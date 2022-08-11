Напротив главного корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана появятся пять новых зданий Центрального кластера

Фото: Департамент строительства города Москвы

«Проект развития территории одного из старейших вузов России — МГТУ им. Н. Э. Баумана — набирает обороты. Напротив главного корпуса университета построят пять зданий нового центрального кластера. Их общая площадь составит порядка 50 000 квадратных метров. Сейчас на этом участке строительства идут работы по выносу из пятна застройки инженерных сетей, а также устройство котлована, фундаментной плиты и вертикальных конструкций стилобатной части», — рассказал Рафик Загрутдинов.

«Сердцем» объекта станут корпуса учебно-лабораторного и досугового назначения. Они будут расположены на едином подземном стилобате и сформируют цельный комплекс. В верхней части их объединит светопропускающая конструкция в форме купола.

Здесь разместятся кластер «Технологии защиты природы, рационального природо- и недропользования и снижения природно-техногенных рисков», Центр превосходства и научно-образовательный кластер «Цифровое материаловедение: новые конструкционные и функциональные материалы», Федеральный (национальный) испытательный центр «МГТУ имени Н. Э. Баумана», Кластер цифровой трансформации, а также «Инновационный Хаб, Конгресс-центр и Культурно-досуговый центр МГТУ имени Н. Э. Баумана».

Рядом будет расположено еще одно инновационное здание здание — «Квантум парк». Здесь разместится многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс. Его площадь составит около 14 000 квадратных метров, здесь разместятся помещения лабораторного назначения, коворкинг для студентов, учебные аудитории, конференц-зал.