Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров: Выполняем часть большого, общего дела — делаем наш город комфортным и безопасным

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров в своем рабочем кабинете / Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Правительство Москвы ведет системную работу по выявлению незаконных строений. Такие объекты портят архитектурный облик столицы, представляют угрозу жизни и здоровью горожан, так как зачастую возведены без разрешительной документации, а при их строительстве допущены различные нарушения. Какую борьбу город ведет с самостроем, в интервью «Вечерней Москве» рассказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

В число ведомств, непосредственно влияющих на современный облик столицы, входит Госинспекция по недвижимости. О том, в чем заключается ее работа, какие цифровые технологии сейчас использует город и что за качества необходимы для эффективного управления структурой правительства Москвы, рассказал новый глава Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Стратегическая цель

— Иван Владимирович, какие чувства вы испытали, когда пополнили ряды опытных и перспективных руководителей столичных ведомств и возглавили Госинспекцию по недвижимости?

— Наше ведомство контролирует законность использования земли и объектов недвижимости на территории Москвы и имеет прямое отношение к тому, как сегодня выглядит столица. То есть поставленные перед нами задачи важны как в масштабах города, так и, по большому счету, в масштабах страны. По сути, мы выполняем часть громадного, общего дела — делаем наш город комфортным и безопасным. Поэтому первое, что испытал при назначении, — чувство ответственности за доверенное направление работы, за людей, которых так или иначе касается наша деятельность.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать руководитель? А какие вредят работе?

— Важны компетентность, умение быть лидером, вести диалог, принимать решения, особенно в условиях неопределенности. Увлечь команду, вести ее за собой помогает харизма. Отмечу еще одно качество — открытость к новациям и способность быстро адаптироваться к изменениям. А вот консерватизм определенно не способствует успеху. Так же, как и излишние упрямство и высокомерие, когда человек не способен воспринимать чужое мнение, признавать ошибки, не готов к конструктивной критике.

— Работа Госинспекции по недвижимости вам хорошо знакома. На что в своей деятельности делает ставку ведомство?

— В структурах правительства Москвы я работаю с 2006-го, и уже не первый год — непосредственно в Госинспекции. Будучи по образованию юристом, не только курировал общие вопросы ведомства, но и отвечал за правовые аспекты его деятельности.

Надо сказать, что моим предшественником была задана высокая планка, и мы намерены ее сохранить, поддерживая курс на профилактику нарушений и применение современных технологий для их выявления.

Естественно, мы продолжим в своей части реформу контрольно-надзорной деятельности, призванную снижать давление на предпринимательское сообщество. Напомню, что в рамках данной реформы приоритетом становятся не контрольные, а профилактические мероприятия в отношении предпринимателей. Однако это не означает вседозволенности — например, действующий сейчас в качестве мер поддержки бизнеса мораторий на проверки некоторыми воспринимается как возможность безнаказанно нарушать закон, что, конечно, является заблуждением.

В целом же наша масштабная стратегическая цель — обеспечить условия, в которых у пользователей земельных участков и объектов недвижимости в принципе не возникнет желания или необходимости нарушать. Активная профилактическая работа как раз призвана сократить количество проблемных объектов и снизить число фактов возведения нового самостроя на территории Москвы.

Трудоемкая работа

— В предыдущие годы Госинспекция по недвижимости занималась выявлением самостроев. Работа была проделана колоссальная. Насколько незаконных строений в городе стало меньше?

— Борьба с самостроем ведется Госинспекцией по недвижимости с 2013 года — это масштабная и трудоемкая работа. Менее чем за десять лет в столице от нелегально возведенных строений было освобождено 477 гектаров земли. Если говорить о последних данных, то с начала 2022 года в результате мониторинга было выявлено полторы тысячи объектов самовольного строительства общей площадью 450 тысяч квадратных метров. К настоящему моменту примерно половина из них — 753 незаконных объекта площадью 228 тысяч квадратных метров — уже демонтирована.

В целом мы отмечаем, что количество самостроя снижается — теперь основное внимание сфокусировано на пресечении и недопущении фактов незаконного строительства на первоначальном этапе.

— Какие технические новинки задействованы в арсенале инспекторов? Насколько они ускоряют процесс обследования территорий и столичных объектов?

