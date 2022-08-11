Когда спорт не твое: что важно знать о популярной процедуре липоскульптура

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Спортивные нагрузки и физическая активность всегда ассоциируются со стройностью и красотой. Однако бывают случаи, когда даже строгие диеты и часы, проведенные в спортзале, не могут гарантировать стройность. Человеческий организм устроен так, что в некоторых частях тела жировые отложения останутся, несмотря на все усилия. Но выход из ситуации существует, и это липотрансфер. Подробнее о сути процедуры «Вечерней Москве» рассказал пластический хирург Павел Голованев.

Что это за операция

По словам специалиста, сегодня при помощи липосакции действительно можно эффективно решить проблему жировых «ловушек».

— Так называются те зоны, где скапливается жировая клетчатка, и она практически не поддается устранению при физических нагрузках и диете. В основном это относится к области живота, боков, внутренней поверхности бедер, подмышек и коленей. Именно здесь скапливаются излишки жира, — отметил врач.

Хирург сообщил, что в случае подобной проблемы стоит обратиться к специалистам эстетической хирургии. Ведь при помощи липосакции можно будет не только убрать из этих зон излишки жировой ткани, но и добавить объемов там, где это необходимо.

Еще одна хорошая новость — на месте операции образуется плотная соединительная ткань, и жир уже не будет накапливаться.

Во время предварительной консультации хирург вместе с пациентом примет решение о том, как будет использоваться собранный в ходе липосакции жир: пойдет ли он на гармонизацию силуэта пациента или с его помощью скорректируются проблемы на лице, например, можно увеличить губы или подчеркнуть скулы.

Как проводится

Голованев рассказал, что в большинстве случаев липосакция и дальнейший трансферт жировой ткани проходит под общим наркозом. Однако в некоторых случаях доктор может порекомендовать проведение небольших коррекций под местной анестезией. В основном это вмешательства в зонах коленей, а также подмышек или шеи.

— На сегодняшний день самые оптимальные результаты можно достичь при использовании Vaser-липосакции. Ее преимущество в сравнении с классическим или вибрационным методом заключается в дополнительном ультразвуковом воздействии на ткани кожи и жира. В процессе проведения коррекции жировая ткань превращается в эмульсию, и после она легко удаляется из тела при аспирации. Это позволяет минимизировать повреждения сосудов и тканей. Далее жировая эмульсия подвергается особой очистке, превращаясь в прекрасный материал для последующего липотрансфера. Также это позволяет сохранять клетки живыми, — объяснил медик.

После погружения пациента в медикаментозный сон доктор делает проколы, куда в начале операции поступает специальный солевой раствор, продолжил специалист.

— Он благотворно влияет на уменьшение кровопотери благодаря сокращению сосудов крови. После в этот прокол вводится ультразвуковой зонд с отверстием. В основании полой трубки размещается прибор, создающий вакуум, благодаря чему происходит откачка жира, — добавил Голованев.

Полученную эмульсию требуется очистить от примесей крови. А затем доктор поставит инъекции с собранными жировыми клетками в те зоны, где требуется коррекция, заключил хирург.

Какие зоны подвергаются коррекции

По словам врача, чаще всего пациенты желают скорректировать в сторону увеличения такие области, как:

ягодицы;

молочные железы;

голени;

губы;

скулы.

Представители сильного пола также нередко используют липосакцию и липофилинг для создания подчеркнутого рельефа дельтовидных или больших грудных мышц, заметил хирург.

Он также подчеркнул, что в пользу данного метода коррекции говорит высокая приживляемость жировой клетчатки, ведь это натуральный материал пациента, и, значит, отторжения его произойти при правильном проведении операции не должно. Еще один плюс — быстрая реабилитация: она возможна, потому что травматизм здесь небольшой.

Однако врач предупредил, что через несколько месяцев первоначальные объемы станут не настолько заметными — это связано как со сходом отеков после процедуры, так и с тем, что сам жир имеет свойство рассасываться, но результат все равно будет радовать.

— Кстати, сильнее эти процессы выражены у курильщиков, ведь содержащийся в табаке никотин мешает хорошему соединению жира с близлежащими тканями и кровоснабжением, поэтому жировые клетки гибнут в большем проценте, чем у тех, кто не имеет этой вредной привычки, — рассказал Голованев.

Осложнения

Эксперт подчеркнул, что в целом процедура липоскульптурирования не представляет особой опасности для здоровья в силу своей малой травматичности. Однако после ее проведения, как и после липосакции, следует выполнять все рекомендации хирурга.

Возможные осложнения липофилинга:

занесение инфекции в зоны инъекций;

возникновение серомы или гематомы;

опасная жировая эмболия — когда жир перекрывает крупные кровеносные сосуды;

аллергическая реакция на препараты наркоза;

бугорки или комочки на коже — могут образоваться при нарушении техники выполнения этой коррекции.

Реабилитация

Первичное восстановление после вышеназванных процедур составляет в среднем 7–10 дней. При этом самыми сложными бывают первые 2–3 дня. Этот период может сопровождаться болями и дискомфортом, особенно в местах проведения липосакции и инъекций, предупредил хирург.

— Чтобы оценить первые результаты, нужно подождать около месяца — за этот период уже должны сойти отеки. Чтобы все прошло успешно, пациенту требуется в этот срок исключить физические нагрузки и носить особое компрессионное белье, — заключил врач.