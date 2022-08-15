Аграрии освобожденных областей экспортируют урожай

Женщина во время сбора урожая персиков в Каховском районе Херсонской области. Вместе с Запорожской областью этот регион начал поставлять свою продукцию на российский рынок. Оттуда привозят фрукты, овощи и зерновые / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Командный состав подразделений украинских боевиков покинул свои позиции около города Соледара в ДНР, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что офицеры ВСУ переложили свои обязанности на сержантский и рядовой состав. Кроме того, союзные силы блокировали Северск с трех сторон. Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию на подъездах к городу.

— Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается, — сказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, активные наступательные действия на противника по этому направлению ведутся уже третий день.

Националисты обстреляли Горловку. В городе обесточено свыше 1400 объектов. Снаряды прилетели и в несколько районов Донецка. Есть погибшие среди гражданского населения. По данным представительства ДНР в СЦКК, повреждены 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 365 единиц.

— В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 267 населенных пунктов, — добавили в Штабе теробороны ДНР.

Тем временем Российская армия ударами высокоточных ракет вывела из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За боевые заслуги заместители министра обороны генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Виктор Горемыкин вручили госнаграды участникам спецоперации из Западного военного округа.

Офицеры, сержанты и солдаты удостоены орденов Мужества, медалей орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, Жукова, медалей «За боевые отличия» и других ведомственных знаков.

А производители сельскохозяйственной продукции Херсонской и Запорожской областей начали поставлять свои товары в Россию.

— Сельхозпродукция из Херсонской и Запорожской областей на рынки Крыма поступает, уже и в Ростовской, и в Белгородской областях есть подобная продукция. Процесс интеграции идет в хорошем темпе, — сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В регионы РФ из Херсонской и Запорожской областей привозят овощи и фрукты, зерновые.

Кроме того, в ближайшее время планируется наладить газоснабжение Херсонской области. Его будут проводить со стороны Крыма.

Тем временем Мелитопольский государственный университет имени А. Макаренко получил аккредитацию Рособрнадзора, заявил ректор вуза Андрей Чуйков.

— Рособрнадзор работал здесь неделю с нашими проректорами, сразу указал те замечания, которые возникали по ходу оформления аккредитационных документов. Мы сразу, исправляя эти ошибки, оформили, как положено, аккредитационное дело и получили заслуженное признание.

Российская Федерация официально полностью признала наше право на выдачу дипломов, — подчеркнул Андрей Чуйков.

Он добавил, что обучение в Мелитопольском госуниверситете будет организовано на русском языке и по российским стандартам.

— Сейчас мы ожидаем поставку учебников из РФ, — заключил Чуйков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации России:

— Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах. Он строился с учетом известных рисков, хотя на тот момент, конечно, было трудно предположить себе, что появится угроза прямых ударов. Но гипотетические помехи в функционировании Крымского моста — это создание больших проблем для миллионов людей. И все это будет на совести провокаторов и тех, кто их не остановил.