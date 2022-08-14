Все сгоняли на моря, отдохну теперь и я: планируем отпуск на бархатный сезон

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Горячая пора отпусков заканчивается, но впереди — бархатный сезон, который в этом году, по прогнозам синоптиков, продлится дольше обычного. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Вечерке», куда можно отправиться и выгодно отдохнуть.

— До пика бархатного сезона еще есть время. Он придется на сентябрь и середину октября. По традиции у туристов остается популярным черноморское побережье и Краснодарский край. Логистика налажена. Сам я отдыхаю в Сочи и прихожу на пляж к 10 утра, поэтому не замечаю переполненности на курорте. Россияне активнее стали ехать в Крым, продлена чартерная программа в Дагестан, стали на 40–50 процентов дешевле поездки на Каспий, ставший открытием сезона.

Популярными остаются Калининград, Карелия и Байкал. Туристы охотно едут и за рубеж, при этом 60 процентов из тех, кого манит заграница, выбирают Турцию. Популярны также Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Активно развивается и автомобильный туризм. На машине перемещения обходятся дешевле, чем на самолетах или поездах. Мы уже работаем над проектами придорожного туризма, чтобы сделать путешествия комфортными. Выгоднее всего планировать поездки на октябрь, когда размещение в гостиницах дешевле на 10–15 процентов.

К тому времени может возобновиться программа кеш бэка, она подарит выгоду до 20 процентов. Но билеты стоит брать заранее.

Пособирать морошку

На Кольском полуострове в сентябре очень красиво — сопки покрывает разноцветная растительность. В начале сентября еще можно застать морошку и другие ягоды, а также отправиться на «тихую охоту» — за грибами.

Что посмотреть: стоит посетить Териберку — этот рыбацкий поселок расположен на берегу Северного Ледовитого океана. Осенью здесь настоящее буйство красок. Можно посетить кладбище кораблей, грот «Логово дракона», Батарейский водопад. А можно отправиться на Белое море — в Кандалакшу, где есть красивейшие места, например, сопка Волосяная.

Как добраться: билет на самолет до Мурманска будет стоить от 2500 рублей, на поезд — от 3400 рублей. До Териберки можно добраться оттуда на автобусе за 600–700 рублей. Билет на поезд Москва–Кандалакша — от 3000 рублей.

На берегу великой реки

Сентябрь — хорошее время для купания в реке Волге, чистой и теплой. Здесь можно и порыбачить, и отправиться в речной круиз.

Что посмотреть: в Твери можно полюбоваться на красивые набережные и мосты. В Рыбинске — посетить музеи и места съемок фильма «Двенадцать стульев». В Костроме — познакомиться с архитектурными памятниками. А в городе Плес оценить настоящие русские просторы, например, подняться на гору Левитана. Есть здесь и ухоженные пляжи.

Как добраться: билет на электричку Москва–Тверь — 459 рублей, на быструю «Ласточку» — 610 рублей. Билет на поезд Москва–Рыбинск — от 1132 рублей, на автобус — около 1300 рублей. Поездка в Кострому на поезде будет стоить от 1500 рублей, на автобусе — от 1230 рублей. Добраться на поезде в Плес можно по цене от 3000 рублей.

Арабская сказка

Объединенные Арабские Эмираты расположены в зоне субтропического климата. Здесь всегда тепло, даже в январе, когда в России лютует мороз. Так что провести бархатный сезон в ОАЭ сам Бог велел. Отдых у моря, интересные экскурсии — в любой месяц осени тут есть чем заняться. Цены на путевки как раз снижаются, даже семейный отдых получится экономным.

Что посмотреть: непременно нужно увидеть здание Бурдж-Халифа в Дубае. Его высота — более 800 метров! Стоит побывать и на островах Пальм, и в крепости Аль-Джахили.

Стоимость: пакетный тур на двоих в Дубай, Абу-Даби и на другие курорты — от 100 000 рублей.

Выпить целебной воды

Кавказские Минеральные Воды в конце августа и в сентябре — рай для туриста. Эти места славятся минеральными источниками с целебной водой, а еще здесь много природных достопримечательной. Посетить стоит, например, Пятигорск.

Что посмотреть: в Пятигорске можно уделить внимание горе Машук, озеру «Провал». А еще посетить легендарное место дуэли Лермонтова с Мартыновым.

