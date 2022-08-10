Делу время, в кино на час

Кадр из фильма «Воздушный извозчик» / 1943 год

В начале августа 1966 года в редакцию газеты поступило множество вопросов от москвичей. Горожане интересовались культурой, бытом и другими сферами жизни. Как всегда, на помощь читателям пришла рубрика «Справочное бюро».

Если бы жители столицы из 1966 года переместились в наши дни, они, безусловно, оценили бы возможности интернета. Но тогда о нем не знали ничего. Рубрика «Справочное бюро» стала своего рода поисковиком того времени для многих москвичей.

Где заправить баллоны

В номере от 8 августа жители столицы Глебов и Осанушков очень хвалят появившийся в магазинах Мосхозторга комплект из переносного таганка и газовых баллонов с редуктором «Балтика». Но смущала читателей одна деталь: можно ли заправить баллоны с жидким газом для таганка? Мужчинам ответил старший товаровед Мосхозторга, товарищ Поляков. По его словам, баллоны можно заправить в пунктах обмена на Казанском и Киевском вокзалах. Тогда это стоило 10 рублей 46 копеек.

Нужны весы

Читательница Т. Петрова в том же номере газеты интересовалась, где можно купить весы для взвешивания ребенка. Рубрика «Справочное бюро» посоветовала обратиться в магазин «Медоборудование». Он был расположен на улице Кржижановского. «Туда регулярно поставляются весы для взвешивания детей, но лучше предварительно позвонить по телефону», — отвечала «Вечерка».

Посмотреть на большом экране

Также в номере от 8 августа читатели Новосельцева и Новочадов интересовались, где в Москве можно посмотреть любимые комедии. Редакция отвечала, что, например, фильмы «Воздушный извозчик», «Близнецы» и «Три товарища» покажут в ближайшее время в кинотеатре Госфильмофонда. Но посмотреть там можно было не только отечественное кино. Рубрика сообщала, что на экране показывали фильмы с участием таких актеров, как Лоуренс Оливье и Эдуардо де Филиппо, а также Луи Жуве. О предстоящих сеансах рекомендовали узнавать заранее по телефону.