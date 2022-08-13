Осень наступит, цены уступят: как изменится стоимость продуктов в сентябре

Москвичка Анастасия Воронина выбирает сезонные помидоры в овощном отделе одного из столичных сетевых супермаркетов / Фото: Ксения Дорохина

Доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова рассказала, что осенью россиян ждет повышение стоимости на некоторые виды продуктов. «Вечерняя Москва» узнала, какие категории товаров могут подорожать, а какие, наоборот, станут дешевле и с чем это связано.

По мнению экономиста Дмитрия Титова, прежде всего цены повысят на те товары, производство которых напрямую зависит от иностранного сырья. Не все логистические цепочки удалось перестроить, а недостаток необходимых ингредиентов затрудняет производственные процессы.

— Лидером осеннего подорожания однозначно станет маргарин. Цены на него неуклонно растут уже несколько недель, прибавляя 7–10 процентов. Его основная составляющая — это пальмовое масло, которое сейчас в гораздо меньших объемах поставляет Индонезия. К осени ситуация станет еще сложнее, — отметил Титов.

Подорожают также сыры, пиво и кондитерские изделия. Все по той же самой причине — дефицит сырья и производственного оборудования.

— Конечно, параллельный импорт частично решит проблему с поставками технологической составляющей. Но наше пиво производится из иностранного хмеля, стоимость которого на фоне санкций выросла в пять раз. Это касается и молочки — закваску привозили из Европы, а сейчас ее предоставляют отечественные производители, которые из-за высокого спроса также увеличили ее стоимость для компаний. У кондитеров проблема та же — дефицит. Им сложно достать подсластители, — добавил эксперт.

Соки и сельскохозяйственная продукция, напротив, подешевеют осенью на 10–15 процентов. Производители соков смогли стабилизировать производство, несмотря на сложности с краской и упаковкой.

А овощи к октябрю будут российские. Урожай прогнозируется рекордный. Цены будут даже ниже, чем в начале этого года.