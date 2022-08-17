Отлично запомнил

Фото: Из личного архива Игоря Макарова

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Осенью 1962 года мне предстояло пойти в первый класс, и семья решила свозить меня на море. На Черноморское побережье высадился десант: будущий школьник (то есть я) и «сопровождающие лица» (мама и бабушка).

Как ни странно, воспоминания о море в памяти не сохранились. Лишь одно событие того лета врезалось в память. Как-то поутру мы увидели, что все соседи вышли из своих домов и стоят шеренгой по обочинам улицы. Что такое? Нам объяснили, что скоро здесь проедет сам Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. Нарядов милиции я не заметил. Как мне представляется, жители «правительственной трассы» были приучены: раз едет высокое начальство — следует выходить приветствовать. Хозяева соседнего дома приготовили букет садовых цветов: в 62-м Никиту Сергеевича еще любили.

Наконец показался кортеж из автомобилей. И вот он — лимузин с открытым верхом. На заднем сиденье сидит Хрущев, весь в белом, и беседует с представителем африканского континента.

Соседи бросили букет, но до машины он не долетел и шлепнулся на асфальт... Н. С. Хрущев был, по-видимому, единственным руководителем, в машину которого можно было что-либо кинуть. Ходила байка, что гаишник как-то попытался радаром померить скорость кортежа Брежнева.

Для него это плохо кончилось. Ну, байка — она и есть байка. Чего только народ не напридумывает.

ИГОРЬ МАКАРОВ

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