществлять элементарные процедуры, которые здоровый человек делает ежедневно. Страшно было причинить маме боль. А еще мне очень хотелось сохранить собственные силы. Теперь я стала увереннее в своих действиях и могу правильно заботиться о близком человеке, — поделилась Ирина.

По ее словам, первое время уход за маломобильной мамой был нелегким испытанием. Ситуация осложнялась тем, что ее мама страдает деменцией.

— Я забочусь о человеке с деменцией. Мама совершенно несамостоятельна, иногда трудно понять мотивы ее поступков, — рассказала женщина.

Обратная связь от слушателей Школы родственного ухода показала, что большое количество участников проекта сталкиваются с проблемой взаимодействия с пожилым родственником, страдающим этим недугом. Поэтому было принято решение создать дополнительный курс «Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни».

Освоив его, Ирина Гребенникова и другие участники проекта «Школа родственного ухода» смогут различать симптомы заболевания на фоне обычных признаков естественного старения, использовать диагностические инструменты для выявления признаков деменции, выстраивать комфортную коммуникацию с подопечными, страдающими этим недугом.

Для участия в проекте «Школа родственного ухода» необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

На данный момент более 600 человек стали слушателями проекта. Участники оценили интерактивный формат занятий, наглядные видеоуроки и возможность обучаться в домашней обстановке. По итогам обучения слушатели получили электронный сертификат, подтверждающий знания.