Блеск золота так манит: россияне начали массово скупать драгоценности

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Россияне в последние месяцы начали массово скупать драгоценности — спрос увеличился на 30 процентов и продолжает расти, отмечает Гильдия ювелиров России. Стоит ли сохранять сбережения, приобретая украшения, «Вечерке» рассказал ювелир и предприниматель Михаил Городедский.

Покупка ювелирных изделий — это не вложение вообще. Надо понимать, из чего складывается магазинная цена на продукцию. Это стоимость сырья, стоимость обработки и изготовления. Кроме того, существует магазинная наценка, и она редко составляет менее 100 процентов. Когда в крупной торговой сети вы видите рекламный плакат «Скидки 70 процентов», это означает лишь, что магазин позволяет вам переплатить за товар не 100, а всего 30 процентов. Еще один момент — наценка на бренд. Всемирно известные марки делают «накрутки» в 200–700 процентов, поэтому в мире процветает рынок подделок.

Итого: если вы захотите когда-нибудь продать купленное украшение, вам придется вычесть из стоимости наценки и накрутки. Главное правило при выборе ювелирного украшения: оно должно вам нравиться. Радовать глаз и душу. Старайтесь не покупать изделия вслепую по интернету. Перед покупкой вещь нужно подержать в руках, померить как минимум. Выгодные ювелирные покупки лучше совершать на выставках-продажах ювелирных изделий, которые почти каждый месяц проходят на разных выставочных площадках Москвы. Часто посещая ярмарки, вы научитесь разбираться в качестве изделий почти на профессиональном уровне.

Странный зверь муассанит

В интернете много рекламы муассанитов— камней, которые, якобы по качествам превосходят бриллиант. Коэффициент преломления у них действительно выше, чем у бриллиантов, поэтому «играют» они эффектнее. Однако природный муассанит в природе почти не встречается. То, что впаривают за сотни тысяч в интернете — синтетика муассанит. Помолвочное кольцо с таким камнем 0,1 карата обойдется в 15 000 рублей.

Буйство красок

В последние пару лет в моду начали входить цветные камни. И дорогие (сапфир, рубин, изумруд, топаз, аметист, цаворит), и поделочные (лазурит, малахит, коралл, цитрин, кварц и так далее). Не у всех найдутся средства на рубины, но серебряное кольцо с натуральным родонитом или хризопразом— вполне. Средняя цена — от 6000 за кольцо.

«Дешевое» серебро

Крупные ювелирные сети часто анонсируют распродажи с колоссальными скидками на серебро — до 90 процентов. Однако трепетное отношение к этому металлу только в России. В большинстве стран он драгоценным не считается. Биржевая цена серебра сегодня — около 40 рублей за грамм. То есть «красная цена» кольца весом 1,5 грамма — 60 рублей. Но в магазине вам его продадут минимум за 700.

Больше света!

Желтые, солнечные, металлы и камни— на пике моды. Далеко не у всех найдется пара лишних миллионов рублей на желтые бриллианты. Но качественный цитрин в серебряной оправе (от 3000 рублей) может позволить себе любая.

Китайское «чудо»

Выращивать драгоценные камни, которые сложно отличить от природных, люди научились еще в позапрошлом веке. Сегодня самый популярный минерал, который растят промышленным способом, — бриллиант. Ловчее всех освоили выгодное производство в Китае. «Почти настоящие» камешки так наводнили рынок, что теперь, покупая «бриллианты» неизвестной фирмы, вы почти стопроцентно приобретаете продукт из Поднебесной. В принципе любые камни нужно покупать у проверенных продавцов. Стоимость кольца с китайским бриллиантом на рынке колеблется от 3000 до 30 000 рублей.

«Итальянское» качество

Нередко в сети можно встретить рекламу «итальянского», «испанского», какого-то еще очень ценного злата-серебра. Это не что иное, как маркетинговые уловки, играющие на нашем «исконном» преклонении перед иностранщиной. По качеству они ничем не лучше российских изделий, но цена на них в разы выше. Стоимость заграничных колец обычно начинается от 50 000 рублей.

