«Живые НеИгрушки»: дом с пираньями и вольеры с рысями

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Более 500 обитателей ежегодно находятся в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Редкие птицы, крупные хищники и небольшие зверьки, экзотические змеи и теплолюбивые черепахи. Все эти животные по разным причинам оказались в Центре. Одних спустя время выпустят в естественную среду обитания, а другие из-за проблем со здоровьем навсегда останутся на попечении специалистов.

Для дикого животного находиться в четырех стенах обычной квартиры — пытка. Построить просторный вольер за городом, оформив все документы и справки на экзотическое животное, — это про ответственный подход. Но одновременно это и про хлопоты с большими финансовыми расходами. В разы проще принести домой очаровательного енота, а потом вернуться в реальность, увидев разгромленную квартиру. Такие необдуманные действия приводят к тому, что животное становится обузой, от которой нужно избавиться.

Почему кот лучше, чем тигр

Нередко животные попадают в различные центры реабилитации. Обычно это жертвы типичного «мы не справились».

— Согласно исследованиям канадских ученых, люди заводят дома экзотических животных из-за желания быть ближе к природе. Покупка экзотов стала слишком доступна. По этой причине горожане обращают внимание не на собак и кошек, а на тигров, гепардов, лис и думают, что справятся, — рассказывает ветеринарный врач, экзотолог Александр Стрелков (https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/615617f164597e5e19471c2f). — Но, увы, такие животные не станут членами семьи, как собаки, кошки, морские свинки, крысы, хомячки, кролики, попугаи. Поэтому мой основной совет для большинства людей — заводить именно домашних животных.

Хотя количество диковинных питомцев растет, многие так и не понимают их потребности. И про это тоже есть научное исследование.

Она точно не кусается?

Возьмем, к примеру, приматов. Вот я бегу мимо метро и вижу человека с макакой, который предлагает ее для проведения уличных фотосессий. Дети гладят животное. Что может пойти не так?

Во-первых, фотограф совершает правонарушение, о котором хорошо бы сообщить на горячую линию mos.ru. А во-вторых, кто сказал, что раз животное маленькое, то ничего не случится?

Будучи в другой стране, я зашла к стае саймири (род широконосых обезьян — прим. «ВМ») с угощением — фруктами. Меня предупредили, что все животные ручные, но у одной обезьянки изломана психика, и поведение непредсказуемое. И вот все саймири аккуратно мягкими пальчиками брали угощения, а одна обезьянка вдруг подпрыгнула, прокусила локоть и убежала.

Поэтому всегда стоит помнить, что это дикие животные, их место обитания — естественная природа. Такая же история и с лемурами. Порой их пытаются сделать домашними питомцами, либо заводят горе-предприниматели для зарабатывания денег.

— Когда я работал в Москве, в клинику регулярно привозили животных из контактного зоопарка. — продолжает Александр Стрелков. — У кошачьего лемура было отравление, связанное с тем, что один из посетителей зоопарка угостил его испорченным продуктом. Мы установили ему внутривенный катетер, провели курс инфузионной и противорвотной терапии. Спустя несколько дней он пришел в себя и не раз к нам приходил на плановый осмотр. Так же регулярно приходили на вакцинацию сурикаты, обезьяны.

Не так давно произошел редкий случай нападения домашней мартышки-мангобея на ребенка в Московской области. Видео с обезьяной, вцепившейся в ребенка, видели многие.

— В нашем Центре реабилитации содержатся два мангобея, — рассказывает Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. — Эти животные входят в список запрещенных к содержанию в домашних условиях. Мангобеи некрупные, но при ряде условий могут быть вспыльчивы, агрессивны.

Шипит, но не змея

Тигры, леопарды, волки — эти животные на слуху, но в Москве немало и другой экзотики. Как насчет… тараканов?

Подруга, живущая в центре столицы, рассказала, что у них в подвале обитают огромные симпатичные тараканы. Жильцы их жалеют, подкармливают. Они думали, что это мадагаскарские тараканы, но я, посмотрев внимательнее, сказала, что колумбийские. Морозов они, конечно, не выносят, так что волноваться особо не о чем.

