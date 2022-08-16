Мифы о работниках старшего поколения разрушают выпускники центра «Профессионал»

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У сотрудников старшего поколения порой немало преимуществ перед молодыми специалистами: они опытнее, терпеливее, лучше знают практическую сторону профессии, больше ценят стабильность и потому реже меняют место работы. Но в то же время существуют предрассудки, которые мешают взрослым людям сохранять конкурентоспособность на рынке труда.

В Москве людям в возрасте от 50 лет и старше помогают остаться востребованными специалистами. В столичном центре профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» открыто более 60 программ переподготовки. Выпускники центра добиваются отличных результатов в своей сфере, идут на повышение, обгоняя молодежь, осваивают новые направления работы, строят карьеру заново и разрушают мифы о возрастных сотрудниках.

Миф №1: Работникам старшего поколения не хватает гибкости

Некоторые работодатели стремятся набрать молодую команду, потому что считают, что сотрудники старшего поколения слишком консервативны. Они сложнее соглашаются на эксперименты и новые подходы, дольше привыкают к переменам. На самом деле взрослые специалисты могут предлагать свежие решения именно за счет опыта. Часто они глубже знают свою сферу деятельности, что позволяет мыслить нелинейно, в то время как неопытные специалисты грешат тем, что могут работать только в четко заданном векторе.

Жительница столицы Оксана Гребенюк сейчас проходит переподготовку в «Профессионале» по бухгалтерскому учету и налогообложению в коммерческой организации. До курсов она работала бухгалтером в государственных и частных компаниях, а также в общественных организациях. 51-летняя москвичка вместе с сестрой решила открыть небольшой бизнес в сфере услуг. Оксана знакома с разными направлениями бухучета, но в своем деле предстоит отвечать за весь процесс целиком. Для успешной работы на себя она решила систематизировать знания и заодно узнать о нововведениях.

Оксана Гребенюк

— Владение навыками бухучета и знание специфики бизнеса – это уже половина успеха. Семья поддержала оба моих решения: пойти учиться и открыть свое дело. Сын-программист пообещал помочь с информационными технологиями, если это будет необходимо. Профессиональные сотрудники центра вселили в меня уверенность, что все обязательно получится. С такой поддержкой я знаю, что обязательно сумею добиться поставленной цели, — отметила Оксана.

Миф №2: Взрослые специалисты менее мотивированы и продуктивны

Еще один миф заключается в том, что взрослые сотрудники меньше мотивированы, чем их молодые коллеги. Они уже не хотят строить карьеру и добиваться высоких результатов. Это также спорное утверждение, потому что специалисты с опытом уже знают и понимают, чем хотят заниматься, увереннее идут к цели и тратят меньше времени на эмоции.

Москвичка Лариса Рогова более десяти лет работала в сфере торговли. Она была управляющей обувного салона, но магазин закрылся, и женщине пришлось уволиться. Она устроилась на работу билетным кассиром, но знала, что может добиться большего. Лариса хотела работать в транспортной компании, поэтому зарегистрировалась в центре занятости населения и получила направление на бесплатное обучение в сфере логистики.

Лариса Рогова

— Мне 53 года, у меня не было профильного образования в этой сфере, но мне не отказали. Наоборот, поддержали и вселили уверенность. Курсы, которые прошла в «Профессионале», рассчитаны на людей с опытом. На протяжении всего обучения была на эмоциональном подъеме, полностью погрузилась в учебу и была похожа на студентку. Перед экзаменом родные старались не мешать мне готовиться, — поделилась впечатлениями выпускница «Профессионала».

Сразу после окончания курсов Лариса устроилась диспетчером в «Мосгортранс». Как и хотела, она работает в крупной транспортной компании. Ее мотивация к успеху сильнее, чем у многих начинающих специалистов: «Не скрою, мне бывает сложно, но стараюсь. Нацелена на результат и свою маленькую победу!»

Миф №3: Взрослые сотрудники не хотят учиться новому

Еще один несправедливый довод работодателей, которые не хотят рассматривать взрослых соискателей: они не стремятся к новым знаниям и не хотят учиться. В центре «Профессионал» отвечают: люди в возрасте от 50 лет и старше не только любят учиться, напротив, с удовольствием осваивают новые профессии и не боятся начинать карьеру заново.

Житель Москвы Константин Долягин работал в сфере охраны труда и административно-хозяйственной деятельности. После сокращения мужчина не отчаялся, а решил освоить новую профессию. Он обратился в центр занятости населения и получил направление на бесплатное обучение в центр «Профессионал».

Как семейный человек Константин привык сам чинить неисправности в доме. К тому же, он увлекается резьбой по дереву и с удовольствием работает руками. Москвич решил, что его новая профессия будет рабочей. В свои 54 года он взялся осваивать сферу, в которой раньше был любителем – сейчас учится на слесаря-сантехника. Жизненный опыт ему очень помогает, но теоретические основы тоже важны.

— Сейчас, проходя теорию, понимаю, что-то делал правильно, а в каких-то моментах работал не так, и на что необходимо обратить внимание. Надеюсь, что знания логично и правильно сложатся в моей голове и помогут мне стать мастером. Уже многому научился благодаря преподавателям, — рассказал Константин.

Мужчина уверен, что проблем с работой у него не будет. Во-первых, специалисты в сферах ЖКХ и строительства всегда очень востребованы, а во-вторых, в «Профессионале» ему уже предложили помощь в подборе вакансии и составлении резюме.

Карьерные консультанты поддерживают на всех этапах трудоустройства, проводят групповые мастер-классы, встречи с работодателями, приглашают слушателей и выпускников на индивидуальные консультации. Кроме того, крупные столичные компании проводят в центре открытые отборы на свои вакансии, и многие выпускники получают приглашение на работу уже в стенах центра.