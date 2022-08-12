Выпускники творческих акселераторов центра «Моя карьера» представили свои работы в Московском доме художника

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Участницы акселераторов для старшего поколения специализированного центра занятости «Моя карьера» представили собственные изделия ручной работы и провели творческие занятия на выставке-ярмарке «МАСТЕРскаЯ». Мероприятие прошло в Московском доме художника на Кузнецком Мосту. Вниманию посетителей предложили уникальную продукцию в разных художественных техниках: валяние, шитье, роспись, вышивка и вязание.

— Мы поддерживаем связь с выпускниками — общаемся, интересуемся их успехами, радуемся достижениям. Сегодня у нас очередной повод для гордости. Почти 30 процентов из представленных здесь работ — творения наших выпускников. Талантливые участники программ центра «Моя карьера» демонстрируют свои работы на масштабном городском событии. И это еще одно доказательство того, что зрелый возраст — совсем не повод подводить итоги. Это время, чтобы заниматься любимым делом, строить и реализовывать творческие планы, на которые раньше не было времени. Это время мечтать, создавать и получать удовольствие от жизни, — подчеркнула Лариса Антонова, руководитель проекта «5.0» центра «Моя карьера».

Москвичка Марина Рязанова рассказала, что на мастер-классах ей удалось собрать две группы новых слушателей, которым она будет преподавать технику изготовления кукол из папье-маше. Она профессиональный художник-кукольник и серебряный призер конкурса, который проводился по итогам акселератора «Бизнес на творчестве 50+».

— Я не новичок в бизнесе: у меня был собственный салон цветов. Но решила развиваться в творческом направлении и занялась куклами. Сделать хобби полноценной работой получилось благодаря акселератору в центре «Моя карьера»: разобралась с самозанятостью и открыла свой интернет-магазин. Ходила на занятия вместе с мужем, всю техническую часть работы магазина он взял на себя. Сейчас вместе наполняем витрину, общаемся с клиентами, принимаем и отправляем заказы, — рассказала Марина Рязанова.

Мастер-классы заинтересовали не только гостей выставки, но и профессионалов. Они с интересом осваивали новые художественные направления, например, машинную вышивку под руководством Елены Юдиной.

— Вышивка дает возможность сделать обычный предмет уникальным. Давно думала, что мне пора выходить в интернет-пространство. Но только на акселераторе в «Моей карьере» мне объяснили по шагам, как это сделать. Наконец-то у меня появился собственный магазин, — поделилась москвичка.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Мастер по изготовлению валяных предметов одежды и аксессуаров Ольга Галлиулина на практике применяет маркетинговые знания, которые получила в центре «Моя карьера»:

— На предыдущих ярмарках размещала работы в творческом беспорядке. Но на акселераторе «От идеи до подиума» нам рассказали, что вешалки лучше выбирать одноцветные, а одежду нужно размещать по цветам. Вижу, что это работает. Люди подходят чаще и, конечно же, покупают.

Выставка-ярмарка в Московском доме художника завершится 13 августа. Москвичи и гости столицы могут познакомиться с работами самобытных мастеров, приобрести уникальные подарки или сделать их своими руками на мастер-классах.

Акселераторы «Бизнес на творчестве 50+» и «От идеи до подиума» проводятся в центре «Моя карьера с 2021 года в партнерстве с главной платформой по продаже предметов ручной работы «Ярмарка мастеров – Livemaster». Обучение за два года прошли уже более 400 москвичей старшего возраста. Большинство из них оформили самозанятость и открыли онлайн-магазины, где с успехом продают товары, сделанные своими руками.

СПРАВКА

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи в личном кабинете на сайте www.mos.ru Тренинги и групповые консультации проводятся в очном и дистанционном формате. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.