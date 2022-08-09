Москвичка Надежда Шибанникова хранит дома угольный утюг 1923 года

Чугунный утюг с деревянной ручкой весит около восьми килограммов / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», в которой москвичи рассказывают корреспондентам «Вечерняя Москва» о вещах 1923 года, хранящихся у них.

Этот тяжеленный чугунный утюг с деревянной ручкой отлит, судя по клейму на обратной стороне откидной проржавевшей крышки, в городе Касли на Урале. Это место славилось на всю Россию мастерами художественного литья и выпуском всевозможных чугунных изделий.

Сейчас даже трудно себе представить, как сложно было домохозяйкам: стирали вручную, а гладили… при помощи углей из печи! Хозяйка ставила утюг на печку, откидывала его крышку, насыпала туда горящие угольки, а потом гладила через мокрую марлю. Чтобы угли не гасли, нужно было периодически дуть в специальные отверстия или просто активно махать тяжелым утюгом, чтобы он продувался.

Надежде Шибанниковой эту старинную вещь подарила подруга, собирательница антиквариата.

— Я показала этот утюг своей 19-летней дочери, и она очень удивилась, — рассказывает «МВ» Надежда. — Она сначала подумала, что в него вставляли чашу с кипятком. Но когда узнала про угли — поняла, насколько тяжелым был быт советских женщин.