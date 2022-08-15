Вкусом ягод насладись и здоровьем зарядись: как сохранить летние дары без потери витаминов

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В августе самое время делать заготовки на зиму из летних ягод. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерке», как использовать их полезные для здоровья свойства на все 100 процентов.

— Огромное количество витаминов, минеральных веществ, всего того, что обычно объединяют понятием «природная аптечка», превращает летние ягоды в незаменимый элемент нашего рациона. Но проходит лето — исчезают и они. А те, что доступны зимой, слишком дороги для большинства из нас. Но никто не мешает заняться их заготовкой сейчас.

Ягоды в основном прекрасно переживают заморозку. Можно также растирать их с небольшим количеством сахара и морозить порционно в виде пюре: все равно это будут живые витамины. Сохраняются полезные свойства ягод, пусть и в меньшей степени, и после их термической обработки — в компотах, вареньях, желе. Но еще один прекрасный способ сохранить их для себя на зиму — сушка.

Чай с сушеной земляникой, например, даже садовой, зимой наполняет ароматом всю квартиру! А чай с сушеной малиной — прекрасный потогон при простудах. На излете лета нужно заготовить ягоды, а растения — те, что растут в саду — отблагодарить подкормками. Понятно, что заготовка требует усилий, но зимой вы скажете себе спасибо за эти хлопоты.

Голубика: боремся с воспалениями

Ягоды голубики красивы и отличаются высоким содержанием витаминов C, K и E, железа, магния, цинка, калия и фосфора. Голубика обладает жаропонижающим, сосудоукрепляющим и противовоспалительным действием. Ее можно просто морозить целиком, но лучше перетереть с небольшим количеством сахара и заморозить в банке в виде пюре.

Вишня: в ответе за сосуды

Для начала разрешим спор: вишня — это ягода или фрукт? Многие считают, что ягода. Но это не так. Семя вишни — крупная косточка, и плоды вишни — фрукт из группы косточковых. Вишню издавна называли «сердечной ягодкой». В ней содержится витамин Р, кумарин и его производные; вишня нормализует свертываемость крови, снижает риск тромбозов и укрепляет сосуды. Варенье «смесовое» варится так: на один килограмм и 1,3 килограмма сахара вишен берут 0,5 килограмма смородины и 0,5 килограмма крыжовника. Ягоды загружают в кипящий сироп и варят в пять–шесть приемов.

Крыжовник: забота о сердце

Этот близкий родственник смородины защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает память, а также укрепляет иммунитет благодаря витаминам С и Е. А еще в крыжовнике много клетчатки. Королевское варенье из недоспелых ягод вам уже не сварить, но заготовить крыжовник можно: переберите его и заморозьте, а можете разбить блендером в кашу, добавить сахар (четверть объема крыжовника) и заморозить.

Ежевика: хранитель молодости

Что лесная, более кислая, что садовая, более сладкая и часто уже без колючек (спасибо селекционерам!), ежевика отлично замораживается, придает красивый цвет компотам и киселям. По последним данным, ежевика снижает риск раннего развития болезней Паркинсона и Альцгеймера: содержащиеся в ягодах вещества улучшают внимание, память и скорость реакции. Варенье из ежевики: на килограмм ягод — килограмм сахара; ягоды заложить в кипящий сахарный сироп, дать закипеть и снять с огня, варить таким способом в пять–шесть приемов.

Барбарис: спаситель почек

Этот красавец начинает поспевать в августе. Обычно он используется как декоративное растение, но знайте: в барбарисе много витаминов С, Е и К, каротиноидов, углеводов, органических кислот, макро- и микроэлементов. Сок барбариса показан при болезнях печени, ревматизме и воспалении мочевого пузыря; для его извлечения ягоды можно чуть «напарить» и протереть через сито, а затем развести водой. Оптимальный вариант его заготовки — сушка. Это прекрасная приправа для мяса и плова.

Черника: лесной доктор

Часто говорят, что черника — глазной доктор. Но она не улучшает «зрение вообще», более-менее доказано лишь, что она полезна для здоровья сетчатки глаза. Зато известно, что ее листья и побеги полезны при начальных формах диабета: гликозид неомиртиллин снижает уровень сахара в крови. Чернику можно хранить в холодильнике, морозить, перетирать с сахаром. Вкусны с ней маленькие обжарные пирожки, в которые ягоды закладывают целиком.