У Сергея Бурмистрова есть новости и про шипящих мадагаскарских тараканов, которых иногда видят на улице:

— Откуда взялись? Тут два варианта: их держат как домашних «питомцев» или разводят как кормовых животных для игуан, лори, лемуров. Выживут они только в жару — в плюс 28–30 градусов — и при высокой влажности. В отличие от остальных тараканов активно не размножаются.

Летучие мыши в Москве — звучит тоже экзотично. Однако некоторые виды — это «коренные» жители столицы. Например, обыкновенный ушан. Порой эти рукокрылые случайно залетают в квартиры, чем несказанно пугают москвичей. Если такое случилось, то можно аккуратно накрыть их коробкой и выпустить на свободу.

Бывает и такое, что зимой во время ремонта балкона под обшивкой попадаются спящие рукокрылые. Таких животных лучше передать в Московский зоопарк, где создаются условия для зимовки. Иногда доходит до ста найденных летучих мышей за сезон.

Для тех, кто хочет рассмотреть летучих мышей и других животных вблизи, ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова проводят специальные экскурсии в группе «Пытливые 0+» — https://t.me/pytlivie. В компании специалистов это безопасно для детей и безвредно для природы. Среди программ — посещение рысей и дальневосточных котов на научной базе ИПЭЭ РАН в Черноголовке. Здесь изучают поведение и общение млекопитающих, разрабатывают методы разведения редких видов. Например, у рысей интересные взаимоотношения в семье: большую часть времени самец и самка не живут друг с другом. При этом самка знает о самце все. В свою очередь самец регулярно оставляет ей специальные химические знаки-послания.

Утята в ванной

Крупные кошачьи вызывают интерес у многих. Например, львят продолжают заводить, несмотря на печальный опыт других и невозможность содержать подросших животных дома.

В прошлом году в рамках проекта «Живые НеИгрушки» мы рассказывали о тигренке по имени Нур и львице по имени Гела. Спрашиваем, как они поживают у Сергея Бурмистрова:

— У Гелы все в порядке. Нур себя чувствует хорошо, растет, набирает массу. Возможно, в перспективе ему найдут новый дом.

Необычные случаи порой происходят и не с экзотами. Так, огари в черте города нередко гнездятся на чердаках домов. Недавно в московской пятиэтажке птенцы с крыши дома упали в вентиляционную шахту и через вытяжку пролетели до первого этажа, попав в… ванную комнату в квартире! Хозяйка, услышав шум, обнаружила в ванной нескольких утят. Специалисты вынесли птенцов на улицу, и в этот момент прилетела мама-утка. Всех их сопроводили к ближайшему водоему.

Океанариум дома

Про красноухих черепах мы уже много писали, а каких еще проблемных животных содержат москвичи в аквариумах? Об этом рассказывает Андрей Яковлев, ведущий специалист-аквариумист, ихтиолог, выпускник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, помогающий содержать крупные аквариумы столичным жителям:

— Начинающие аквариумисты часто ошибаются в выборе рыбы. Покупают малька паку или краснохвостого сома, которые вырастают больше метра.

Интересно, что на пираний мода прошла. Помните, когда-то президент интересовался ими в «Москвариуме»? С тех пор я оформил у заказчика лишь один аквариум с пираньями. Они безобидные, подверженные стрессу, за руки не хватают.

Между прочим, сейчас считается экзотикой заводить отечественных рыб в холодноводных аквариумах!

Кто и зачем покупает скатов, арован и других гигантских рыб? Ну, есть возможность у людей поставить аквариум на три тонны, и, как они говорят, там мелочь будет странно смотреться. Как в анекдоте: успех — это когда живешь в таком доме, где аквариум с бегемотом не выглядит большим.

Чтобы обратить внимание на негуманное отношение к животным, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы проводил акцию «Живые НеИгрушки». Она направлена против коммерческого использования животных и птиц, которые должны обитать на воле — в естественной природе, а не в тесных клетках.

Призываем не поддерживать жестокое обращение с животными и не соглашаться на фотосессии, которые предлагают уличные фотографы.

Если вы увидели в городе экзотического зверя, птицу и подозреваете владельца в том, что он нарушает условия его содержания, позвоните в полицию. В Москве, если вы увидели, что животному требуется помощь, можно позвонить на горячую линию единой справочной службы столичной мэрии: +7 (495) 777-77-77.