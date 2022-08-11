Спортивный комплекс на Воробьевых горах достроят к сентябрю

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Спортивный комплекс на Воробьевых горах с кресельной канатной дорогой и горнолыжными склонами введут в эксплуатацию в сентябре этого года. Объект находится в высокой степени готовности. Сейчас ведутся пусконаладочные работы на кресельной канатной дороге, на ней будет 14 кресел по шесть посадочных мест, а также работы по устройству газонного покрытия на склонах, — сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, кресельная канатная дорога, протяженность которой составит 320 метров, сможет провозить тысячу человек в час. На горнолыжных трамплинах смогут тренироваться 180 спортсменов в сутки.

Всего в рамках проекта за счет средств городского бюджета здесь возводятся три горнолыжные трассы 325, 250 и 170 метров с системой искусственного оснежения, два трамплина для прыжков на лыжах К-40 и К-20 с совмещенным столом приземления и судейской башней.

В формировании склонов в горнолыжный сезон будут принимать участие два ратрака (снегоуплотнительная машина).

Освещать склоны и трамплины будет система спортивного освещения, состоящая из 31 высокомачтовой опоры и 245 светильников.

Рафик Загрутдинов также отметил, что комплекс станет самым центральным горнолыжным комплексом в столице. Кроме того, здесь будет панорамный вид на спорткластер «Лужники», в том числе Международный центр самбо и центр бокса, которые ввели в эксплуатацию в этом году, а также деловой центр «Москва-Сити».

Как ранее сообщал руководитель столичного департамента строительства, всего в Москве на стадии строительства находятся 16 объектов спорта, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 10 объектов спорта общей площадью 88 тысяч квадратных метров. До 2025 года в планах городских властей построить более 25 спортивных объектов.