Собаки обретают любящих хозяев

Фото: Вечерняя Москва

В рамках «Месяца помощи животным» столичные приюты провели дни открытых дверей. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в одном из них и узнала, как собаки обретают хозяев и новый дом.

Черная дворняжка Шарли бежит по лесопарку, радостно виляя хвостом. Собаке всего полгода: она родилась на улице и почти сразу же попала в столичный муниципальный приют-питомник для бездомных собак «Красная сосна». На поводке Шарли держит москвич Антон Овсянников. Он пришел в приют впервые, чтобы погулять с собаками.

— У меня пока нет возможности завести питомца, но я их очень люблю. Поэтому решил провести здесь свой выходной и получше узнать собак, — объясняет Антон.

Тем временем Шарли с разбега буквально залетает в речку на несколько секунд и, окунувшись, выбегает на берег, отряхиваясь. Вода с песком темными подтеками оседает на ногах Антона и его белоснежной футболке.

— Ничего страшного, я был к такому готов, — говорит Антон. — Шарли активный питомец, мне понравилось с ней гулять. Я бы хотел себе такую собаку. Мы могли бы вместе с ней выходить на пробежки.

А на поводке у волонтера приюта Олеси Счастливой черно-рыжая дворняжка по кличке Иззи. Собака живет в приюте полгода. Попала сюда вместе с целым пометом из шестерых щенков. К сожалению, выжили только Иззи и ее сестра, которую почти сразу же забрали новые хозяева.

— За эти шесть месяцев Иззи социализировалась, привыкла к выгулам и вполне готова жить в квартире, — рассказывает Олеся.

У волонтера дома уже живет один питомец из приюта — собака Маюми. Вместе с Олесей она объездила в автодоме многие города России, побывала в Санкт-Петербурге и даже искупалась в Ладожском озере.

— Мы с мужем давно хотели завести собаку, именно дворняжку, — говорит Олеся. — Ведь породистых щенков и так разберут.

Совсем скоро любящую семью обретет еще один бездомный пес с благородной кличкой Геральд. Уже два месяца к нему приезжает москвичка Яна Буц, с которой они успели подружиться.

— Он, как кошка, радуется поглаживаниям, — говорит Яна. — А еще мы выучили несколько команд: «дай лапу» и «сидеть».

Сейчас Яна пакует чемоданы, чтобы переехать в большую квартиру, чтобы у Геральда было достаточно места.

За последние полгода из приюта «Красная сосна» забрали более 60 собак. Но своих хозяев ждут еще 237 питомцев. Это число в течение года не сильно меняется: одних забирают, а на их место привозят новых, отловленных. Волонтеры приучают собак к поводку, выгулу и взаимодействию с людьми и другими животными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Щетинина, соорганизатор акции «Месяц помощи животным», волонтер приюта «Красна сосна»:

— Такие дни открытых дверей мы стараемся проводить раз в сезон. Постоянные гости обычно приносят разные нужные товары для собак, особенно специализированные лечебные корма. А новички, которые приезжают впервые, знакомятся с питомцами. Многие потом остаются волонтерами, курируют собак и помогают им социализироваться. Делают все, чтобы у животного было больше шансов найти свой дом.