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В столичном департаменте строительства подвели предварительные итоги года

Полина Французова

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Москва строится
Общество
В столичном департаменте строительства подвели предварительные итоги года
Фото: Департамент строительства города Москвы

В рамках выставки ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов «Город для каждого», которая проходит в ЦВЗ «Манеж», состоялась встреча главы Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова с представителями столичных органов исполнительной власти, префектур административных округов и подрядных организаций. Руководитель департамента рассказал о промежуточных итогах года и планах по дальнейшему развитию столицы.

— В планах департамента — сохранить опережающие темпы строительства и до конца года построить 53 километра дорог, 9 станций метро, 40 объектов жилой недвижимости, 53 объекта образования, здравоохранения, спорта, культуры и других отраслей, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, за период с 2022 по 2024 год планируется ввод в эксплуатацию 669 объектов площадью 11 миллионов квадратных метров. Среди них: 223 километра новых дорог, 64 километра линий метрополитена и порядка 7 миллионов квадратных метров общей площади жилых домов.

Как отметил Рафик Загрутдинов, начиная с 2020 года в строительной отрасли Москвы взят курс на цифровую трансформацию. Одним из важных направлений являются технологии информационного моделирования (ТИМ).

— Уже на текущем этапе нам удалось не просто увеличить показатели управляемости ресурсами и процессами, но и на 30 процентов снизить сроки, на 12 процентов уменьшить стоимость строительства. Это привело к значительному росту качества городской среды и созданию в Москве настоящей цифровой стройки будущего, — отметил руководитель департамента.

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