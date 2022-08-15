Психологи столицы помогают москвичам поверить в себя

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Наше благополучие зависит прежде всего от того, как мы воспринимаем и оцениваем самих себя. Здоровый взгляд помогает реализоваться, построить полноценные отношения, а негативный — блокирует развитие, причиняет эмоциональную боль. Чаще всего груз в виде отрицательных установок закладывается в детстве и оказывает потом влияние на дальнейшую жизнь. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы избавиться от этой ноши, рассказали специалист Московской службы психологической помощи Александр Загорский и психолог семейного центра «Отрадное» Мария Овчарова.

Здоровая, высокая самооценка — важнейший ресурс и свойство личности, необходимое для хорошей, достойной жизни. Однако такое самоощущение есть не у всех и встречается самооценка другого рода – низкая, ущербная, неустойчивая.

— В истории любого человека, помимо достижений и радостных событий, найдется немало примеров трудностей и лишений. Каждая победа превращается в нашу силу, повышая самоуважение, в то время как поражения, стрессы и связанные с ними переживания способствуют обратному. Неудача или жизненный дефицит порождает спектр негативных чувств: огорчения, зависть к тем, кому повезло больше, обиды от несправедливости, а также самообвинение, злость на самого себя. Когда отрицательного опыта много, мы постепенно привыкаем к неуспеху как к чему-то типичному для жизни, начинаем воспринимать себя и свое будущее через эту призму, — отметил Александр Загорский.

Самооценку можно представить как результат действия двух противоположных сил: с одной стороны — количество и тяжесть неблагоприятных событий, жизненных неудач, утрат, травм и стрессовых воздействий, с другой — противостоящая им сила личности, наша жизнестойкость и здоровые установки, сформированные в детстве или в результате работы над собой. Высокая самооценка сопровождает жизненный успех, а низкая свидетельствует об истощении, проигрыше, капитуляции, застое, сопровождая и поддерживая это состояние.

Вопрос самовосприятия — один из самых значимых в работе психолога. Эта тема звучит в широком круге проблем: последствия травмы, подверженность страхам, низкая стрессоустойчивость, депрессивная настроенность, тревожность, мнительность, психосоматические расстройства, импульсивность и неустойчивость, личностные расстройства. Во всех этих направлениях проблема с самооценкой выступает не только как следствие, но и как важный фактор в возникновении и поддержании психологического неблагополучия.

По мнению психологов столичных семейных центров, неуверенность в себе мешает общаться, продвигаться по карьерной лестнице, создает трудности в семейных отношениях, может спровоцировать психологические проблемы. Поверить в свои силы специалисты помогают в том числе с помощью психологических тренингов. Занятия различны по тематике, охватывают широкую аудиторию жителей Москвы — детей, подростков, родителей. Наиболее популярны тренинги для подростков и молодых мам:

«Познай себя. Приобрети уверенность»: при поддержке психологов подростки осваивают навыки эффективного общения и владения собой, учатся понимать эмоции, чувства, управлять ими, слышать свои истинные желания.

«Любовь к себе»: на тренингах специалисты помогают молодым мамам раскрыть положительные качества, достичь ресурсного состояния. Для этого используются специальные упражнения, которые позволяют женщинам повысить самооценку, стать увереннее и полюбить себя.

«Как стать уверенным в себе»: подростки развивают навыки общения и самопрезентации. Также учатся производить приятное впечатление на окружающих, правильно реагировать на критику, контролировать эмоции. На занятиях ребята анализируют свои сильные и слабые стороны.

«Я — самая красивая»: тренинг для женщин, который помогает повысить самооценку и уверенность в себе. Специалисты разбираются, как мамы воспринимают себя, транслируют свой образ окружающим. Женщины учатся избавляться от стереотипов, слышать собственные желания, ставить цели.

— Специалисты семейных центров помогают обрести уверенность в своих силах, способностях и потенциале. Важно адекватно воспринимать свои промахи, сравнивать себя сегодняшнего только с собой вчерашним, общаться с позитивными людьми. Старайтесь разделять объективную оценку и субъективное мнение, абстрагироваться от оценочных суждений. Уверенные в себе люди не боятся трудностей, с энтузиазмом берутся за новое дело, — добавила Мария Овчарова.

Если самостоятельно найти в себе опору и повысить самооценку сложно, за поддержкой можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи населению, где в течение календарного года можно пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Кроме того, специалисты Московской службы психологической помощи на постоянной основе ежедневно проходят тематические вебинары. 16 августа в 19:30 состоится онлайн-мероприятие «От мечты к цели». Вместе с психологом участники научатся правильно формулировать мечты и цели, в прямом эфире распишут шаги для реализации личных заветных желаний.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.