Столичный врач передвигает поезда

Фото: Из личного архива Руслана Пустового

Врач-травматолог городской поликлиники № 66 Руслан Пустовой стал лучшим буксировщиком Ассоциации российских силачей. Он установил новый мировой рекорд, отбуксировав поезд весом 120 тонн за 36,38 секунды.

— Руслан, как давно вы занимаетесь спортом?

— Уже четверть века. Увлекся в лихие 1990-е годы. Сначала я думал даже связать жизнь со спортом, но желание стать врачом пересилило. Поступил в медицинский. Но спорт не бросил, продолжаю заниматься до сих пор.

— А как долго вы готовились к новому рекорду?

— Около восьми месяцев. Я тренировался на Московской детской железной дороге в Кратове под присмотром рекордсмена мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергея Агаджаняна. Занимался обычно после работы. Особенное внимание, конечно, уделял силовым упражнениям.

— Раньше вы уже устанавливали рекорд — отбуксировали железнодорожный состав весом 75 тонн. Почему решились на новое достижение? Это ведь отнимает силы и время...

— Мне просто захотелось преодолеть самого себя. Ведь, согласитесь, побить чужой рекорд — это одно, а свой собственный — совершенно другое. Я, кстати, решил еще больше усложнить себе задачу. Например, я не стал класть на железнодорожное полотно лестницу, как это делают многие другие спортсмены. Ведь так удобнее, лучше опора. Я же опирался только о землю и шпалы. Это намного сложнее. Думаю, теперь другим спортсменам будет еще сложнее побить мой рекорд.

— А ваши близкие поддерживают вас в вашем увлечении или все же отговаривают?

— Близкие всегда за меня. Особенно поддерживает моя супруга. Она, кстати, тоже спортсменка. Бегает марафоны. И меня к бегу приучила. И я очень благодарен ей за это. Правда, я, признаюсь, пока не выдерживаю целый марафон, предпочитаю более короткие дистанции. Обычно бегаю примерно на десять километров. Такая у нас спортивная семья.

ДОСЬЕ

Руслан Пустовой родился 28 августа 1979 года. Окончил Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «травматология и ортопедия». Работает травматологом в поликлинике № 66. Силовым экстримом занимается с 15 лет, в 27 лет увлекся пауэрлифтингом. Он — мастер спорта международного класса по жиму лежа и победитель многих соревнований.