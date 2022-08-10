Вожатому необходимо стать примером для детей

Корреспондент «ВМ» Денис Власенко (слева), который поработал один день вожатым в лагере, укладывает на дневной сон Ивана Глушкова / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Завершающие смены проходят в детских лагерях на территории Москвы и Подмосковья. Еще немного, и ребята разъедутся по домам, оставив в памяти веселые воспоминания о лете. А еще — о вожатых. Корреспондент «Вечерней Москвы» решил примерить на себя эту роль.

В лагере самое важное — это дисциплина. Поэтому прихожу на «рабочее место» за 20 минут до объявления подъема, чтобы успеть выучить расписание. Мне достались ребята из младшей группы до восьми лет под буквой «Я». А наставницей поставили опытную вожатую Веронику Олиференко. Она объясняет, что сначала — водные процедуры детей и зарядка на свежем воздухе.

— На улице сегодня тепло, поэтому проверь, чтобы дети не одевались тепло. Иначе они могут перегреться, — советует мне Вероника.

Убедившись, что все одеты по погоде, мы выходим на улицу организованным строем.

Вероника предлагает мне провести зарядку. Судорожно пытаюсь вспомнить уроки физкультуры в школе. Учитель говорил, что начинать надо с разминки шеи и постепенно двигаться вниз. Подбираю такие упражнения, чтобы ребята смогли их сделать и им не было скучно.

Повороты головы, взмахи руками, наклоны туловища... Подбадриваю еще сонных детей, чтобы те зарядились энергией и размялись для нового дня.

— Теперь собираемся и идем завтракать. А еще мы с вами сегодня будем пробовать кислородные коктейли. Потом, по программе, пойдем на кружок «Умелые ручки», — рассказываю я, стараясь организовать ребят так, чтобы они построились в одну колонну.

Кто-то сразу становится со своими друзьями ровными рядами, но несколько особо взбодрившихся детей то и дело норовили выбежать из колоны.

— Для привлечения внимания у нас существует специальный знак, — подсказывает мне Вероника Олиференко.

Девушка поднимает одну руку вверх. — Отряд, стройся!

На детей это действует моментально, и меньше чем через десять секунд мы организованным строем движемся к корпусу творческой мастерской. А по пути запеваем кричалку отряда.

— Вожатый всегда должен быть со своими ребятами. Мы живем с ними в корпусе всю смену и успеваем изучить привычки каждого, чтобы найти индивидуальный подход, — рассказывает Вероника Олиференко. —Очень важен личный пример, чтобы быть для детей образцом.

Быстро позавтракав, идем на долгожданный мастер-класс.

Но сначала я провожу перекличку, чтобы узнать, все ли мои «пионеры» поели и готовы к новым свершениям.

—Все в сборе, — докладываю я, передавая их в руки организатора кружка «Умелые ручки».

Сейчас по программе у детей занятие, где они будут складывать из бумаги лягушку и кораблик.

Досуг у детей в лагере разнообразный. Например, завтра у ребят концерт. Поэтому, не теряя времени, иду придумывать с Вероникой творческий номер. Нужно сделать «сипелку» —танец под известные песни, движения которого основаны на тексте, и должны дополнять его. От выступления зависят шансы на победу в конкурсах между отрядами в лагере.

После «мозгового штурма» иду забирать своих «яшек» — время обеда. А потом и нелюбимый многими дневной сон.

— После мы все вместе начнем репетировать танец для конкурса, — говорю я детям.

Вот бы и мне теперь отдохнуть немного, чтобы не отставать по энергии от ребят.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