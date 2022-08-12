Займ без процентов. Кому дадут, а кому — нет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Конкуренция на рынке микрофинансирования высокая. Поэтому каждая компания старается привлечь внимание клиента к своим услугам. Некоторые МФО предоставляют клиентам бесплатные займы. По таким продуктам сумма возврата будет аналогичной сумме заимствования, проценты начисляться не будут!

На каких условиях можно получить беспроцентный продукт?

Займ под 0% представляет собой классический продукт, который выдается на ограниченный срок. Как правило, им можно пользоваться 7–14 дней. Сумма бесплатного микрозайма составляет 10–15 тысяч рублей. МФО стараются сделать условия по беспроцентным ссудам более жесткими. Поэтому пролонгации договора нет. Клиенту необходимо оплатить всю сумму займа в обозначенную дату. При несоблюдении условий договора на займ будут начислены проценты.

Кто может получить бесплатный микрозайм?

МФО лояльны к заемщикам. Поэтому беспроцентные займы выдаются всем клиентам, которые соответствуют требованиям конкретной компании. Такой продукт доступен в следующих случаях:

При первом обращении в компанию. Так МФО привлекают новых клиентов, которые смогут оценить уровень сервиса;

В ходе проведения рекламных акций. Некоторые МФО во время памятных дат выдают займы совершенно бесплатно. Правда, количеств продуктов, как правило, ограничено. Кроме того, чтобы о них своевременно узнать, необходимо быть постоянным клиентом сервиса;

Если такие продукты предусмотрены программой лояльности. Например, есть сервисы, которые выдают каждый 5, 7 или 10 займ бесплатно.

Получить беспроцентный займ могут клиенты без кредитной истории, с положительным и даже плохим кредитным рейтингом. Важно лишь строго соблюдать условия сотрудничества. Если клиент хоть на один день задерживает оплату, то ему будут начислены проценты за весь период пользования средствами!

В каких случаях могут отказать в выдаче беспроцентного займа?

Важно понимать, что бесплатные микрозаймы относятся к акционным продуктам. Поэтому МФО по своему желанию может ограничивать количество таких продуктов, которые выдаются в день. Отменить условие о ставке 0% компания может в следующих случаях:

Клиент не соответствует требованиям, которые компания предъявляет к заемщикам;

Клиент не соблюдает условия договора;

Заемщик не подходит под условия выдачи беспроцентных микрозаймов.

Стоит отметить, что выдаются бесплатные займы в таком же порядке, что и традиционные продукты. Поэтому клиенту необходимо заполнить заявку, дождаться ее рассмотрения и получить нужную сумму удобным для себя способом. Вся процедура занимает всего 15 минут! Вот так быстро, а самое главное — бесплатно, можно получить небольшую сумму до зарплаты. С лучшими компаниями выдающими займ бесплатно можно ознакомиться на сайте https://zaimisrochno.ru

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