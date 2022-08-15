Строевой смотр «железной гвардии» России и мирные игры военных профессионалов порадуют зрителей непревзойденным уровнем

Военнослужащие команды Казахстана Султан Кутекешов, Бексултан Алдаберген, Сунгат Седуакасов (слева направо) перед началом соревнований танковых экипажей «Танковый биатлон — 2022» на военном полигоне «Алабино» Московской области. Они одни из главных соперников нашей команды / Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

15 августа в подмосковном центре «Патриот» состоится торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия-2022» и Армейских международных игр.

Но первые заезды танков на мирных играх военных профессионалов уже прошли в минувшие выходные, 13 и 14 августа. В начальном туре конкурса «Танковый биатлон» победил российский экипаж. Вообще-то играми эти состязания названы условно. Главная их цель — совершенствование боевого мастерства в соревновательной форме. Первый чемпион Армейских международных игр (АрМИ), победитель игр 2014 года, старший сержант Марат Халиков в 2022-м стал и одним из первых героев спецоперации на Украине. Он уничтожил в бою несколько мобильных групп противника, а когда его танк был поврежден, Марат, сам посеченный осколками и контуженный, вынес из-под огня тяжелораненого сослуживца.

За совершенный подвиг приказом министра обороны России старшему сержанту Марату Халикову присвоено воинское звание лейтенант...

В этом году АрМИ пройдут на территории 12 государств, в них примут участие более 270 команд из 37 стран.

— На самом популярном конкурсе АрМИ, «Танковом биатлоне», мы ожидаем от наших солдат только победы, — рассказал «ВМ» вице-президент Международной федерации танкового биатлона полковник в отставке Александр Куликов. — Семь раз до этого на военных играх российские танкисты становились лидерами, как ни старались их обогнать на трассе полигона Алабино китайцы и белорусы.

В выходные я своими глазами увидел, как умело действуют наши ребята. Уверен: не отдадим первенства и в этом году. Безусловно, одно из самых значимых событий года для Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса и ведущих научных школ нашей страны — форум «Армия-2022». Спецоперация на Украине уже определила ряд новых требований к вооружениям. На форуме отечественная «оборонка» покажет свои достижения: разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.

Впервые представят новейшие дистанционно управляемые модули и оснащенные ими образцы вооружения. Гвоздем программы обещает стать показ боевой работы роботизированной боевой машины пехоты БМП-3. Ее научили воевать без экипажа конструкторы Курганского машиностроительного завода и ученые из ВНИИ «Сигнал». Их работа завершилась созданием дистанционно управляемого робота, оснащенного боевым модулем «Синица», который ведет обзор поля боя на 360 градусов в любое время суток.

«Синица» оборудована механизмом заряжания противотанковых управляемых ракет и автоматизированной цифровой системой управления огнем. БМП-робот станет использоваться на наиболее опасных направлениях: сможет вести бой в городской застройке или при прорыве насыщенной огневыми средствами обороны противника.

Также впервые на «Армии-2022» покажут роботачасового «Маркер». Его создали специалисты госкорпорации Роскосмос. Машина предназначена для автономного патрулирования объектов наземной космической инфраструктуры, выявления нарушителей периметра охраны, противодействия терактам и борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Распознавание опасных объектов производится роботом на основе технологий искусственного интеллекта, мгновенная отработка данных в которых осуществляется нейросетевыми алгоритмами.

Мировой лидер в создании техники ПВО Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представит станцию обнаружения целей из состава зенитного ракетного комплекса «Викинг». Более 1000 образцов оружия и военной техники выставляет на «Армии-2022» другой ведущий отечественный разработчик вооружений — госкорпорация Ростех.

Участие в оружейной выставке примут ее ключевые холдинги — «Высокоточные комплексы», «Уралвагонзавод», ЦНИИточмаш, «СИБЕР», ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Рособоронэкспорт».

К примеру, крупнейшее предприятие танкового машиностроения «Уралвагонзавод» представит бронетехнику, которая успешно зарекомендовала себя в спецоперации. Это танк Т-90МС, боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» с автоматизированной системой управления огнем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

— Универсальный формат мероприятия не перестает удивлять гостей и участников. Он включает масштабные демонстрационную, научно-деловую, культурно-художественную программы, знакомит наших партнеров с новейшим российским вооружением, не имеющим аналогов в мире. По традиции форум пройдет одновременно с Армейскими международными играми. В этом году он станет платформой для проведения X Московской конференции по международной безопасности, где будут обсуждаться актуальные вопросы поддержания глобальной стабильности.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Экспозиция в павильонах займет площадь около 41,5 тысячи квадратных метров, на улице — 120 тысяч квадратных метров. На выставке 1,5 тысячи российских и иностранных участников представят более 28 тысяч экспонатов. Общая сумма, на которую Минобороны России планирует заключить госконтракты на закупку новых вооружений на «Армии-2022», составит 522 миллиарда рублей.