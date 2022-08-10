Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вожатому необходимо стать примером для детей

Денис Власенко
Общество
Вожатому необходимо стать примером для детей
Корреспондент «ВМ» Денис Власенко (слева), который поработал один день вожатым в лагере, укладывает на дневной сон Ивана Глушкова / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Завершающие смены проходят в детских лагерях на территории Москвы и Подмосковья. Еще немного, и ребята разъедутся по домам, оставив в памяти веселые воспоминания о лете. А еще — о вожатых. Корреспондент «Вечерней Москвы» решил примерить на себя эту роль.

В лагере самое важное — это дисциплина. Поэтому прихожу на «рабочее место» за 20 минут до объявления подъема, чтобы успеть выучить расписание. Мне достались ребята из младшей группы до восьми лет под буквой «Я». А наставницей поставили опытную вожатую Веронику Олиференко. Она объясняет, что сначала — водные процедуры детей и зарядка на свежем воздухе.

— На улице сегодня тепло, поэтому проверь, чтобы дети не одевались тепло. Иначе они могут перегреться, — советует мне Вероника.

Убедившись, что все одеты по погоде, мы выходим на улицу организованным строем.

Вероника предлагает мне провести зарядку. Судорожно пытаюсь вспомнить уроки физкультуры в школе. Учитель говорил, что начинать надо с разминки шеи и постепенно двигаться вниз. Подбираю такие упражнения, чтобы ребята смогли их сделать и им не было скучно.

Повороты головы, взмахи руками, наклоны туловища... Подбадриваю еще сонных детей, чтобы те зарядились энергией и размялись для нового дня.

— Теперь собираемся и идем завтракать. А еще мы с вами сегодня будем пробовать кислородные коктейли. Потом, по программе, пойдем на кружок «Умелые ручки», — рассказываю я, стараясь организовать ребят так, чтобы они построились в одну колонну.

Кто-то сразу становится со своими друзьями ровными рядами, но несколько особо взбодрившихся детей то и дело норовили выбежать из колоны.

— Для привлечения внимания у нас существует специальный знак, — подсказывает мне Вероника Олиференко.

Девушка поднимает одну руку вверх. — Отряд, стройся!

На детей это действует моментально, и меньше чем через десять секунд мы организованным строем движемся к корпусу творческой мастерской. А по пути запеваем кричалку отряда.

— Вожатый всегда должен быть со своими ребятами. Мы живем с ними в корпусе всю смену и успеваем изучить привычки каждого, чтобы найти индивидуальный подход, — рассказывает Вероника Олиференко. —Очень важен личный пример, чтобы быть для детей образцом.

Быстро позавтракав, идем на долгожданный мастер-класс.

Но сначала я провожу перекличку, чтобы узнать, все ли мои «пионеры» поели и готовы к новым свершениям.

—Все в сборе, — докладываю я, передавая их в руки организатора кружка «Умелые ручки».

Сейчас по программе у детей занятие, где они будут складывать из бумаги лягушку и кораблик.

Досуг у детей в лагере разнообразный. Например, завтра у ребят концерт. Поэтому, не теряя времени, иду придумывать с Вероникой творческий номер. Нужно сделать «сипелку» —танец под известные песни, движения которого основаны на тексте, и должны дополнять его. От выступления зависят шансы на победу в конкурсах между отрядами в лагере.

После «мозгового штурма» иду забирать своих «яшек» — время обеда. А потом и нелюбимый многими дневной сон.

— После мы все вместе начнем репетировать танец для конкурса, — говорю я детям.

Вот бы и мне теперь отдохнуть немного, чтобы не отставать по энергии от ребят.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

  • Вожатому необходимо знать особенности психологии детей различных возрастов, чтобы уметь заинтересовать их активностями, проходящими в лагере;
  • Вожатый должен проводить инструктаж по технике безопасности перед началом спортивных игр, объясняя правила и их особенности, чтобы ребенок не получил травмы;
  • Вожатый должен быть общительным, чтобы найти контакт с разными детьми;
  • Вожатый должен быть открытым к проблемам ребят и всегда служить для них надежной поддержкой;
  • Вожатый должен знать правила внутреннего распорядка лагеря и следовать составленному администрацией графику;
  • Вожатый всегда должен находиться рядом с детьми из своего отряда.
Лето Детские лагеря Дети Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте