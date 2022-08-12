Московские эксперты по охране труда рассказали о правилах работы за компьютерами

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12 августа отмечается день рождения персонального компьютера (ПК) — важнейшего изобретения человечества, без которого уже трудно представить себе нашу жизнь. Ровно 41 год назад первый ПК поступил на прилавки для розничной торговли. О том, как избежать проблем со здоровьем и какие правила работы за ПК должны обязательно соблюдаться, рассказали в Московском городском центре условий и охраны труда.

Компьютеры сделали работу проще и быстрее, но утомляемость после проведенного перед монитором дня выше, чем от любой другой специальности. Это приводит к стрессам, напряжению и повышенному уровню заболеваемости опорно-двигательной системы.

— Если работник проводит длительное время за компьютером и не соблюдает правила безопасности, то на него могут оказывать влияние опасные производственные факторы: электромагнитное излучение, пониженная ионизация воздуха и статическое электричество. Появляются боли в позвоночнике, венозная недостаточность и ухудшение зрения. Но правильная организация рабочего места и соблюдение норм сокращают воздействие вредных факторов и снижают риск развития осложнений, — комментирует замдиректора Московского городского центра условий и охраны труда Ксения Шмакова.

Если в офисе за компьютером трудится несколько человек, то к площади помещения есть строгие требования — выделять не менее 4,5 кв. м на сотрудника. При этом расстояние между рабочими столами должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м. Кроме того, для специалистов, чья работа требует умственного труда, рекомендуется предусмотреть перегородки высотой 1,5–2 м.

Особое внимание уделяется освещенности помещений и рабочих мест, которое влияет на зрение. Например, cветильники на столах не должны быть слишком яркими и создавать блики на поверхности экрана. Также следует проводить чистку окон и светильников не реже двух раз в год и своевременно менять перегоревшие лампы.

Что касается эргономики рабочего места, то и здесь существует ряд правил.

Расстояние до монитора должно быть не менее 50 см. Проверить это достаточно просто: можно вытянуть руку и коснуться кончиками пальцев верхней части экрана монитора, если дальше — хорошо, ближе — недопустимо.

Центр экрана всегда располагается на уровне глаз, а клавиатура — на расстоянии 20–30 см от края стола. Это необходимо для того, чтобы при работе и длительном наборе текста снизить напряжение суставов кисти и мышц предплечья.

Рекомендовано, чтобы рабочая поверхность стола составляла примерно 4,5 кв. м. Это позволит удобно расположить кисти рук на рабочем столе и снизит на них нагрузку.

Стул должен быть регулируемым. Локти рук нужно правильно располагать либо на столе, либо на подлокотниках кресла, а при смене клавиатуры или мыши положение не должно сильно меняться.

Также нельзя забывать о простейших правилах безопасности: необходимо контролировать исправность и целостность проводов, вилок и розеток, которые могут стать причиной травматизма и повышают риск возгорания.

— С точки зрения санитарных норм и трудового законодательства каждый работодатель обязан создать такие условия, при которых работа за компьютером будет безопасной. Для этого необходимо обеспечить сотрудников правильными стульями и столами, расставить мониторы и столы по нормам СанПиН, а также предоставлять перерывы в работе — каждый час по 10 минут. Тогда ни госинспекторы, ни проверяющие Роспотребнадзора не смогут оштрафовать работодателей, а персонал будет выполнять свои функции гораздо эффективнее, — поясняет Ксения Шмакова.