Шелковица: южная волшебница

Эти ягоды — редкие гости на столах в средней полосе, хотя уже несколько лет благодаря селекционерам районированные сорта шелковицы сажают и у нас. Да и привозить ее начали больше. А ягоды шелковицы чудо как хороши. Они природный пребиотик, клетчатка шелковицы почти полностью состоит из нерастворимых пищевых волокон, и употребление ягод способствует сохранению здоровой микрофлоры в кишечнике. Из шелковицы варят варенье, можно сделать из нее и компот, но лучше сделать его из смеси, например такой: взять на один килограмм абрикосов пол килограмм шелковицы, сахара — чуть больше, чем вы кладете обычно, банку после заливки ее кипящим сиропом перевернуть и держать под теплым одеялом до полного остывания.

Малина: враг простуды

Знаменитое средство, способное быстро снизить жар за счет своего потогонного действия, малина хороша во всех видах. Заморозку переносит прекрасно, после размораживания не теряет аромата и вкуса. Ягода положительно влияет на состояние больных диабетом второго типа благодаря веществам, которые способны влиять на уровень инсулина, глюкозы и обмен веществ. Желе из малины: сок из ягод смешайте с сахаром в пропорции один к одному, добейтесь полного растворения сахара и разлейте по банкам.

Смородина: лекарь ста болезней

Главной ценностью смородины считается наличие в ней большого количества витамина С. В черной смородине его больше, чем в красной, в красной — больше, чем в белой и розовой. Компоты, варенье, желе — все это получается из смородины роскошным. Можно законсервировать ягоду и без сахара: поставьте банку, заполненную смородиной, в кастрюлю с водой, начните нагревать. Когда ягоды смородины опустятся, нужно добавить новые. Делайте так, пока сок не начнет литься через край банки, после этого банку нужно закатать и держать под теплым укрытием.

Йошта: укрепляет иммунитет

Гибрид черной смородины и крыжовника — ягода полезная, витамина С в ней меньше, чем в черной смородине, но больше, чем в крыжовнике. Йошта укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение, выводит токсины. Ее можно сушить и морозить, из нее получается варенье, которое варят обычным способом.

Морошка: против тяжелых болезней

Начав созревать, морошка становится красной, а потом желтеет. Ягода способствует профилактике онкологических заболеваний, это отличное мочегонное, помогает при нарушениях обмена веществ. Морошка долго хранится. Самый известный способ ее заготовки — мочение: ее заливают водой, соком, сиропом или рассолом, закрывают крышкой. Готова она будет через два–три месяца.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Сейчас в лесу созрели и небезопасные ягоды. Не перепутайте одинокий вороний глаз с черникой, волчье лыко (высокое, с удлиненными ягодками, очень ядовитое растение) и лесную жимолость (она растет раскидистыми кустами) с костяникой (спутать сложно, но такие случаи были!) Помните, как опасны ягодки ландыша. Ядовит и воронец, черные ягоды которого умудряются спутать с черемухой, отплодоносившей в июне! И помните: до закрытия ягодного сезона еще далеко. Впереди — брусника и клюква, ремонтантные малина и земляника, калина, боярышник, шиповник, рябина и многое другое.

Берендеева услада

Ярко-рубиновые ягоды костяники наверняка встречались вам в лесу. Иногда костяника приносит солидные урожаи. В старину ее называли берендеевой ягодой — мол, люба она была и царю! Костяника — близкая «сестра» малины, морошки, ежевики, княженики. Внутри ягодки-шарика спрятана косточка. Ягоды костяники низкокалорийны, из них получаются вкусные напитки, они очищают организм от токсинов, нормализуют глазное давление и работу желчного пузыря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Замороженные ягоды я использую не только для приготовления компотов и киселей, но и как основу для различных соусов. Про соусы из клюквы или брусники к мясу и птице говорить нечего: они очень вкусны и придают блюдам особое очарование. А вот о том, что из крыжовника получается отличный соус к свинине, знают не все. Советую попробовать: по сути, вам всего лишь надо превратить ягоды в пюре и добавить по вкусу любимые приправы.