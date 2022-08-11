Рулевые цифровой эры

Династия Маркиных — глава семейства Александр Викторович (справа), супруга Елена Викторовна и сын Алексей Александрович — в общей сложности работает на АО «Микрон» без малого сто лет / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный семьям, которые из поколения в поколение трудятся на фабриках и производствах нашего города. Сегодня в гостях у «Вечерки» семейство Маркиных с завода «Микрон».

Общий стаж семьи Маркиных на предприятии «Микрон» — 94 года. Первым пришел на завод электроники отец семейства — Александр Викторович.

В далеком 1978 году электроника казалась ему очень перспективным направлением. И интуиция мужчину не подвела.

Перед сотрудниками завода в то время ставили важные задачи для развития оборонной промышленности и космоса.

— Мы всегда чувствовали свою причастность к большому делу, — говорит Александр Викторович. — Энтузиазма у всех сотрудников завода было очень много. Я, например, мог уйти на работу утром, а вернуться только на следующий день вечером. И коллеги вокруг были такие же. Даже в воскресенье работали. Потому что понимали, что мы не просто ходим на работу, а делаем нужное дело, которое востребовано!

Сначала Александр Викторович работал инженером в отделе главного технолога производства, а затем в 1980 году перешел в один из цехов и вскоре стал его начальником. После этого он вырос до главного технолога, а затем занял должность заместителя главного инженера, где занимался созданием производства чип-модулей для смарт-карт.

Еще в 1980 году к Александру Викторовичу на «Микроне» присоединилась и его супруга, Елена Викторовна. Она пришла работать в цех кристального производства — оператором на участок контактной фотолитографии. Вникая во все тонкости производственных процессов завода, Елена Викторовна из простого оператора выросла в бухгалтера участка учета приема, расхода и списания драгметаллов.

— Работать всегда было очень интересно, особенно в таком увлеченном коллективе, — вспоминает она. — Да и не только работать! Знали бы вы, как мы весело отмечали праздники. Особенно Новый год. Устраивали капустники — готовили разные смешные сценки, песни и стихи!

Конечно, ребенок, выросший в такой увлеченной своим делом семье, тоже горел желанием пойти по родительским стопам. Александр Викторович с детства приучал маленького Алешу находить решения сложных задач. И в 2006 году сын Александра и Елены Алексей Маркин, с отличием окончив Московский институт электронной техники по специальности «вычислительная техника и защита информации», присоединился к семейной династии на заводе. Сегодня Алексей руководит одной из самых востребованных лабораторий «Микрона» по разработке RFID-изделий.

Здесь создают RFID-метки для социальных и транспортных карт, карт «Тройка», банковских карт НСПК «Мир», ски-пассов для горнолыжных курортов, RFID-бирок на одежду, комплексные решения для инвентаризации и многое-многое другое.

— Сфера применения RFID-маркировки с использованием наших изделий начинается с губной помады и заканчивается шпалами, рельсами, вагонами и линиями электропередачи, — рассказывает Алексей. — Самым узнаваемым продуктом «Микрона», в создании которого я принимал непосредственное участие, является бумажный бесконтактный билет для московского метро.

За 16 лет работы Алексея Александровича на «Микроне» у него сформировалась команда единомышленников, которые думают и действуют на одной волне. Работает молодая смена с тем же энтузиазмом, что и их родители в свое время.

Что касается следующего поколения, то Алексей говорит: очень хотел бы, чтобы и его дети (старшая дочь уже учится в 9 классе) продолжили династию, но настаивать он не будет. Дело своей жизни нужно выбрать по любви, считает он, — как это делали его родители и он сам.

СПРАВКА

АО «Микрон» — крупнейший производитель микроэлектроники в России. Завод был создан в 1967 году при НИИ молекулярной электроники. Является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Сегодня «Микрон» производит более 700 типономиналов продукции, включая RFID-решения для цифровой экономики.

ОСВОИМ АВТОЧИПЫ

Одна пятая всех действующих промпредприятий столицы работает в сфере радиоэлектроники и приборостроения, рассказывает глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Вячеслав Овчинский.

— Микроэлектроникой в городе занимаются 48 предприятий, на них занято более десяти тысяч человек, — отмечает он. — В столичной особой экономической зоне (ОЗЭ) статус резидента сейчас имеют более 39 предприятий электроники. Среди них и АО «Микрон», крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России.

Недавно завод запустил в производство линейку чипов для импортозамещения в сфере автоэлектроники — десять типов микросхем для приборных блоков. «Микрон» уже производит их серийно, и они могут применяться в системах кузовной электроники, управления двигателем, систем помощи водителю и для работы осветительных приборов.