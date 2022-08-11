Семеро обучающихся реабилитационно-образовательных центров соцзащиты закончили учебу с золотыми медалями

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Для детей и подростков с особенностями здоровья в Москве работают восемь реабилитационно-образовательных центров. Ежегодно в учреждениях столичного Департамента труда и соцзащиты обучаются более двух тысяч детей с инвалидностью и различными особенностями здоровья.

В 2022 году семь обучающихся реабилитационно-образовательных центров по итогам года стали обладателями медалей за особые успехи в обучении.

В Реабилитационно-образовательном центре № 76 Департамента труда и социальной защиты учатся и проходят комплексную реабилитацию дети с заболеваниями костно-мышечной системы, преимущественно со сколиозом. В 2022 году четыре выпускника РОЦ № 76 получили золотые медали: Алина Махмудова, Евгения и Яна Маценко, Михаил Павловский.

Яна и Женя — сестры из большой семьи. На торжественном вручении медалей награды они получали вместе.

— Я полностью доверяю дочкам во всем, особенно в том, что касается учебы, а в дальнейшем и выбора будущей профессии. Женя будет поступать в Российский государственный университет нефти и газа, а Яна — в Финансовый университет при Правительстве РФ на факультет экономического права, — говорит мама выпускниц.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Обладатель золотой медали Миша Павловский хочет поступить в Московский международный университет на факультет лингвистики.

— В 8-ом классе Миша заинтересовался иностранными языками. Начал изучать дополнительные материалы по предмету, увлекся старославянским языком. В школе был создан английский клуб, и Миша был его активным участником. Он рассказывал ребятам свое видение развития старославянского, его связь с русским и английским, — рассказывает Татьяна Попова, учитель английского языка РОЦ № 76.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Реабилитационной школе-интернате № 32 столичного Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы учатся и проходят комплексную реабилитацию дети с заболеваниями крови, эндокринной системы, онкологией на стадии ремиссии, пороками сердца. В 2022 году трое учеников получили медали за особые успехи в обучении: Софья Огонькова, Ксения Мальцева и Руслана Дронова. Медалистки уже наметили свой путь и знают, куда будут поступать и кем хотят стать.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Сейчас Руслана Дронова поступает в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова на врача-педиатра.

— Классы нашей школы довольно малочисленны, что позволяет учителю применять самые разные методы работы с классом, используя индивидуальный подход к каждому ребенку. Для Русланы, которая с легкостью справлялась с обычными заданиями на уроках, нужно было придумывать специальные творческие задачи, дабы сохранить интерес к предмету. Конкурсные задания, журналистские статьи, научные эссе и доклады позволяли поддерживать увлечение предметами, — говорит Владимир Рязанцев, классный руководитель, учитель истории и обществознания РШИ № 32.

Медалистка Софья Огонькова поступает в Московский педагогический государственный университет и планирует стать учителем географии. О своих высоких достижениях в учебе она рассказывает:

— Для получения аттестата с отличием после окончания 11 класса пришлось приложить много усилий. Достичь успехов в обучении помогает любовь к познанию. Безусловно, ежедневно рядом были те, кто каждый раз помогал не гаснуть моему интересу в изучении различных предметов — учителя. Действительно мудрые, чуткие, терпеливые и отзывчивые люди.

Мама Софьи также рассказала об обучении дочери в РШИ № 32:

— Так как у наших детей есть свои особенности здоровья, требующие внимания, им, конечно, необходим определенный подход. В нашей школе для каждого составляется свой уникальный реабилитационный курс, а в учебный план введен час здоровья, что помогает детям как восстанавливать и укреплять организм, так и учиться.

Ксения Мальцева поступает в Высшую школу экономики. Помимо учебы, она достигла успехов и в спорте.

— Мы организовали прохождение комплекса ГТО для детей с ограничениями здоровья непосредственно в нашей школе, и Ксения готовилась к соревнованиям несколько месяцев, старательно тренируясь на уроках физкультуры. Она блестяще сдала все нормативы, получив заслуженный золотой знак отличия, — говорит Дмитрий Волков, учитель физкультуры РШИ № 32, мастер спорта.