— В последнее время работа контрольных органов в целом и Госинспекции в частности активно совершенствуется и модернизируется. В приоритете — автоматизация значительной части нашей работы. Прежде всего важно минимизировать человеческий фактор на этапе выявления нарушений. Субъективный взгляд, который имеет место быть, в будущем мы планируем свести до нуля. Именно цифровые механизмы должны занять главенствующую роль в процессе выявления признаков нарушений.

Для этого мы уже давно активно применяем искусственный интеллект — он обрабатывает колоссальные объемы видео- и фотоматериалов, которые аккумулирует город. Мы его обучаем как на начальном, так и на последующих этапах. Ведь в нашем ведении находится множество видов нарушений, которые нужно уметь безошибочно определять. Пока еще человек перепроверяет за машиной, но в дальнейшем все идет к тому, чтобы этот процесс был полностью автоматизирован.

— Какие еще цифровые технологии на страже порядка сегодня?

— Также в нашем арсенале цифровые алгоритмы. Они отличаются от искусственного интеллекта тем, что сопоставляют и анализируют данные из различных информационных систем. Допустим, зафиксировано уменьшение площади объекта — если какой-либо документ отсутствует, например разрешение на реконструкцию объекта, то система автоматически фиксирует признак нарушения.

Традиционно продолжаем обследовать городскую территорию и с воздуха — над столицей регулярно летают наши квадрокоптеры.

Наши инспекторы снабжены различными техническими средствами измерений, поскольку в рамках их работы требуется замерять и фиксировать площадь земельных участков, конфигурацию объектов, сопоставлять с их изначальным состоянием. Так, мы обновили лазерные сканеры с высокой точностью измерения, которые существенно ускорили работу наших специалистов. Также наш инспекторский состав при объезде территории города использует самокаты.

Все эти средства помогают осуществлять постоянный мониторинг территории Москвы. Для нас крайне важно отслеживать актуальное состояние города. Если строительство монументального здания занимает месяцы, а то и годы, то возвести незаконную пристройку можно и за одну ночь. А с точки зрения закона это одно и то же административное правонарушение.

Так что для эффективного выявления нарушений необходимо производить постоянное обследование территории в режиме онлайн.

Технологии и мобильность

— Самокаты, дроны в теплое время года используются активнее, нежели в холода. Как московские капризы погоды влияют на работу техники? Есть ли какие-то всепогодные технические помощники Госинспекции по недвижимости?

— Самокаты в разы ускоряют передвижение инспекторов и, как следствие, позволяют увеличить охват обследуемой территории, которую один человек может отработать за день. Правда, в силу климатических особенностей, их мы можем использовать лишь с мая по октябрь.

А вот квадрокоптеры эксплуатируем круглогодично. Делаем скидку лишь на погодные условия, поскольку в снег, например, летать не имеет смысла в силу плохой видимости. Также не используем беспилотники в дождь и сильную облачность.

— Знаем, что у вас также есть собака-робот. Как этот помощник справляется с работой?

— Сейчас у нас на службе состоят два новых умных помощника — робособаки, призванные выявлять в столице земельно-имущественные нарушения. Они уже выходят на обследования, однако находятся в тестовом режиме эксплуатации. Для нас это дополнительный инструмент контроля за состоянием обширной городской территории.

— Какие цифровые сервисы готовитесь внедрять в работу, а какие получат дальнейшее развитие?

— В первую очередь планируем внедрять сервисы, связанные с расширением источников объективного контроля и своевременного выявления нарушений. Например, скоро запускаем пилотный проект по использованию космосъемок высокого разрешения. Также будем продолжать развивать наши чат-боты: «Самострой.net» и «Свободный доступ». Первый позволяет проверить объект недвижимости на признаки незаконного строительства, а второй — помогает бороться с самозахватом территорий общего пользования, с незаконными стоянками и ограждениями. Изначально они создавались как информационные инструменты, с помощью которых можно узнать, содержит ли конкретное здание или земельный участок нарушение. Далее чат-боты развились, и теперь уже любой человек может донести информацию о незаконных зданиях, о перекрытии доступа в своем округе и пр.

— А какие другие социальные проекты можете назвать?

