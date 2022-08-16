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Больница — для меня второй дом

Павел Гриднев
Общество
Больница — для меня второй дом
Фото: Из личного архива Натальи Антипят

Исполняющая обязанности главного врача Инфекционной клинической больницы №1 ДЗМ Наталья Антипят начала свою карьеру с должности санитарки. И знает, как организовать работу в больнице. «Вечерняя Москва» узнала, как проходит утро руководителя.

По уютной, светлой кухне Натальи Александровны разносится кофейный аромат, не смотря на ранее время — 5:30 минут мы с хозяйкой завтракаем.

— У меня семья из медицинской династии. Папа, сестра, зять и даже племянники связали свою жизнь с любимой профессией, — рассказывает Наталья Александровна заботливо, пододвигая мне тарелочку с бутербродами. — После школы я утроилась работать санитаркой в местную Центральную районную больницу. Мне нравилось быть полезной, помогать больным и появилась мечта лечить людей.

За свою карьеру от санитарки до должности исполняющей обязанности главного врача, Наталья Александровна добилась многого. Успела стать соавтором более 10 опубликованных научных статей. Имеет Благодарности и Почетные Грамоту Руководителя Департамента Здравоохранения города Москвы и Правительства города Москвы, Министра Здравоохранения и даже Президента России. Но говорить об успехах нет времени — пора ехать. Мы садимся в машину, но продолжить беседу не получается, сотрудники звонят из больницы, чтобы рассказать, как прошла ночь.

— Не всегда удается в дороге послушать музыку или отвлекаться на свои мысли, — улыбается Наталья Антипят. — Нужно сводки и отчетности еще посмотреть. Работа врача, наверное, одна из самых ответственных в мире. Ведь медики отвечают за здоровье и жизнь пациентов.

У Натальи Александровны огромный опыт работы, врачебную практику она начала еще в 1998 году.

— Сначала работала врачом-терапевтом поликлиники района Марьино, далее в Центральном Военном Клиническом Госпитале Вишневского, а в 2006 году устроилась в Первую Инфекционную клиническую больницу ДЗМ.

Мы въезжаем во двор стационара в 7:15 минут, летнее утро только расцветает.

— Больница — для меня второй дом! — улыбается врач высшей категории Наталья Антипят. — И жильцов в этом доме 843 человека (это сотрудники больницы), а в год посещают наш дом порядка 100 тысяч человек (стационарно и амбулаторно), наших любимых пациентов!

Мы идем в кабинет, потому что Наталье Александровне нужно успеть до 8-часовой утренней конференции поработать с документами.

— Врачи сдают дежурство, обсуждают тактику лечения тяжелых пациентов, хозяйственные вопросы, — поясняет руководитель клиники —А затем обязательный обход по больнице, с осмотром больных и при необходимости, корректировкой планов обследований и лечения. Я стараюсь найти подход к каждому сотруднику, выслушать и принять взвешенное справедливое решение. Главный врач, как и все специалисты медицины должен обладать внутренним спокойствием.

Когда закончится рабочий день главного врача сказать сложно — случаи разные.

— Даже находясь дома или на отдыхе, я не расстаюсь с телефоном, чтобы оперативно помочь разобраться в сложившейся ситуации. А когда появляется свободная минута, сразу беру книгу. Никакого телевизора, максимум просмотр классического фильма. В выходные люблю проводить время на даче, свежий воздух помогает восстановить силы и зарядиться энергией.

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