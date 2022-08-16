Как московские психологи помогают подросткам разрешать конфликты

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Каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда ребенок внезапно менялся: из спокойного и рассудительного вдруг становился непредсказуемым – то замкнутым, то общительным, грубым или ласковым. Как взрослым нужно себя вести в таких ситуациях и почему возникают столь резкие перемены в поведении детей, объяснили специалисты Московской службы психологической помощи Наталия Юрикова и семейного центра «Отрадное» Дания Алимова.

В течение всей жизни в развитии человека происходят разные кризисы, а самый непростой, эмоционально насыщенный и продолжительный – подростковый.

— Функции и задачи этого периода заключаются в том, чтобы у нового человека сформировалось свое личное мировоззрение, идентичность, способность к рефлексии, то есть появился ответ на главный вопрос - «кто я?». Отсюда происходят столкновения с родителями – это не что иное, как попытка в безопасной семейной обстановке научиться говорить «нет» и отстаивать свое мнение. Кого мы хотим воспитать – покорного исполнителя чужих желаний или ответственного человека, который берет ответственность на себя и знает последствия своих поступков и решений? Поэтому не огорчайтесь, если ваше мнение не столь значимо. Помните, что так ребенок пробует отделиться, – отметила Наталия Юрикова.

Как договориться с подростком? Во-первых, перестать бороться и «закручивать гайки». Это время в жизни детей надо постараться принять как неизбежный этап развития взрослеющего человека. Именно в этот период формируется осознанность и самовосприятие. Раньше ваша роль по отношению к ребенку была больше руководящая, указывающая, регулирующая. Сейчас вам надо стать другом, который хоть и не всегда согласен с мнением или решением ребенка, но всегда готов уважительно принимать его и поддерживать в трудных ситуациях.

Стараться слушать и слышать ребенка. Один из самых эффективных способов сохранить с детьми эмоциональную близость и не потерять связь – это возможность обсуждать происходящее и строить диалог. Тактика небыстрая и требующая терпения, но она самая действенная.

Дать шанс совершить собственные ошибки. Детям необходимо научиться справляться с неудачами и потерями, нарабатывать свой собственный жизненный опыт. Это позволит им в дальнейшем опираться на самих себя, а не искать эту опору во вне. Так подростки становятся отдельными целостными личностями.

Если при налаживании отношений самостоятельно появляются трудности, за помощью можно обратиться к специалистам столичных семейных центров. Психологи проводят тренинги, арт-терапевтические встречи, мастер-классы. Например, ребенок может принять участие в серии занятий для подростков «В гармонии с самим собой». Здесь дети учатся принимать себя, других людей, получают навык владения техниками самоподдержки. Развить уверенность в себе, повысить самооценку у юношей и девушек есть возможность на тематических тренингах – «Я чувствую», «Моя индивидуальность», «Как стать уверенным?», «Важность интонации».

«В поисках смыслов» – еще один цикл занятий, на котором специалисты помогают подросткам найти свое место в жизни, определить жизненные ценности и определить планы на будущее. Ребята анализируют прошлые события, выделяют основные проблемы, обсуждают их. Также они учатся расставлять приоритеты, анализировать свои поступки.

Школа юного медиатора – проект, который позволяет подросткам освоить общение со сверстниками, уметь договариваться и находить различные способы решения спорных вопросов.

Поддержка специалистов предоставляется также в формате индивидуальных и семейных консультаций. Психологи создают условия для открытого диалога, в котором подросток учится открыто говорить о чувствах. Каждому члену семьи дают возможность высказаться и поделиться переживаниями.

Записаться на перечисленные занятия можно на портале «Мой семейный центр».

— Главное для подростка – понимать, что все проблемы можно решить, в любом споре прийти к компромиссу. Чтобы наладить контакт с родителями и друзьями, ребенку следует научиться ставить себя на их место, внимательно слушать и принимать отличные от его точки зрения. Основные причины разногласий между родителями и детьми – непонимание и обиды. Старайтесь быть аккуратными в высказываниях по отношению к близким и искать эффективные способы решения конфликтов, – добавила Дания Алимова.