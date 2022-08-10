«Жителям Донбасса нужна надежда»: актер Александр Мартынов — о трудных временах, российском кино и отцовстве

Фото: Из личного архива Александра Мартынова

Завершились съемки нового, шестого сезона популярного сериала «Шеф», который скоро выйдет на телеканале НТВ. Одну из ролей в проекте исполнил Александр Мартынов. Актер поделился с «Вечеркой» мыслями о воспитании детей, об импортозамещении в кино, а также рассказал о том, как играл спектакль в военном Луганске.

— Александр, расскажите о вашей роли в сериале «Шеф». Кто этот персонаж?

— Про сериал «Шеф» я, наверное, подробно говорить сейчас не могу. Я майор, начальник отделения уголовного розыска. Дорос до майора: 20 лет в лейтенантах бегал, а тут наконец получил звездочку. Скоро выйдет — все увидите.

— В детстве вы занимались в театральной студии, но потом решили стать историком. Почему сменили направление?

— Мне захотелось попробовать силы в другой области. Я не поступил в институт и год работал в детском доме-профилактории. На следующий год с первого раза успешно поступил в Театральную академию и окончил ее у лучшего мастера, профессора Владимира Викторовича Петрова, у которого, кстати, учился когда-то Дмитрий Нагиев и много других замечательных актеров. А юношеское увлечение историей сохранилось.

— Педагог в детском доме? Это очень сложно.

— Еще в театральной студии я начал работать с детьми, помогал руководителю, и это пригодилось. Это очень интересная работа, детки хорошие, но они моментально садятся на шею, если их начать жалеть. С ними надо быть строгим, но справедливым и интересным — увлекать их надо.

— У вас трое детей — приемный от первого брака жены и двое кровных. Старшие — мальчики. А младшая — девочка. Вы воспитываете ее не так, как мальчишек?

— Да, с дочкой все по-другому, балую ее, конечно, но мы с супругой хорошо друг друга дополняем в этом смысле. С сыновьями я был более строгим, а мама мягкая. С дочкой, наоборот, я более мягкий, мама более строгая. Мне кажется, дочь усваивает определенные схемы в отношениях мужчины к женщине, и, конечно же, она в дальнейшем будет ориентироваться на то, как папа к ней относился.

Фото: Из личного архива Александра Мартынова

— Как вы думаете, почему нынешнее поколение детей не похоже на предыдущие?

— Нынешнее поколение очень интересное, я в них верю. В моем окружении много критических мнений, а я скорее отношусь с восхищением, потому что дети лучше, талантливее нас и шагают впереди, впитав весь наш опыт. Подметил интересную вещь: они, при наличии огромного количества информации, обладают удивительным качеством — умеют отсеивать лишнее. Листая соцсети, ребята выработали навык выхватывать то, что их цепляет.

— В 2013 году ради съемок в «Универе» вы переехали из Питера в Москву. У вас к тому моменту уже была семья. Родные легко к вам присоединились?

— Старшему сыну пришлось сменить школу, младший ходил в садик. Семья на моей стороне, хорошо, что моя супруга любит такие авантюрные истории, может пуститься в приключения.

— Выступили бы перед бойцами спецоперации — в госпитале, в санатории, если бы предоставилась такая возможность?

— Знаете, я был в Луганске и Донецке в 2019 году, мы ездили со спектаклем. Я видел своими глазами и разрушенные дома, и, конечно же, меня впечатлили рассказы местных обо всех ужасах этих лет. Меня очень порадовало, что мы доставили радость своим приездом. Многие боялись туда приезжать и многие отказывались начиная с 2014 года. Мы не побоялись, приехали, отыграли. Зрители были так счастливы. Такая благодарность от них исходила! Людям, конечно, не хватает этой радости, света, которые дает искусство. Всем нужны свет и надежда. Ну и, конечно, в госпитале, если такая возможность представится, вполне возможен такой вариант — поддержать бойцов.

— Сегодня русскую культуру «отменяют» по всем миру. Скажется ли духовная изоляция на нашей жизни?