Вся правда о белом золоте

Особенно внимательно выбирайте изделия из белого золота. Оно бывает двух видов: с добавками никеля или с добавками платины (или палладия). Никель и палладий дешевле платины. Белое золото с никелевой добавкой починить не получится. Кольцо с платиной может стоить от 60 000 до нескольких миллионов рублей. С «никелевым» золотом стоит от 5500 тысяч рублей.

Вращаем все!

Украшения с подвижными деталями — самый мощный тренд в ювелирке. Вращаться может центральный камень в кольце или подвеске, элементы декора, оправа, шина — абсолютно любая часть.

Разводят на бриллианты

На словосочетание «якутские бриллианты» потребители всегда реагируют повышенным спросом. Однако если эти камешки в изделии меньше 0,2 карата, скорее всего, они стоят ноль рублей ноль копеек. По сути это бриллиантовая крошка, которая не ценится профессионалами также высоко, как изделия с полноценным камнем. Однако цена получается невысокой. Средняя магазинная цена за золотое кольцо с крошкой начинается от 5000 рублей.

Тайна 925-й пробы

Самая популярная проба в ювелирке — 925-я. Это сплав, в котором 92,5 процента составляет серебро и 7,5 — медь. Серебро менее подвержено окислению, чем другие сплавы, поэтому очень удобно в ювелирном производстве. Гораздо легче почистить почерневшее серебро, чем позеленевшую латунь. Цена изделий — от 700 рублей.

Объем и легкость

Сейчас в тренде кольца, подвески, серьги с крупными ажурными деталями, тиснением и перфорацией. Мода-2022 делает украшения похожими на большие экзотические цветы, но объем достигается не за счет утяжеления изделия, а за счет авторской работы.

Ручная работа

В масс-маркете в последнее время появились линейки украшений с элементами ручной работы, сочетающие авторский дизайн, литье, выпилку и штампование, то есть разные виды обработки. Эти вещи всегда выглядят «сложно», необычно. Ювелиры советуют обратить внимание на такие украшения. Цена — от 15 000 рублей.

Лупа — наше все

Совершая дорогостоящую покупку, обязательно вооружитесь лупой. Увеличительное стекло покажет места кривых спаек, поможет оценить, насколько крепко закреплены камни, а также — общее качество изделия. Изделие должно быть отполировано идеально — никаких царапин и искривлений — «как зеркало».

Хочется натураль? Плати!

Популярный маркетинговый ход в сети — «натуральные камни». Имеются в виду полудрагоценные и ювелирно-поделочные минералы. За браслетик из серенького лазурита скверного качества требуют 2000 рублей при реальной стоимости 200 рублей. Продавцы играют на понятии «натуральный», за которое многие покупатели готовы платить, не глядя на качество.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Надоршин, главный экономист крупной консалтинговой компании:

— В нынешней ситуации, на мой взгляд, ни ювелирные изделия, ни золото в слитках не являются оптимальными инструментами для вложения денег. Я не уверен, что эти вложения могут окупиться. Возможно, слитки чуть лучше, чем типовая ювелирка, и могут принести доход, но, скорее всего, только при обесценивании рубля. Поэтому более выгодно сегодня вкладываться в безналичную иностранную валюту. Ее можно вывезти за границу, обменять и так далее, тогда как с золотыми слитками этого сделать нельзя. Кроме того, хранение изделий — это довольно высокие риски, ведь любое повреждение, например, слитка резко его обесценивает.

Ювелирка не лучше. Можно было бы поискать что-то имеющее художественную ценность, но это совсем другие бюджеты, требуют подготовки и знаний. Нельзя инвестировать туда по-быстрому. В любом случае вы ничего не заработаете, вне зависимости от того, как дальше будет развиваться ситуация.