— Помимо чат-ботов, нельзя не упомянуть проект «Доброволец ГИН», в рамках которого мы обучаем всех желающих определять незаконные, бесхозяйные и ветхие объекты недвижимости, захламления территорий. Уже порядка четырехсот человек изъявили желание стать нашими внештатными помощниками. Участников этого проекта мы подробно инструктируем и в свою очередь получаем от них сигналы о том или ином земельном нарушении.

Если отвлечься от нашей непосредственной деятельности, то Госинспекция опекает филина в Московском зоопарке. В качестве куратора мы регулярно осуществляем финансирование птицы, собирая средства среди сотрудников. А филина выбрали в силу качеств, присущих ему, — мудрости, зоркости и бдительности. Как раз то, что так необходимо инспекторам ГИН. К тому же эту птицу называют санитаром леса, а мы по сути являемся санитарами столицы, освобождающими ее от самостроя и захламлений.

Важна обратная связь

— Иван Владимирович, давайте немного поговорим о вас. Сегодня в вашем ведении огромная территория столицы — города, который вам не безразличен. Вы ведь москвич, расскажите, как прошло детство?

— Мое дошкольное детство прошло на Фрунзенской набережной, где жили бабушка с дедушкой. Мой дед, кстати, был юристом, прокурором, председательствовал в товарищеском суде. Возможно, это отложилось, и много лет спустя я тоже стал юристом. Одно из детских воспоминаний в Хамовниках — из окон нашей квартиры открывался вид на балетную школу, и я ежедневно наблюдал занятия будущих танцоров у станка. Позже переехали в спальный район Москвы, но и о той поре также вспоминаю с теплотой. Учеба давалась легко, отдыхал активно: в летних лагерях, в поездках с родителями на море и в горы, где мы жили в палатках.

— Чем занимаетесь сейчас в свободное время?

— Играю в волейбол, хожу на беговых и катаюсь на горных лыжах. Недавно наконец получил права категории «А» и уже этим летом смогу приобщиться к езде на мотоцикле. В музыке довольно всеяден, а в кинематографе из режиссеров выделяю Никиту Михалкова, особенно его ленты «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «12». Люблю читать: и если школьное образование мне скорее навязывало русские классические произведения, то сейчас я уже сам с удовольствием перечитываю их. Что касается жанров, то в литературе я предпочитаю научную фантастику — озвученные там идеи и описания будущего имеют тенденцию сбываться. Мне в целом интересны вопросы, касающиеся созидания, построения лучшего общества, и для меня эта тема совсем не утопия.

— А что вдохновляет и мотивирует лично вас на новые идеи в работе?

— Положительный результат работы и обратная связь. Несмотря на то что мы являемся контрольно-надзорным органом, к нам поступают благодарности. И особенно приятно, когда человека, изначально настроенного по отношению к нам крайне негативно, при личной встрече удается расположить, убедить, и он уходит из наших стен с уже совсем другим впечатлением о работе Госинспекции.

ДОСЬЕ

Иван Владимирович Бобров родился 8 сентября 1980 года в Москве. В 2002 году окончил Московскую гуманитарно-социальную академию по специальности «юриспруденция». С 2003 по 2006 год — преподаватель ГОУ СПО «Колледж гостиничного хозяйства «Царицыно» № 37».

С 2006 по 2008 год — главный специалист второй категории, комплекс «Стройинвест» ОАО «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление информацией в строительстве (ОАО «Интус»).

С 2008 по 2009 год — главный специалист Управления контроля за реализацией инвестпроектов и программы комплексной застройки центра города Департамента городского строительства Москвы.

С 2009 по 2011 год — консультант, советник отдела сопровождения инвестпроектов Управления Москвы по обеспечению реализации инвестпроектов, контролю (надзору) в области долевого строительства. С 2011 по 2018 год — начальник отдела, начальник Управления подготовки и реализации инвестпроектов Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. 21 января 2019 года назначен на должность замначальника Госинспекции по недвижимости города Москвы. 17 января 2020 года назначен на должность первого замначальника Госинспекции по недвижимости города. 21 марта 2022 года назначен начальником Госинспекции по недвижимости. Воспитывает двоих детей.