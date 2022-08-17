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Отлично запомнил

Вечерняя Москва

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Фото из альбома
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Отлично запомнил
Фото: Из личного архива Игоря Макарова

У вас точно найдется снимок, с которым связана какая-то памятная история. Присылайте их нам с небольшим рассказом о фото, лучшие из них мы опубликуем на страницах «Вечерней Москвы».

Осенью 1962 года мне предстояло пойти в первый класс, и семья решила свозить меня на море. На Черноморское побережье высадился десант: будущий школьник (то есть я) и «сопровождающие лица» (мама и бабушка).

Как ни странно, воспоминания о море в памяти не сохранились. Лишь одно событие того лета врезалось в память. Как-то поутру мы увидели, что все соседи вышли из своих домов и стоят шеренгой по обочинам улицы. Что такое? Нам объяснили, что скоро здесь проедет сам Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. Нарядов милиции я не заметил. Как мне представляется, жители «правительственной трассы» были приучены: раз едет высокое начальство — следует выходить приветствовать. Хозяева соседнего дома приготовили букет садовых цветов: в 62-м Никиту Сергеевича еще любили.

Наконец показался кортеж из автомобилей. И вот он — лимузин с открытым верхом. На заднем сиденье сидит Хрущев, весь в белом, и беседует с представителем африканского континента.

Соседи бросили букет, но до машины он не долетел и шлепнулся на асфальт... Н. С. Хрущев был, по-видимому, единственным руководителем, в машину которого можно было что-либо кинуть. Ходила байка, что гаишник как-то попытался радаром померить скорость кортежа Брежнева.

Для него это плохо кончилось. Ну, байка — она и есть байка. Чего только народ не напридумывает.

ИГОРЬ МАКАРОВ

Свои фото с историями присылайте на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный проезд, 14, строение 2, «Вечерняя Москва» Не забудьте сделать на конверте пометку «Еженедельник «Вечерки», фото из альбома»!

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