Как добраться: билет на поезд из Москвы до Пятигорска обойдется приблизительно в 3000 рублей.

Купаться в море и пить вино

Осенью можно посетить Новороссийск — портовый город в Краснодарском крае. Погода здесь еще вполне летняя — около +25 градусов, вода прогрета.

Что посмотреть: на винодельне Мысхако можно продегустировать вкуснейшее вино. Посетите вулкан Шуго, где есть целебная грязь. В сентябре Новороссийск отметит День города — обычно в это время там проходит много интересных мероприятий.

Как добраться: билет на поезд до Новороссийска из Москвы будет стоить от 3700 рублей. На самолет — от 3380 рублей.

Дайвинг да шопинг

В Турции подешевеют развлечения — дайвинг, яхтинг, катание на водных лыжах. Это период распродаж, что понравится любителям шопинга. Можно отдохнуть на курортах Мармарис, Кушадасы, Бодрум.

Что посмотреть: руины города Пергам, древний город Эфес, искупаться в бассейне Клеопатры.

Стоимость: тур в Кушадасы (семь дней на одного человека) — около 47 000 рублей. В Мармарис и Бодрум — порядка 54 000 рублей на человека.

Собирать ракушки на косе

На Азовском море в бархатный сезон можно отдохнуть с детьми — здесь неглубоко, есть ухоженные пляжи, где можно насобирать красивых ракушек. Самый популярный город среди туристов — Ейск. Развлечений хватает: аттракционы, зоопарк, аквапарк.

Что посмотреть: стоит непременно побывать на Ейской косе, а также увидеть лиман и Ейский морской порт. Есть здесь и много музеев, посещение которых расширит кругозор юных туристов.

Как добраться: билет на поезд Москва–Ейск будет стоить от 3000 рублей.

Свежие фрукты, уютные пляжи

Уютно и недорого можно отдохнуть в Дагестане. Толп туристов уже не наблюдается, Каспийское море радует 20–25-грудусным теплом, на рынках можно купить вкусные фрукты. Посетить можно Махачкалу или Каспийск, который славится пляжами.

Что посмотреть: в Махачкале много интересных памятников — например, русской учительнице. Родопский парк, парк Ак-Гель тоже заслуживают внимания. В Каспийске стоит увидеть заброшенный цех завода, стоящий в акватории моря.

Как добраться: авиабилет Москва–Махачкала на осень можно приобрести по цене от 3000 рублей, билет на поезд — от 3500 рублей. Каспийск находится в 15 километрах от Махачкалы. Такси будет стоить около 400 рублей.

Увидеть «Танцующий лес»

Осенью в Калининградской области комфортная температура для тех, кто не любит жару: +16 градусов, нет дождей. Закаленные люди охотно купаются в Балтийском море — вода ненамного холоднее воздуха.

Что посмотреть: Куршскую косу, где есть уникальные песчаные дюны, «танцующий лес». Имеет смысл посетить и уютные, богатые достопримечательностями города в области — Светлогорск и Зеленоградск.

Как добраться: несмотря на санкции, полететь в Калининград можно — воздушные трассы проходят над нейтральными водами Балтийского моря и над Ленинградской областью. Билет в одну сторону на сентябрь сейчас можно купить по цене от 2600 рублей.

Сфотографироваться с Медеей

Приветливо встретит туристов и солнечная Абхазия. Здесь можно остановиться в Гагре или Пицунде — еще с советских времен эти курорты манят москвичей.

Что посмотреть: в Гагре не проходите мимо озера Рица, Гегского водопада. В Пицунде много красивых скульптур — «Ныряльщики», «Медея». Стоит посетить историко-архитектурный заповедник «Великий Питиунт».

Как добраться: билет на поезд Москва–Гагра будет стоить 4000 рублей. Поселок Пицунда находится всего в 20 километрах от Гагры, можно доехать на такси.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, эксперт туристической отрасли:

— Сегодня изменилась транспортная логистика, поэтому выгоднее стали пакетные туры, в которых изначально заложена стоимость дороги, жилья, экскурсий. Нужно учитывать повышение цен на билеты ближе к дате вылета, поэтому ждать «горячих» предложений не стоит. Планируйте заранее.

Бархатный сезон характерен тем, что цены изменяются не так активно. Чтобы сэкономить, можно поехать в путешествие на автомобиле или выбрать альтернативные направления. При этом нужно следить за курсом валют, если планируете международный перелет.