— Знаете, культуру, мне кажется, невозможно отменить. Она все равно проникнет, и люди думающие всегда будут интересоваться чем-то большим, чем то, что им транслирует пропаганда. Это я про остальной мир. То, что мы в какой-то изоляции, возможно, даже пойдет на пользу. Мы наконец обратим взор на нашу культуру, пройдет эта тотальная увлеченность западной киноиндустрией.

Да, конечно, Запад более опытный, они этим 100 лет занимаются, даже больше, но мы тоже можем делать прекрасное кино — советское кино тому подтверждение. Так что я вижу в этом в какой-то степени пользу и думаю, что даже такой непростой период пойдет во благо. Я вообще оптимист на самом деле и верю в лучшее.

— Из-за проблем с прокатом в кинотеатрах стало больше европейских картин, старого советского кино. Нужно ли возвращать на экраны голливудскую продукцию?

— Я не продюсер, не владелец сети кинотеатров, которые сейчас испытывают потери в зрителях, финансах. Возвращать советское кино? Оно с нами всегда. Да и молодежь все равно будет искать на просторах интернета пиратские копии проектов «Марвел», потому что им нужна картинка, экшен, динамика. Европейское кино... да, местами прекрасное, но я мало с ним знаком. Я видел по большей части фестивальное кино, а оно не для широкой аудитории.

— Почему российскому кино так и не удалось «перебить» интерес зрителя к западной продукции?

— Ну а как ты перебьешь интерес, допустим, к проекту «Марвел»? Я сам очень увлеченно смотрю эти фильмы. Но и наше кино не забываю. У нас есть и сильные режиссеры, и прекрасные артисты, и продюсеры, которые понимают, как нужно делать. Сейчас, например, посмотрел второй сезон «Эпидемии» на стриминговой платформе, меня это впечатлило. Могу еще пару сериалов назвать, которые меня впечатлили: «Вне себя» со Стычкиным, «Инсомния» с Гошей Куценко.

Фото: Из личного архива Александра Мартынова

ДОСЬЕ

Александр Мартынов родился 25 ноября 1982 года в Ленинграде. Провалившись на истфаке СПбГУ, в 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. До 2014 года служил в питерском театре «БУФФ». Играет в антрепризах. Прославился благодаря роли ботаника Валив сериале «Универ»(2013–2021).

Фамилия предков

По паспорту Александр от рождения был Стекольниковым. А его дед по отцовской линии когда-то был Мартыновым, но однажды при получении документов решил взять фамилию Стекольников — по профессии своего отца стекольщика. Почему дедушка так решил, актер не знает. Но решил восстановить фамилию предков

Семья

Александр женат на художнике-технологе по костюмам Марии. В семье подрастают трое детей. Георгий (2004 года рождения), Иван (2011) и Дарья (2019).

Удивил французов

Еще в школьные годы, в 1992 году, Александру посчастливилось сняться в фильме Юрия Мамина «Окно в Париж». «Да, мне посчастливилось быть в Париже вместе со съемочной группой, — рассказывает артист. — Это было как сказочный сон, особенно на контрасте с рухнувшим Союзом. Запомнилась одна история. Снимали в торговом центре: был эпизод в магазине детских игрушек.

Руководство магазина готовилось к худшему, чуть ли не к погрому, им сказали, что приедут русские дети. Как же они были удивлены, когда мы спокойно приехали, профессионально все сделали, ничего не натворили. Вошли в кадр, сыграли, вышли из кадра. Спокойно и интеллигентно. От удивления и счастья они нас задарили игрушками. Вот такая репутация была у русских детей».

Педагогический талант

Мартынов побывал в лагерях «Орленок», «Смена», принимал участие в съемках проекта детского кино «Киномолодость-2022». Но работать педагогом на постоянной основе не хочет. «Это не мое, — признается Александр. — Мне интересны ребята постарше, ближе к 20 годам, когда есть уже какое-то представление о том, что они хотят и куда держат путь, представление о самих себе, хотя бы пунктирно».

Персонаж из «Универа»

На героя Валентина Будейко Александр совершенно не похож. В детском саду был хулиганом, а в школе стал середнячком-хорошистом. «Только потом, уже освоив профессию, я стал раскрываться как личность», — рассказывает Мартынов.