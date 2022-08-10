Чемпионат «Абилимпикс» помогает юным участникам с инвалидностью получить первую работу

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В столице уже восемь лет проводится Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его организаторы — Департамент труда и соцзащиты и Московский центр «Абилимпикс», который работает на базе центра «Профессионал». Общими усилиями конкурс из года в год меняет взгляды работодателей на сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Для выпускников московских вузов и колледжей «Абилимпикс» часто становится трамплином в профессиональное будущее. Здесь им помогают обрести уверенность в себе и трудоустроиться.

Москвичка Дарья Андреева недавно вышла на первую работу. Девушка призналась, что развить уверенность в себе, стать коммуникабельной и целеустремленной ей помог опыт участия в соревнованиях. С 2018 года она принимала участие в четырех чемпионатах.

Каждый раз она выбирала новое соревновательное направление, чтобы попробовать себя в разных профессиях. Сначала участвовала в компетенции «Обработка текста», которая напрямую связана с ее сферой образования. Дарья оканчивает Московский издательско-полиграфическом колледж имени Ивана Федорова. Через год участница заявилась на конкурс в компетенции «Предпринимательская деятельность». Это направление показалось ей интересным и дало много полезных знаний.

Дарья рассказала, что «Абилимпикс» помог ей приобрести важные навыки для реализации в профессии и успешного трудоустройства. На одном из мастер-классов чемпионата москвичка научилась составлять резюме. Под руководством наставника она подготовила свое первое резюме, которое вскоре помогло ей устроиться на работу.

— Чемпионат помог получить опыт получить практические навыки в профессии. Были очень полезны тренинги и мастер-классы по трудоустройству, составлению резюме, успешной коммуникации, которые проводили для всех участников «Абилимпикса». После этого было уже гораздо проще общаться с работодателем и проходить собеседование, — поделилась Дарья Андреева.

Сейчас участница с удовольствием работает документоведом в Дирекции развития объектов здравоохранения. Несколько лет назад Дарья увлеклась искусством макияжа. Сейчас девушка занимается этим для души, но профессия визажиста очень ей интересна. Она уверена, что «Абилимпикс» — это идеальное место для того, чтобы попробовать себя в новой сфере и посмотреть, как работают профессионалы. Поэтому на последнем чемпионате Дарья участвовала в компетенции «Визаж». Это стало настоящей проверкой ее мастерства.

Еще один участник Московского чемпионата «Абилимпикс» Сергей Малышев работает с программным обеспечением в Пенсионном фонде. Молодой человек окончил столичный колледж связи № 54. Он с детства хорошо разбирается в компьютерах, любит чинить и модернизировать технику.

Сергей заявился на чемпионат в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования». Он отметил, что за время соревнований он сумел не просто усовершенствовать профессиональные знания, но также развить психологические качества, стать более устойчивым эмоционально.

— Во время подготовки и самого конкурса нужно было учиться новейшим методикам устранения неполадок, использовать современные составляющие компьютерных систем. Мне было необходимо читать много профессионального материала и это помогло углубить знания в профессиональной области, — рассказал участник.

Сейчас Сергей полностью сконцентрирован на своей работе. Он планирует дальше развиваться в ИТ-сфере. Теперь, когда первый успешный опыт получен, молодой человек получил уверенность в своих силах и готов двигаться дальше по намеченному пути.