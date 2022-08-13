Терапевт Кожевникова предупредила об опасных минусах похудения, о которых мало кто говорит

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Проблема лишнего веса существует уже долгое время, однако похудение может оказать не менее опасное влияние на состояние человеческого организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

Во-первых, сказала специалист, у человека ухудшается состояние кожи из-за снижения ее тонуса.

— При похудении, особенно при большом первоначальном весе, неизменно снижается тонус кожи, что приводит к появлению растяжек, дряблости кожи и ухудшению ее внешнего вида. Особенно при этом страдает нежная кожа лица и шеи. Конечно, у кожи есть определенные возможности по восстановлению, но чем старше пациент и чем быстрее идет процесс похудения, тем больше страдает тонус и тем заметнее негативные изменения, поэтому очень важно худеть постепенно, даже медленно, не гонясь за быстрыми результатами, — заявила эксперт.

Медик добавила, что в период похудения коже необходимы дополнительный уход, а также физиотерапевтические процедуры. Однако даже с дополнительным уходом при похудении с очень высоких цифр, особенно после 55–60 лет, растяжки и появление избыточных кожных складок практически неизбежны, а корректируется эта проблема только хирургическим путем. Помимо этого, у человека появляются более выраженные морщины, которые делают человека старше своего возраста.

— При похудении становятся более выраженными мимические морщины, поэтому сильно похудевший человек обычно выглядит старше, нежели тогда, когда страдал от ожирения. Чтобы минимизировать неприятные последствия, уделяйте особое внимание этой зоне, а при необходимости проконсультируйтесь с косметологом, чтобы своевременно подобрать уход для вашего типа кожи, — пояснила она.

Также человеку придется несколько раз менять гардероб и пересматривать принципы питания. Однако подобное в дальнейшем может привести к сильнейшему стрессу, в том числе и пищевому.

— При излишне резком изменении образа жизни худеющий человек неизменно подвергает себя серьезному стрессу, в том числе и пищевому. Отказ от любимых блюд, изнуряющие тренировки, нарушенный режим труда и отдыха — это все предпосылки к скорому срыву, за которым следуют депрессия и новый набор веса. Не экспериментируйте с новомодными диетами, благоразумно подходите к составлению плана тренировок, не переусердствуйте в желании достичь немедленного результата, — сказала она.

Кожевникова уверяет, что человеку стоит проявить терпение и быть последовательным для достижения своей цели. Но даже на этом пути худеющие люди могут услышать от своих близких, что они стали хуже выглядеть. По словам эксперта, на подобное не стоит обращать внимание, поскольку такой этап во время похудения действительно придется пройти.

— При похудении с очень большого веса будьте готовы встретиться с непониманием друзей, коллег, а также к замечаниям вроде: «Ты стал/стала хуже выглядеть»; «Ты постарел/постарела»… Похудение — долгий, порой утомительный процесс, в котором многое происходит циклично. Вес ушел — у кожи снизился тонус — мы стали выглядеть чуть более осунувшимися и иногда имеем «усталый» вид, хотя в действительности усталости не испытываем. Относитесь к негативным замечаниям с пониманием. Не сомневайтесь в том, что выбрали правильный путь. Помните — со временем тонус кожи улучшится, особенно если вы приложите к этому усилия, и эффект внешней «усталости» вскоре пройдет, — заверила Кожевникова.

Но конечный итог в любом случае позволит человеку стать более более уверенным в себе, целеустремленным, а иногда даже жестким, уточнила она.

В заключение врач заявила, что худеющему не стоит куда-либо торопиться, поскольку подобное может привести к серьезным проблемам.

— Отдельно нужно отметить, что при неправильно выбранной методике похудения, связанной с жесткими пищевыми ограничениями, чрезмерными нагрузками, а также при несбалансированном питании может развиться дефицит витаминов и микроэлементов, белков и полезных жиров. Это в свою очередь может привести к серьезным нарушениям в организме. Ломкие волосы и ногти, снижение иммунитета, ухудшение состояния кожи, нарушение репродуктивной функции — это лишь небольшой список проблем, который может вас ожидать при несоблюдении врачебных рекомендаций. Поэтому худейте правильно, обязательно наблюдайтесь у специалиста и помните: вес, который вы набирали много лет, не может исчезнуть за пару-тройку месяцев, — сказала она.

Так, нормализация веса займет немалый срок. В связи с этим человеку стоит с осторожностью относиться к методикам, которые обещают мгновенный результат, подытожила Кожевникова.